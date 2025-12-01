Myanmar tiếp tục truy quét các trung tâm lừa đảo dọc biên giới

(Ngày Nay) - Từ ngày 30/1-29/11, tổng cộng 12.915 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Myanmar đã bị tạm giữ. 10.029 người trong số đó đã bị trục xuất một cách có hệ thống đến các nước liên quan thông qua Thái Lan theo đúng thủ tục pháp lý.

Trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến, nhà chức trách Myanmar đang tiếp tục phá dỡ các công trình xây dựng trái phép trong khu vực Myawady-Mae Htaw Tha Lay (Công viên KK), đồng thời bắt giữ tổng cộng 2.042 công dân nước ngoài tại khu vực Shwe Kokko.

Tính đến ngày 29/11, có 270 trên tổng số 635 tòa nhà trái phép tại khu vực Công viên KK đã bị phá dỡ. Tương tự, hoạt động rà phá bom mìn tại khu vực Shwe Kokko đã bắt đầu vào ngày 18/11.

Các tòa nhà được sử dụng cho mục đích lừa đảo trực tuyến tại khu vực Shwe Kokko đã được kiểm tra từ ngày 18-29/11, với 135 tòa nhà bất hợp pháp đã được phát hiện. Việc tịch thu và niêm phong các tòa nhà này tiếp tục ngăn chặn việc tái sử dụng chúng.

Theo báo cáo số liệu hoạt động rà phá tại khu vực Shwe Kokko, cho đến nay, tổng cộng 2.042 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Myanmar và 3.310 máy tính, 21.870 điện thoại di động, 102 bộ Starlink, 22 bộ định tuyến và nhiều thiết bị kinh doanh được sử dụng trong cờ bạc trực tuyến đã được xác định và thu giữ. Các vật phẩm bị tịch thu đã bị tiêu hủy một cách có hệ thống và các hoạt động rà phá sẽ tiếp tục.

Từ ngày 30/1-29/11, tổng cộng 12.915 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Myanmar đã bị tạm giữ.

Tất cả những người này đã được kiểm tra và 10.029 người trong số họ đã bị trục xuất một cách có hệ thống đến các nước liên quan thông qua Thái Lan theo đúng thủ tục pháp lý.

Hơn 2.880 người nước ngoài còn lại đã sẵn sàng được chuyển giao đến các nước liên quan.