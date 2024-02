Mong chờ sự bùng nổ của phim Việt trong dịp Tết 2024

Cuộc đua phim Việt

“Mai” - bộ phim Tết của Trấn Thành, chọn thời điểm ra mắt và tung trailer cùng poster trước Tết Nguyên đán đúng 1 tháng. Những hình ảnh ban đầu hé lộ câu chuyện tình của Mai, một nhân viên massage (Phương Anh Đào thủ vai) và Dương (Tuấn Trần), một “dân chơi” kém cô 7 tuổi.

Khác với những bộ phim trước do Trấn Thành đạo diễn, phim “Mai” sẽ hạn chế lượng lớn khán giả đến rạp do bị dán nhãn 18+ và không còn là tác phẩm dành cho nhiều thế hệ như "Nhà bà Nữ" năm ngoái. Trấn Thành thông báo trên trang cá nhân 18 triệu người theo dõi rằng, "Mai" có cảnh nóng nên nhắn khán giả đừng dắt các bạn nhỏ theo vì không vào rạp được.

Trong buổi giới thiệu dự án phim Tết 2024, đạo diễn Trấn Thành cho biết, đây là dự án đã được anh ấp ủ gần 3 năm, từng được khởi động trước cả “Nhà bà Nữ”, nhưng vì nhiều lý do, đặc biệt là sự cầu toàn về kịch bản nên đến thời điểm này mới ra mắt.

Trấn Thành tiết lộ, “Mai” được anh đầu tư tới 50 tỷ đồng, thuê máy quay chất lượng cao, số ngày quay kéo dài đến 47 ngày trong khi ban đầu chỉ dự kiến 30 ngày. Dù thông tin về bộ phim chưa nhiều, nhưng qua những hình ảnh hậu trường, có thể thấy “Mai” được đầu tư khá chỉn chu, nghiêm túc. Vì thế, Trấn Thành cũng kỳ vọng “Mai” sẽ tiếp tục “làm mưa làm gió” phòng vé Tết năm nay.

Cũng có cảnh nóng trong phim, “Trà” cũng được khuyến cáo không nên cho bạn nhỏ đi kèm. “Trà” do Lê Hoàng đạo diễn. Chuyện phim là một bi kịch nặng nề nhưng cũng rất tình cảm khi khai thác đề tài khá nhạy cảm: Chuyện ngoại tình. Với trailer tung ra hôm 18/1 “ngập” cảnh nóng, hé hộ chuyện tình chú cháu “gian díu, mập mờ”, bộ phim hứa hẹn mở ra một “drama” gay cấn với nhiều cú "quay xe" khó lường.

Ngoài ra, dưới sự nhào nặn của một đạo diễn được tiếng là mát tay, “Trà” quy tụ gương mặt nghệ sĩ đình đám trong làng điện ảnh Việt như NSƯT Trương Minh Quốc Thái, nghệ sĩ Việt Hương cùng sự xuất hiện của một cái tên hoàn toàn mới: diễn viên Đoàn Trinh. Điều này khiến “Trà” gây được không ít sự tò mò trước khi khởi chiếu.

Ngày 31/1 mới đây, ê kíp làm phim “Gặp lại chị bầu” cũng nhanh chóng khởi động cho cuộc đua phòng vé Tết Giáp Thìn 2024 khi công chiếu tại TP Hồ Chí Minh. Trong buổi công chiếu này, dàn diễn viên chính gồm vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú, Lê Giang, Ngọc Phước, Quốc Khánh, Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa… cũng có mặt.

Theo tiết lộ từ ê kíp, đây là bộ phim xuyên không từ năm 2024 về năm 1997, theo đó “Gặp lại chị bầu” sẽ tái hiện bầu không khí đậm chất retro về Sài Gòn xưa. Loạt poster của phim cũng mang tông màu hoài niệm, với những đồ vật mang tính chất biểu tượng của đời sống văn hóa Sài Gòn hồi thập niên 1990. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện cá nhân của đạo diễn Nhất Trung với mẹ anh.

