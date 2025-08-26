Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đêm 25 đến sáng sớm 26/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai, túc trực tại các "điểm nóng" để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người và phương tiện di chuyển an toàn.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, đơn vị đã quán triệt tinh thần bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình để có phương án xử lý nhanh nhất. Mặc dù mưa lớn gây ra nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ, cán bộ, chiến sĩ chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Tại phường Bồ Đề, Công an phường đã bố trí lực lượng ứng trực từ sớm, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lập rào chắn tại những khu vực ngập úng cảnh báo người dân khi di chuyển, phân luồng phương tiện để người dân di chuyển thuận lợi.

Do mưa lớn kéo dài, tuyến đường Nguyễn Trãi ngập nặng từ sáng sớm 26/8, Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an địa phương, tổ chức phân luồng phương tiện, hỗ trợ người dân gặp khó khăn khi di chuyển trong nước ngập.

Tại các tuyến đường nội đô như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu… ngoài việc ứng trực, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân khi cần thiết, Công an còn đặt biển cảnh báo ở những khu vực ngập sâu, hướng dẫn người dân chọn lộ trình thay thế, đề phòng tai nạn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi có mưa lớn, luôn cập nhật thông tin về tình hình thời tiết trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống, từ đó chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được sáng 26/8 tại một số khu vực đã vượt mức lịch sử, điển hình như tại phường Hai Bà Trưng lên tới 315,4mm, phường Yên Sở là 310,8mm. Mực nước tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây cũng dâng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống thoát nước của thành phố. Tình trạng úng ngập xảy ra trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực như ngã tư Xuân La – Võ Chí Công, đường Phạm Văn Đồng, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, các đường Tố Hữu, Nguyễn Trãi, Mai Dịch… khiến nhiều tuyến đường ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Vào khoảng 9 giờ ngày 26/8, tại khu vực giao lộ Trần Phú - Chu Văn An, phường Ba Đình một cây cổ thụ lớn bất ngờ bật gốc, gãy đổ do gió lớn. Cây đổ đè trúng hai xe ô tô đang lưu thông, khiến phương tiện hư hỏng nhẹ, rất may mắn không gây thiệt hại về người. Sự việc đã khiến dòng phương tiện di chuyển qua khu vực này bị ùn ứ nghiêm trọng, đặc biệt là các phương tiện đi theo hướng từ phố Điện Biên Phủ sang phố Chu Văn An. Công an địa phương đã có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường. Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an phường khẩn trương điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển theo các ngả đường khác.

