Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về ứng dụng chia sẻ video TikTok

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung về ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng hơn về thuế quan và chính sách kinh tế đã kết thúc tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 15/9.

Thỏa thuận sẽ cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ, nơi ứng dụng này đang đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa sớm nhất là vào ngày 17/9, trừ phi thuộc sở hữu của một công ty Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết có thể sẽ có một đợt gia hạn ngắn để TikTok hoàn tất thỏa thuận khung.

Trước đó, một quan chức Mỹ nắm rõ thông tin về vòng đàm phán tại Madrid ngày 15/9 cho biết Chính phủ Mỹ sẵn sàng thực hiện lệnh cấm với TikTok nếu Trung Quốc không từ bỏ yêu cầu giảm thuế quan và hạn chế công nghệ như một phần của thỏa thuận thoái vốn khỏi TikTok của công ty mẹ là ByteDance (Trung Quốc).

Tuy nhiên, trong cùng ngày, ông Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được một thỏa thuận về TikTok khi hai bên nối lại đàm phán thương mại tại Madrid.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã bước vào vòng đàm phán mới ngày 14/9 nhằm thu hẹp bất đồng trong lĩnh vực thương mại và công nghệ.

Ông Bessent cho biết hai bên đã đạt được tiến triển tốt về các chi tiết kỹ thuật nhưng việc đạt được thỏa thuận về những vấn đề khác sẽ là thách thức.

Cuộc đàm phán mới dự kiến kéo dài tới ngày 17/9, cũng là hạn chót để TikTok tìm được nhà đầu tư mới hoặc đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ.

Vào giữa tháng 6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thêm 90 ngày cho TikTok để tìm một người mua không phải là doanh nghiệp Trung Quốc, nếu không sẽ bị cấm tại Mỹ.

Mặc dù ông Trump từ lâu đã ủng hộ lệnh cấm hoặc thoái vốn, nhưng ông đã đảo ngược lập trường và tuyên bố sẽ bảo vệ TikTok, sau khi tin rằng ứng dụng chia sẻ video ngắn có gần 2 tỷ người dùng toàn cầu này đã giúp ông giành được sự ủng hộ của cử tri trẻ trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2024.

Các cuộc đàm phán tại Madrid cũng đề cập đến đe dọa áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của ông Trump. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang vào đầu năm nay, với các mức thuế đáp trả lên tới ba chữ số và gây khó khăn cho chuỗi cung ứng.

Sau đó, cả hai nước đã đồng ý giảm thuế, với việc Mỹ áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Trung Quốc áp thuế 10% đối với hàng hóa của Mỹ, nhưng thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời giữa hai nước sẽ hết hạn vào tháng 11/2025.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra là vòng đàm phán thứ tư trong bốn tháng qua giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết căng thẳng thương mại và thời hạn thoái vốn đối với TikTok đang đến gần.

Các chuyên gia không kỳ vọng nhiều về một bước đột phá đáng kể trong đàm phán về thuế quan và chính sách kinh tế giữa hai nước tại Madrid.

Ông William Reinsch, cố vấn thương mại cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, không kỳ vọng bất kỳ điều gì thực chất giữa Mỹ và Trung Quốc cho đến khi có một cuộc gặp riêng giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.