Dù được đánh giá khá “an toàn” vì sử dụng công thức cũ quen thuộc nhưng “Gặp lại chị bầu” cũng có điểm mạnh khi đây là phim của đạo diễn Nhất Trung - người từng cho ra mắt loạt phim điện ảnh có doanh thu cao như “49 Ngày” (2015), “Cua lại vợ bầu” (2019), “Đôi mắt âm dương” (2020)… Bộ phim cũng đánh dấu lần trở lại của Anh Tú sau “Siêu lừa gặp siêu lầy” - phim từng đạt 121 tỷ đồng doanh thu năm 2023 - do đó, đây cũng có thể là dự án mang đến sự bất ngờ và lôi cuốn.

“Gặp lại chị bầu” là mảnh ghép mang màu sắc tình cảm gia đình của làng phim Việt mùa Tết Nguyên đán 2024. Câu chuyện phim theo chân nam chính Gia Phúc (Anh Tú), một anh chàng tứ cố vô thân nếm trải nhiều đắng cay cuộc đời. Được bà Lê (Lê Giang) cho ở lại tại nhà trọ của bà, Phúc quen biết với ba người bạn mới Huyền (Diệu Nhi), Ngọc (Ngọc Phước) và Tuấn (Quốc Khánh).

Nhóm bạn trẻ trải qua những tháng ngày thanh xuân êm đềm và vui nhộn, khi cùng nhau ấp ủ cho những giấc mơ. Biến cố ập đến khi Huyền bỏ dở cơ hội lần đầu đóng chính vì phát hiện có bầu. Bất chấp sự gặng hỏi và can ngăn của mọi người, Huyền giữ kín danh tính cha đứa trẻ, lựa chọn làm mẹ đơn thân. Dành cho Huyền tình cảm đặc biệt, Phúc ở bên chăm sóc cô trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời.

Ở phim “Sáng đèn”, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cố gắng tạo điểm nhấn riêng khi kể về cuộc sống, tình cảm, thăng trầm dâu bể của một đoàn cải lương theo thời thế phải chuyển thành một đoàn ca nhạc tạp kỹ ở thập niên 1990. Phim thuộc thể loại hài - tình cảm, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Lê Thiện, các nghệ sĩ cải lương Chí Tâm, Cao Minh Đạt, Bạch Long, Kim Huyền...

Theo nhà sản xuất, “Sáng đèn” được đầu tư gần 30 tỷ đồng, kỳ công dựng lại nhiều bối cảnh sàn diễn sân khấu khắp miền Nam, được quay hình ở nhiều nơi với lượng diễn viên quần chúng lên tới gần 300 người... Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết, phim sẽ có cả những câu chuyện cảm động về tình yêu nghề, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa và không thiếu những mảng miếng hài để mang đến tiếng cười cho khán giả trong những ngày đầu năm mới. Do đó, dù không được kỳ vọng gây sốt phòng vé nhưng “Sáng đèn” có sự tự tin riêng, hứa hẹn là một ẩn số thú vị trong mùa phim Tết 2024.

Kỳ vọng doanh thu "khủng"

Sau một mùa phim Tết 2023 thành công với doanh thu hàng trăm tỷ đến từ hai bộ phim “Nhà bà Nữ” và “Chị chị em em 2”, điện ảnh Việt đang lạc quan với kỳ vọng tiếp tục đạt doanh thu tốt trong mùa phim Tết 2024. Giới chuyên môn đánh giá, 4 bộ phim Tết Giáp Thìn 2024 đều có những điểm mạnh khi sở hữu những ngôi sao phòng vé hay đội ngũ sản xuất uy tín, có thể “kéo” khán giả ra rạp.

Tuy nhiên, so với năm ngoái chỉ có hai phim “Nhà bà Nữ” và “Chị chị em em 2”, năm nay, số lượng phim Tết tăng gấp đôi. Do đó, cùng với việc khán giả có nhiều lựa chọn hơn thì sự cạnh tranh cũng cao hơn. Theo nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt, mùa phim Tết năm 2023 thành công là bởi phim nội dung không đụng độ phim “nóng” nào của nước ngoài chứ chưa hẳn chất lượng phim đã tốt. Phim Tết 2024 dù nhìn sôi động và nhộn nhịp hơn rất nhiều nhưng nhìn một cách công tâm, nếu so với mùa phim Tết 2023 thì doanh thu có thể không đạt bằng.

Trong khi đó, đạo diễn Khoa Nguyễn cũng cho rằng, cuộc đua doanh thu phòng vé thường xuất phát bằng một số lợi thế ban đầu như tên tuổi đạo diễn, nhà sản xuất, danh tiếng của dàn diễn viên… nhưng cuối cùng thì vẫn sẽ được quyết định bằng chất lượng của phim. Vì thế, 4 phim Việt Nam chiếu Tết 2024 mang những màu sắc, phong cách khác nhau, khán giả sẽ có nhiều lựa chọn nó khó đoán doanh thu phòng vé thuộc về ai.

Nhiều ý kiến khác thì lo ngại, thị trường phim Tết Giáp Thìn vẫn chưa có những nét đổi mới quá khác biệt, thậm chí công thức bị cũ. Các đề tài ước mơ khởi nghiệp, lập nghiệp, những vẻ đẹp của hy sinh, cống hiến, nhân văn... trong thế hệ trẻ của thời hội nhập vẫn vắng bóng trong môi trường điện ảnh những năm gần đây.

Ngoài ra, không chỉ cạnh tranh cùng nhau, phim Việt còn cạnh tranh với phim ngoại mùa Tết này. Đó là phim Argylle siêu điệp viên (tựa gốc: Argylle), ra rạp vào ngày 10/2 (mùng 1 Tết), do Matthew Vaughn đạo diễn - người từng nổi tiếng với thương hiệu Kingsman. Bên cạnh đó, còn có hai phim hoạt hình: Gia đình x Điệp viên mã: Trắng (tựa gốc: Spy x Family Code: White) và Đấu trường muôn thú (tựa gốc: Noah's Ark) cũng cùng ra rạp ngày mùng 1 Tết.

Chưa kể, phim Tết chiếu trên các kênh Youtube cũng đang cạnh tranh rất nhiều với phim Tết sắp ra rạp. Cụ thể, phim “Mắc gì Tết” do kênh youtube Ngọc Thanh Tâm Offical phát hành, được người xem đánh giá có màu sắc hài hước, khác biệt so với các sản phẩm khác trong mùa Tết năm nay.

Hay phim hài “Gia đình cục súc đón Tết” tiếp tục phát sóng phần 2 trên Youtube cũng đang thu hút người xem. Chia sẻ về dự án này, anh Võ Tấn Phát cho biết, đây là nỗ lực của đoàn phim đem đến không khí vui vẻ cho người xem, khi 2023 là một năm không hề dễ dàng với nhiều ngành nghề. Nam diễn viên bộc bạch, tuy thị trường luôn có những thách thức riêng nhưng hoạt động phim ảnh năm qua vẫn rất khả quan. Nhiều dự án điện ảnh chạm mốc trăm tỷ, các serie phim truyền hình, web drama vẫn được đầu tư lớn về kinh phí, nội dung mới lạ.

Một loạt nghệ sĩ khác cũng tự sản xuất phim chiếu mạng như phim “Tết miền quê” của Quách Ngọc Tuyên, “Thắm tình duyên xuân” của Hồ Bích Trâm, “Tết đến rồi về nhà thôi 7” của Thu Trang, “Cậu Út cậu con Cúc 3” của Huỳnh Lập…