Triển lãm "Quốc hội Việt Nam-Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển"

(Ngày Nay) - Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam không chỉ thể hiện ý chí, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, còn khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, đặt nền móng pháp lý vững chắc cho Nhà nước Việt Nam mới.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), ngày 5/1, Triển lãm tư liệu "Quốc hội Việt Nam-Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển" khai mạc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Triển lãm trưng bày hơn 800 tư liệu quý, được chọn lọc công phu từ nhiều nguồn tư liệu có giá trị, như một hành trình lịch sử sống động, tái hiện chặng đường 80 năm Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng nhấn mạnh: Cách đây tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã được tổ chức thành công, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong tiến trình xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam không chỉ thể hiện ý chí, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, còn khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, đặt nền móng pháp lý vững chắc cho Nhà nước Việt Nam mới.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng hành cùng dân tộc qua các chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Dũng chia sẻ: Xuất phát từ ý nghĩa lịch sử sâu sắc đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển "Quốc hội Việt Nam-Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển" nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, chính trị và pháp lý to lớn của Quốc hội Việt Nam, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân chủ và ý thức công dân cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ."

Triển lãm trưng bày gần 800 tư liệu, được lựa chọn từ kho tài liệu phong phú của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Nội dung Triển lãm được xây dựng công phu, khoa học với 4 chủ đề nội dung cụ thể.

Trong đó, nội dung thứ nhất có chủ đề "Tổng tuyển cử năm 1946-Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam," phản ánh bối cảnh lịch sử sau Cách mạng tháng Tám; chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức Tổng tuyển cử; công tác chuẩn bị, sự tham gia rộng rãi của nhân dân cả nước cũng như ý nghĩa lịch sử, pháp lý sâu sắc của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Nội dung thứ hai có chủ đề "Quốc hội Việt Nam trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước" nêu bật vai trò của Quốc hội trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Nội dung thứ ba "Quốc hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước," phản ánh vai trò của Quốc hội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nội dung thứ tư "Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc," gồm những quyết sách quan trọng của Quốc hội qua 80 năm xây dựng và phát triển trong mọi mặt của đời sống xã hội: phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, biển đảo…

Đặc biệt, tại triển lãm, thông qua việc ứng dụng các công nghệ số hiện đại, người xem có thể khám phá nội dung trưng bày theo nhiều hình thức trực quan, sinh động; tham gia các hoạt động tương tác và tra cứu thông tin một cách thuận tiện, linh hoạt.

Theo Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng, thông qua các tư liệu được trưng bày, Triển lãm tư liệu "Quốc hội Việt Nam-Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển" sẽ là điểm đến tri thức hấp dẫn, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đồng thời khơi dậy trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.