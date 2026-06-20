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Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới, trong khi một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.
Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực. Ngày 21/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đến ngày 22/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 25/6, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Trong khi đó, nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng gia tăng. Nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bên cạnh nắng nóng, trong ngày 20/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều tối và đêm 20/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Về xu thế thời tiết những ngày tới, từ ngày 20 - 24/6, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ 36 - 38 độ C, riêng các ngày 23 - 24/6 có nơi 37 - 39 độ C. Từ ngày 25 - 28/6, khu vực này có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trong các ngày 26 - 27/6.

Khu vực Trung Bộ từ 20 - 25/6 trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao 37 - 40 độ C; từ ngày 26 - 28/6 nắng nóng giảm dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 20 - 23/6 ít mưa; từ 24 - 28/6 mưa dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

PV
Bắc bộ Trung Bộ nắng nóng

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