Nam A Bank tiên phong hoàn thành báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế

Việc chuyển đổi từ Chuẩn mực kế toán Việt nam (VAS) sang IFRS là hoạt động quan trọng đối với ngân hàng, mang lại những lợi ích lớn cho các tổ chức tài chính như: nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng so sánh, gia tăng chất lượng thông tin tài chính công bố, từ đó mở rộng cánh cửa hội nhập vào thị trường vốn quốc tế.

Theo đó, từ năm 2022, Nam A Bank đã phối hợp cùng Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam (EY Việt Nam) triển khai IFRS. Ngân hàng này đã xây dựng được đội ngũ triển khai báo cáo tài chính IFRS một cách toàn diện, bao gồm đội kế toán, đội phát triển mô hình và đội kiểm định mô hình.

Sau hơn 2 năm nỗ lực thực hiện, Nam A Bank đã hoàn thành hàng loạt yêu cầu chuẩn của IFRS. Cụ thể như IFRS 9 về phân loại tài sản tài chính, xác định lãi suất thực và giá trị phân bổ, các mô hình ECL, PD, EAD, LGD tích hợp Basel II nâng cao theo chuẩn IFRS; IFRS 13 về đo lường giá trị hợp lý, IFRS 15 ghi nhận doanh thu, IFRS 16 cho thuê tài chính; IAS 19 chi phí nhân viên. Đặc biệt, ngân hàng này đã hoàn tất chuyển đổi báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 2023 từ chuẩn mực kế toán Việt nam (VAS) sang IFRS.

Ngày 10/10/2024 Nam A Bank công bố hoàn thành báo cáo này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc nỗ lực tiên phong áp dụng chuẩn mực quản trị tài chính quốc tế của Ngân hàng. Hoàn thành dự án IFRS sẽ góp phần giúp Nam A Bank nói chung và các ngân hàng nói riêng cải thiện quy trình quản lý tài chính và kiểm soát nội bộ, cải thiện khả năng so sánh báo cáo tài chính với các doanh nghiệp khác trên toàn cầu, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong báo cáo tài chính.

Đồng thời, hoàn thành dự án này cũng góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu của Ngân hàng, làm tiền đề cho việc triển khai các dự án quan trọng khác như: Quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu hay số hóa hoạt động ngân hàng…

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết: “Tiên phong hoàn thành chuẩn mực IFRS không chỉ nâng cao công tác quản trị tài chính tại Nam A Bank mà còn góp phần minh bạch, lành mạnh hóa thông tin báo cáo tài chính theo các chuẩn mực quốc tế đến các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định phát triển bền vững của Ngân hàng trên thị trường”.

Minh chứng cho hoạt động ổn định và minh bạch trên thị trường, hành trình 32 năm phát triển của Nam A Bank đã tạo nhiều dấu ấn như: Ngân hàng đầu tiên có cổ phiếu chào sàn HoSE trong năm 2024; Ngân hàng Nhà nước liên tục chấp thuận mở rộng mạng lưới, đến nay ngân hàng này đã có gần 250 điểm kinh doanh (100 điểm giao dịch số ONEBANK và gần 150 điểm kinh doanh truyền thống - chi nhánh, phòng giao dịch. Nam A Bank tiếp tục duy trì xếp hạng Moody’s ổn định, đồng thời năm nay Moody’s đã nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Nam A Bank ở 02 hạng mục là chất lượng tài sản từ B3 lên B2 và hạng mục lợi nhuận cùng các chỉ số về khả năng sinh lời từ B2 lên B1. Đặc biệt, Nam A Bank cũng là một trong những Ngân hàng tiên phong triển khai dự án ESG, thể hiện cam kết đối với phát triển bền vững, tăng cường trách nhiệm xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh.…

Nhận hàng loạt giải thưởng trước thềm 32 năm thành lập



Ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch, Nam A Bank vừa được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng giải thưởng như: Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh và Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu do Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2024 trao tặng; Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024 và Nơi làm việc có chế độ chăm sóc nhân viên tốt nhất 2024 do HR Asia trao tặng; Điểm giao dịch số tự động ONEBANK nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2024 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng; Hệ sinh thái Sáng tạo nhất Việt Nam 2024 và Ứng dụng Open Banking sáng tạo nhất Việt Nam 2024 Do Asian Banking & Finance Magazine bình chọn…