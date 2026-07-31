Bộ Công an phát động Chiến dịch TinAI?, kêu gọi "kiểm trước tin sau" trong kỷ nguyên AI

(Ngày Nay) - Bộ Công an phát động Chiến dịch TinAI? với thông điệp "Kiểm trước tin sau", ra mắt bản tin "Thật-Giả, kiểm chứng", góp phần nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, phòng chống tin giả.

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức Lễ khởi động Chiến dịch TinAI? với thông điệp "Kiểm trước tin sau", đồng thời phối hợp với Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt bản tin "Thật-Giả, kiểm chứng".

Phát biểu khai mạc sự kiện, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong cách con người tạo lập, tiếp cận và lan truyền thông tin.

Bên cạnh những cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, AI cũng khiến việc tạo ra hình ảnh, video, giọng nói và các nội dung giả mạo trở nên nhanh chóng, tinh vi hơn, làm ranh giới giữa thật và giả ngày càng mong manh.

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, bảo vệ an ninh trên không gian mạng không chỉ là bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu hay hạ tầng số mà còn là bảo vệ an ninh nhận thức, bảo vệ niềm tin và sự ổn định của xã hội.

Một thông tin sai lệch nếu lan truyền rộng rãi có thể gây tổn hại đến uy tín của cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông nhấn mạnh, không có công nghệ hay cơ quan nào có thể kiểm chứng toàn bộ lượng thông tin khổng lồ được tạo ra mỗi ngày. Vì vậy, giải pháp căn cơ là xây dựng phản xạ kiểm chứng trong cộng đồng, để mỗi người dân hình thành thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu và cân nhắc trước khi tin, chia sẻ hoặc hành động dựa trên một thông tin.

"Dù công nghệ có thay đổi đến đâu thì trách nhiệm đối với thông tin vẫn luôn thuộc về con người. Mỗi lần kiểm chứng trước khi tin, mỗi lần cân nhắc trước khi chia sẻ chính là hành động thiết thực để bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh và đáng tin cậy," Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, Chiến dịch TinAI? không chỉ là một hoạt động truyền thông mà còn là lời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc hình thành môi trường thông tin minh bạch, an toàn và đáng tin cậy.

Ông bày tỏ kỳ vọng từ chiến dịch sẽ hình thành mạng lưới đồng hành rộng khắp với sự tham gia của cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, các nhà sáng tạo nội dung và người dân nhằm xây dựng hệ sinh thái thông tin lành mạnh, nơi sự thật được lan tỏa nhanh hơn và niềm tin được xây dựng trên nền tảng của sự kiểm chứng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho rằng trong kỷ nguyên AI, bên cạnh năng lực số, mỗi người dân cần hình thành kỹ năng công dân thiết yếu là phản xạ kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng hay chia sẻ.

Dẫn lại câu nói: "Tin thật chưa kịp xỏ giày, tin giả đã đi được nửa vòng trái đất," ông Nguyễn Thanh Lâm cho rằng tốc độ lan truyền của tin giả đang trở thành thách thức lớn đối với môi trường thông tin.

Theo ông, việc kiểm chứng không chỉ nhằm phát hiện và bác bỏ thông tin sai lệch mà còn góp phần bảo vệ những giá trị tích cực. "Chúng ta kiểm chứng không phải chỉ để vạch trần cái xấu, mà còn phải để bảo vệ cái tốt," ông nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cũng dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm: "Một xã hội thiếu niềm tin thì chi phí trở nên rất đắt đỏ" và "Khi cái đúng được bảo vệ, những người làm việc tốt sẽ không cảm thấy cô đơn." Theo ông, xây dựng văn hóa kiểm chứng chính là góp phần củng cố niềm tin xã hội trong môi trường số.

Tại chương trình, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính thức ra mắt bản tin "Thật-Giả, kiểm chứng", phát sóng vào 19 giờ 55 phút hằng ngày trên VTV.

Giới thiệu về bản tin, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết chương trình sẽ cung cấp các nội dung xác minh, phân tích những vụ việc được dư luận quan tâm, nhận diện các thủ đoạn tạo dựng và phát tán tin giả, đồng thời hướng dẫn người dân kỹ năng kiểm chứng thông tin bằng hình thức trực quan, ngắn gọn và dễ tiếp cận.

Bản tin cũng sẽ thường xuyên cập nhật các vụ việc nổi bật trên không gian mạng, cảnh báo các xu hướng lừa đảo mới và trang bị kiến thức, công cụ giúp người dân chủ động bảo vệ mình trước các nội dung giả mạo do AI và các công nghệ mới tạo ra.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm với chủ đề "Xây dựng phản xạ kiểm chứng trong kỷ nguyên AI" có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, chuyên gia và các nhà sáng tạo nội dung.

Các đại biểu cho rằng phòng, chống tin giả trong thời đại AI không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay các cơ quan báo chí mà cần sự tham gia của toàn xã hội, trong đó mỗi người dùng Internet cần trở thành "người gác cổng" của thông tin thông qua thói quen kiểm chứng trước khi chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, trong thời gian tới, Chiến dịch TinAI? sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số; phát hành video, infographic và các bản tin kiểm chứng; phối hợp với các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, mạng lưới nhà sáng tạo nội dung và các tổ chức xã hội nhằm lan tỏa thông điệp "Kiểm trước tin sau", góp phần xây dựng môi trường thông tin số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.