Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại huyện Hat Yai, thuộc tỉnh biên giới Songkhla ở miền Nam Thái Lan.
Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan

Nhà chức trách địa phương cho biết tình hình lũ lụt trong khu vực trung tâm Hat Yai đã lên đến mức báo động vào ngày 21/11, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lượng mưa tích lũy trong 3 ngày qua đã lên tới 595 mm, với mưa lớn liên tục xảy ra ở lưu vực sông U-tapao, ảnh hưởng đến các lưu vực và kênh rạch nhỏ khác. Một số khu vực đã quá tải, gây ra tình trạng lũ lụt nhanh chóng tràn vào các cộng đồng.

Nhà chức trách Hat Yai đã cảnh báo người dân tại 103 cộng đồng di chuyển đồ đạc và chuẩn bị cho khả năng sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng.

Do lũ lụt, Hội thảo lần thứ 43 của Phòng Thương mại quốc gia, được tổ chức tại Hat Yai, đã phải kết thúc chỉ một ngày sau khi khai mạc. Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Poj Aramwattananont cho biết ban tổ chức địa phương đang nỗ lực để hỗ trợ người tham dự trở về nhà do khách sạn bị ngập lụt và các tuyến đường bị chặn.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cũng cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và lở đất tại các tỉnh miền Nam Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Trang và Satun.

Cùng ngày 22/11, Công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) đã thông báo tạm dừng 10 tuyến tàu hỏa phía Nam sau khi lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực Hat Yai và Songkhla khiến mực nước dâng cao hơn đường ray. Việc tạm dừng sẽ duy trì cho đến khi tình hình được cải thiện. Tất cả hành khách bị ảnh hưởng đều được hoàn tiền vé đầy đủ.

Công ty Vận tải (BKS) thuộc Bộ Giao thông Thái Lan cũng ban hành thông báo khẩn cấp tạm dừng 5 tuyến xe buýt phía Nam sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại huyện Hat Yai khiến các tuyến đường vào khu vực này không thể đi lại được. Hành khách được đề nghị kiểm tra các tuyến đường bị ảnh hưởng và có thể yêu cầu hoàn tiền vé ngay lập tức.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý các sân bay Thái Lan (AOT) xác nhận tình hình lũ lụt tại Hat Yai và các huyện lân cận không ảnh hưởng tới hoạt động của Sân bay quốc tế Hai Yai và hành khách có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ hàng không như thường lệ.

PV
Thái Lan mưa lớn ngập lụt

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
(Ngày Nay) -  Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.
Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.
Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới
Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới
(Ngày Nay) - Sáu năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và gây xáo trộn toàn cầu, giới khoa học Pháp – từ các viện nghiên cứu công lập đến các doanh nghiệp dược tư nhân – đang đẩy mạnh đầu tư nhằm chủ động nhận diện và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm mới ở người và động vật.
Tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia
Tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia
(Ngày Nay) - Từ ngày 19-21/11, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Triệu Tài Vinh dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước.