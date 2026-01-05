Sắc báo Xuân 2026: Gen Z thích báo in trong thời đại số

(Ngày Nay) -Lần đầu tiên, các ấn phẩm báo in của 34 tỉnh thành sau sát nhập hành chính (số ra đầu tháng 7/2025) được trưng bày trong triển lãm “Sắc báo Xuân 2026 - Bức tranh báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới” diễn ra tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) vừa khai mạc ngày 5/1/2026.

Sự kiện “Sắc báo Xuân 2026 - Bức tranh báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới”thu hút đông đảo bạn đọc và sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (Thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam). Tại không gian “Bức tranh Báo chí Việt Nam - Kỷ nguyên mới”, các ấn phẩm báo in của 34 tỉnh thành theo đơn vị hành chính mới (số ra ngày 1 và 2/7/2025) được triển lãm nhiều màu sắc và ấn tượng. Toàn bộ các số báo ý nghĩa này do nhà sưu tập có tiếng ở TPHCM là ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh văn phòng UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam, cung cấp.

Đây là bộ sưu tập tư liệu báo chí giá trị, phản ánh diện mạo mới của báo chí các tỉnh thành địa phương trên cả nước sau cuộc tái cấu trúc hành chính mang tính lịch sử trong năm 2025.

Ngoài ra, nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp - người sở hữu bộ sưu tập báo chí Việt Nam với hơn 1.000 tờ báo qua nhiều thời kỳ, bao gồm tờ Gia Định Báo (tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam ra đời từ năm 1865) số ra ngày 2/9/1890 - còn hào hiệp “mở khóa kho tư liệu” trưng bày nhiều bản in báo chí Việt Nam phát hành từ các thập niên trước đây mà ông kỳ công sưu tầm, tuyển chọn cho công chúng, bạn trẻ tận mắt chiêm ngưỡng.

Các bản in này về tính vật lý đã nhuốm màu xưa cũ, vàng ố, song lại vẹn nguyên giá trị phản ánh và lưu giữ dòng chảy thông tin thời sự chính trị, kinh tế văn hóa, con người, sự kiện… qua các giai đoạn cách mạng lịch sử của dân tộc cùng chiều dài phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Ở phần giao lưu tọa đàm “Truyền thống và Tiếp nối trong bối cảnh thời đại số”, các khách mời giao lưu như nhà báo Minh Sáng (Báo Nông nghiệp và Môi trường), đạo diễn phim tài liệu Việt Bình, đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa - Giảng viên môn Ảnh Báo chí truyền thông Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II và Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia) - chia sẻ với các bạn sinh viên báo chí - truyền thông nhiều câu chuyện hậu trường làm báo, cách giữ “lửa nghề” vượt qua nhiều thử thách trong công việc, cùng những hiến kế, đề xuất giữ gìn truyền thống thực hiện các giai phẩm báo Xuân - một nét đẹp truyền thống lâu đời của báo chí Việt Nam - bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại như một “món ăn tinh thần” đặc sắc phù hợp bối cảnh chuyển đổi số; sự thụ hưởng và phát huy sáng tạo của thế hệ bạn trẻ hôm nay với thể loại đặc thù, đặc sắc như báo Xuân; cách tăng chiều sâu nội dung và tương tác với độc giả trên nền tảng số…

Bạn Phạm Huỳnh My, đại diện nhóm sinh viên tham gia tổ chức Sắc Báo Xuân 2026 với sự chỉ đạo, ủng hộ nhiệt tình từ quý thầy cô, tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, cho biết: “Qua chương trình tái hiện ký ức báo chí qua nhiều giai đoạn, những bạn trẻ Gen Z, sinh viên ngành báo chí - truyền thông đa phương tiện - tổ chức sự kiện như chúng tôi thấu hiểu những trang báo in không chỉ là ấn phẩm mà là ký ức, di sản văn hoá; làm báo không chỉ là nghề mà còn là trách nhiệm và sự lựa chọn phản ánh thông tin cho cộng đồng. Đặc biệt, những người trẻ có thể học được rất nhiều từ tinh thần làm nghề đầy cảm hứng từ các thế hệ nhà báo đi trước qua những giá trị cốt lõi của báo chí trong thời đại số vẫn nằm ở câu chuyện và con người hòa vào nhịp sống thời đại”.