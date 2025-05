Mảnh vỡ từ tàu thăm dò Liên Xô sắp rơi tự do xuống Trái Đất sau 50 năm lơ lửng

Theo trang Live Science, Liên Xô đã chế tạo và phóng tàu thăm dò Kosmos 482 vào năm 1972. Kosmos 482 nằm trong chương trình Venera của Liên Xô nhằm thu thập dữ liệu từ bề mặt sao Kim.

Tuy nhiên, do trục trặc ở tầng trên của tên lửa đẩy Soyuz, Kosmos 482 đã không đạt được vận tốc cần thiết để đến được sao Kim và thay vào đó kẹt lại trong quỹ đạo quanh Trái Đất.

Gần đây, giảng viên Marco Langbroek tại Đại học Kỹ thuật Delft (Hà Lan) đã phân tích dữ liệu từ kính thiên văn và phát hiện rằng Kosmos 482 sắp quay trở lại Trái Đất vào khoảng ngày 10/5, có thể sớm hoặc muộn hơn vài ngày.

Ông Langbroek lưu ý: “Bởi tàu thăm dò này được thiết kế để sống sót khi đi qua khí quyển khắc nghiệt của sao Kim, nên có khả năng nó cũng sẽ nguyên vẹn khi xuyên qua khí quyển Trái Đất và rơi xuống mặt đất. Dù khả năng xảy ra rủi ro là thấp, nhưng vẫn không thể loại trừ hoàn toàn”.

Kosmos 482 là tàu “kế nhiệm” Venera 8 - con tàu được phóng vào tháng 7/1972. Venera 8 trở thành tàu thứ hai sau Venera 7 hạ cánh thành công trên bề mặt nóng bỏng của sao Kim. Sau khi hạ cánh, Venera 8 đã truyền dữ liệu từ sao Kim trong hơn 50 phút, sau đó bị thiêu rụi bởi khí quyển khắc nghiệt của hành tinh này.

Sau lần phóng thất bại, Kosmos 482 đã vỡ làm hai phần gồm thân chính và thiết bị hạ cánh. Phần thân chính rơi xuống khí quyển Trái Đất 9 năm sau đó, vào ngày 5/5/1981, trong khi thiết bị hạ cánh vẫn mắc kẹt trong quỹ đạo suốt hơn 50 năm qua.

Thiết bị hạ cánh của Kosmos 482 nặng 495 kg, đường kính khoảng 1 mét. Ông Langbroek ước tính khi quay lại khí quyển Trái Đất, nó sẽ lao với tốc độ khoảng 242 km/h - tương đương với một thiên thạch rơi. Còn về vị trí rơi, ông cho biết vẫn còn quá sớm để xác định chính xác.

Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), tỷ lệ một người bị thương do rác vũ trụ mỗi năm là chưa đến 1 trên 100 tỷ, thấp hơn 1,5 triệu lần so với nguy cơ thiệt mạng do tai nạn tại nhà.