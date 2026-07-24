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“Một thời hoa lửa” – Bản hùng ca tri ân các anh hùng, liệt sĩ

PV In bài viết
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(Ngày Nay) -  Tối 22/7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Một thời hoa lửa” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026). Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo).
“Một thời hoa lửa” – Bản hùng ca tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Chương trình là nén tâm nhang thành kính, là lời tri ân sâu sắc mà những người làm báo cả nước gửi tới các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu để làm nên khúc tráng ca bất tử.

“Một thời hoa lửa” – Bản hùng ca tri ân các anh hùng, liệt sĩ ảnh 1

NSND Thanh Lam

Chương trình cũng thay lời khẳng định lòng biết ơn vô hạn đối với các thương binh, bệnh binh - những người đã để lại một phần thân thể vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Mở đầu chương trình, không gian nghệ thuật được hâm nóng bằng tiết mục mashup Giai điệu Tổ quốc - Linh thiêng Việt Nam qua sự thể hiện của ca sĩ Phạm Thu Hà, NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng hợp xướng Sao Mai và vũ đoàn Tre.

Một thời hoa lửa được xây dựng theo cấu trúc 3 chương gồm: Lên đường, Máu và hoa và Tổ quốc mùa hoa nở. Thông qua âm nhạc, hình ảnh và các câu chuyện nhân chứng, chương trình khắc họa hành trình từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến cuộc sống hòa bình hôm nay.

Chương đầu tiên mang tên Lên đường tái hiện tinh thần của lớp lớp thanh niên Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Những người trẻ đã gác lại cuộc sống riêng, lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc với lý tưởng và khát vọng cống hiến.

Không khí ấy được thể hiện qua loạt ca khúc quen thuộc như Cô gái mở đường do Ngọc Khánh Chi trình bày, Bài ca Trường Sơn qua giọng hát NSƯT Đăng Dương và Mãi mãi tuổi 20 do nhóm Thăng Long thể hiện. Các tiết mục gợi nhắc hình ảnh thế hệ thanh niên xung phong, chiến sĩ trên tuyến lửa năm xưa.

Tiếp nối cảm xúc, chương 2 Máu và hoa mang đến những giây phút lắng đọng về sự hy sinh thầm lặng trên các chiến trường.

Khán giả được thưởng thức các sáng tác xúc động như Hàng bia trắng do Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy thể hiện cùng nghệ sĩ cello Thiên Nga và guitarist Thanh Tùng; Màu hoa đỏ qua giọng hát NSND Thanh Lam; Vành hoa lửa của NSƯT Vũ Thắng Lợi và Nỗi đau giữa hòa bình do Hòa Minzy trình bày.

Đặc biệt, ca khúc mới Hàng bia trắng của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết ra trong không khí thần tốc của 500 ngày đêm đang diễn ra trên cả nước.

“Một thời hoa lửa” – Bản hùng ca tri ân các anh hùng, liệt sĩ ảnh 2

Quán quân Sao mai 2017 Thu Thủy xúc động hát “Hàng bia trắng” tri ân các anh hùng liệt sĩ

Điểm nhấn nhân văn sâu sắc nhất của chương trình là phóng sự và phần giao lưu trực tiếp xoay quanh hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

“Một thời hoa lửa” – Bản hùng ca tri ân các anh hùng, liệt sĩ ảnh 3

Gia đình liệt sĩ Đoàn Văn Khải trên sân khấu chương trình nghệ thuật “Một thời hoa lửa"

Phóng sự phản ánh câu chuyện thực tế của gia đình ông Đoàn Văn Khơi - thân nhân liệt sỹ Đoàn Văn Khải. Sau 66 năm khắc khoải chờ đợi, trong chiến dịch 500 ngày đêm, nhờ công tác giám định ADN, gia đình đã chính thức đón người thân trở về đất mẹ từ Nghĩa trang Ngã 7 - Phụng Hiệp đúng ngày 22/7.

Chia sẻ tại chương trình, ông Đoàn Văn Khơi cho biết việc xác định được danh tính người thân sau 66 năm chờ đợi là niềm hạnh phúc "như một giấc mơ" đối với cả gia đình. Ông cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ để nhiều gia đình khác có cơ hội đoàn tụ với người thân.

Về phía cơ quan chức năng, Trung tá Trần Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) đã làm rõ những nỗ lực trong việc triển khai chương trình giám định gene quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời hướng dẫn các quy trình, thủ tục cần thiết để thân nhân các gia đình liệt sĩ có thể đăng ký xét nghiệm ADN.

Mỗi hài cốt liệt sỹ được xác định danh tính không chỉ là kết quả của công tác chuyên môn mà còn là cuộc "trở về" thiêng liêng, xoa dịu niềm đau cho các gia đình và nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do.

Khép lại chương 2 là mashup Bài ca không quên - Đất nước do NSƯT Đăng Dương và Phạm Thu Hà trình diễn.

“Một thời hoa lửa” – Bản hùng ca tri ân các anh hùng, liệt sĩ ảnh 4

Ca sĩ Thu Thủy và Ca sĩ Minh Quân thể hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Chương cuối cùng mang tên Tổ quốc mùa hoa nở hướng đến hiện tại và tương lai. Các ca khúc Còn gì đẹp hơn (NSƯT Vũ Thắng Lợi) và Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Thu Thủy, Minh Quân) gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ thành quả cách mạng, tiếp nối truyền thống yêu nước và tri ân những người đã ngã xuống.

PV
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