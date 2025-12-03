Nền kinh tế đầu tàu Eurozone đang trong khủng hoảng sâu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Kinh tế Đức đang cùng lúc đối mặt với nhiều trở ngại như chi phí năng lượng cao, nhu cầu yếu tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt, sự cạnh tranh của Trung Quốc và các mức thuế quan cao của Mỹ.
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Sindelfingen, Đức.
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Sindelfingen, Đức.

Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) ngày 2/12 cảnh báo nền kinh tế được coi là “đầu tàu” của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang trải qua “cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất” kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

BDI dự báo sản lượng công nghiệp của Đức sẽ giảm 2% vào năm 2025, đánh dấu sự sụt giảm năm thứ tư liên tiếp.

Ngành công nghiệp nặng, từ sản xuất ôtô đến sản xuất thiết bị nhà máy và thép, vẫn đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế nước này.

Theo BDI, Đức là nơi có hơn 100.000 doanh nghiệp sản xuất với quy mô khác nhau, sử dụng hơn 8 triệu lao động.

Kinh tế Đức đang cùng lúc đối mặt với nhiều trở ngại như chi phí năng lượng cao gây áp lực cho doanh nghiệp, nhu cầu yếu tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt, sự cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp và các mức thuế quan cao của Mỹ. Sau hai năm suy thoái, kinh tế Đức được dự báo chỉ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2025.

Chủ tịch BDI Peter Leibinger kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz cần hành động quyết liệt hơn, tập trung vào ưu tiên cạnh tranh và tăng trưởng, đồng thời cho rằng các biện pháp hiện nay vẫn chưa đủ hiệu quả.

Thủ tướng Merz đã cam kết sẽ củng cố vị thế của Đức là cường quốc của Eurozone, bao gồm cả việc chi tiêu công mạnh tay cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, những người đứng đầu ngành công nghiệp cho rằng những nỗ lực này diễn ra quá chậm và không đủ để giải quyết nhiều vấn đề cốt lõi, từ tình trạng thiếu lao động kéo dài đến rào cản từ các thủ tục hành chính.

Trong tuần trước, ông Merz đã bảo vệ các hành động của chính phủ, kêu gọi thêm thời gian để đưa nền kinh tế trở lại đúng quỹ đạo.

Cũng trong tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng chỉ riêng khoản chi tiêu lớn theo kế hoạch của ông Merz sẽ không đủ để đảm bảo sự phục hồi bền vững của nền kinh tế, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này ban hành các cải cách "thúc đẩy tăng trưởng."

Cũng liên quan đến tình hình kinh tế Eurozone, số liệu chính thức công bố ngày 2/12 cho thấy lạm phát tại khu vực này đã tăng trong tháng 11/2025, vượt nhẹ so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Giá tiêu dùng tại Eurozone trong tháng 11/2025 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với dự báo của các nhà phân tích được Bloomberg khảo sát là lạm phát sẽ ổn định ở mức 2,1%.

Số liệu lạm phát mới công bố có thể làm tăng khả năng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất sau chu kỳ cắt giảm kéo dài kết thúc vào tháng 6/2026.

PV
kinh tế Eurozone Liên đoàn Công nghệ Đức BDI

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân – Bài 2: Chủ tịch HĐQT có biểu hiện thao túng Quỹ
Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân – Bài 2: Chủ tịch HĐQT có biểu hiện thao túng Quỹ
(Ngày Nay) - Công tác tổ chức và hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành tại một số Quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua xảy ra nhiều vấn đề, phát sinh sai phạm về đạo đức nghề nghiệp, có biểu hiện phục vụ lợi ích của một nhóm thành viên góp vốn lớn, trong đó biểu hiện rõ nhất là thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và những người có liên quan.
Ảnh minh họa
Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển chậm
(Ngày Nay) - Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4m, biển động.
Đất rộng, người đông, Hòa Lạc vẫn thiếu nơi đáng sống
Đất rộng, người đông, Hòa Lạc vẫn thiếu nơi đáng sống
(Ngày Nay) -Tốc độ tăng dân số cơ học đạt trên 8%/năm, cao gấp đôi mức trung bình của Hà Nội, đất còn rẻ, người ngày một đông, cấu trúc cư dân tri thức trẻ hình thành rõ nét song Hòa Lạc – thành phố vệ tinh Tây Hà Nội đầy tiềm năng vẫn đang là “vùng trũng” về tiện ích sống do thiếu vắng các khu đô thị tiện ích all in one.
UNESCO - Sovico đồng hành cùng Đà Lạt giải quyết thách thức của Thành phố Sáng tạo
UNESCO - Sovico đồng hành cùng Đà Lạt giải quyết thách thức của Thành phố Sáng tạo
(Ngày Nay) - Đà Lạt sau danh hiệu Thành phố Sáng tạo Âm nhạc đang cần chứng minh năng lực thực thi chứ không chỉ dựa vào những ánh hào quang. Trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái văn hóa bền vững, Phố Bên Đồi do ông Nguyễn Trung Hiền sáng lập giữ vai trò khởi tạo và kết nối. Sự đồng hành từ dự án của UNESCO - Sovico giúp mở rộng nguồn lực và tiêu chuẩn quốc tế. Bài toán còn lại là Đà Lạt có đủ bản lĩnh để biến những cam kết ấy thành giá trị thật hay không.
Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân
Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân
(Ngày Nay) - Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ra đời từ năm 1993 với mục tiêu cốt lõi là “tương trợ lẫn nhau” giữa các thành viên. Các Quỹ hoạt động chủ yếu ở khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu vùng xa, giúp người dân tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
Rủi ro khi tự chẩn đoán bệnh bằng "bác sĩ AI"
Rủi ro khi tự chẩn đoán bệnh bằng "bác sĩ AI"
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh của các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) như ChatGPT, Gemini... khiến việc tìm kiếm tư vấn y tế trực tuyến trở nên phổ biến. Tuy tiện lợi, nhưng nhiều người lại dựa vào AI để tự chẩn đoán và tự mua thuốc, thay vì đến cơ sở y tế. Các chuyên gia cảnh báo đây là thói quen nguy hiểm, dễ dẫn đến chẩn đoán sai, điều trị không phù hợp, gây biến chứng nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng.