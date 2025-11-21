Malaysia sôi nổi bàn chuyện dùng nhầm múi giờ

(Ngày Nay) - Dòng trạng thái trên mạng xã hội của Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Tengku Zafrul Aziz về việc ông chạy bộ lúc sáng sớm đã châm ngòi cho cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề: Liệu Malaysia có đang "dùng nhầm múi giờ" hay không?
Bài đăng trên X của Bộ trưởng Aziz. Ảnh chụp màn hình
Bài đăng trên X của Bộ trưởng Aziz. Ảnh chụp màn hình

Dù Kuala Lumpur (Malaysia) và Singapore cùng nằm trên kinh độ xấp xỉ với Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia), nhưng lại đi trước một giờ, do sử dụng theo múi giờ của Manila (Philippines).

Theo Independent (Anh), việc “dịch chuyển” sang GMT+8 đẩy giờ Mặt Trời mọc ở bán đảo Malaysia rơi vào khoảng 7 giờ sáng, muộn hơn nhiều so với 5 giờ 30 sáng của Jakarta hay 6 giờ ở Manila, nơi giờ địa phương bám sát quỹ đạo Mặt Trời hơn. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng điều này làm giảm thời lượng ánh sáng buổi sớm và gây rối loạn nhịp sinh học.

Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Tengku Zafrul Aziz vốn là người đam mê chạy bộ, đã khiến vấn đề múi giờ được quan tâm trở lại khi ông chia sẻ rằng bình minh sớm hơn ở Kota Kinabalu tạo điều kiện để ông có thể chạy bộ buổi sáng trước một sự kiện diễn ra vào 8 giờ 30 phút.

Kota Kinabalu là thành phố thủ phủ của bang Sabah (Malaysia). Bán đảo Malaysia nằm trên đất liền Đông Nam Á, trong khi Sabah và Sarawak nằm bên kia Biển Đông trên đảo Borneo.

Bài đăng của ông Aziz lập tức nhận được hàng loạt bình luận kêu gọi khôi phục múi giờ GMT+7 vốn đang được Thái Lan và phía Tây Indonesia sử dụng. Nhiều người cho rằng cư dân tại bán đảo Malaysia đang bị “tước” cơ hội đón ánh sáng sớm.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Bán đảo Malaysia hoạt động theo múi giờ GMT+7.30. Nhưng vào ngày 31/12/1981, Thủ tướng khi đó là Mahathir Mohamad đã điều chỉnh giờ sớm hơn 30 phút để đồng bộ với Sabah và Sarawak. Singapore cũng làm theo, cho biết họ muốn tránh những gián đoạn không cần thiết cho du khách và doanh nghiệp.

Một nhóm hoạt động trên mạng xã hội X đã nhiều năm kêu gọi chính phủ Malaysia điều chỉnh múi giờ, họ lập luận rằng việc có thêm ánh sáng Mặt Trời buổi sáng có thể giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe như tiểu đường và béo phì.

Khi vấn đề này được đề cập tại Quốc hội Malaysia vào tháng 3/2024, chính phủ ghi nhận các lo ngại về sức khỏe, nhưng nhấn mạnh rằng việc đổi múi giờ sẽ dẫn đến những tác động kinh tế đáng kể. Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp khi đó nhận định: “Chính phủ không sẵn sàng thay đổi điều đã được quyết định vào năm 1981”.

