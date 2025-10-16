Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công khủng bố

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị các hành động khủng bố mới nhằm vào Nga, trong bối cảnh Kiev kỳ vọng được Mỹ viện trợ tên lửa hành trình Tomahawk.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo.

Theo RIA Novosti và AFP, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/10 cáo buộc Ukraine không che giấu ý đồ chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga, đồng thời kỳ vọng được Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk.

Trả lời báo giới, bà Zakharova nhấn mạnh: “Chính quyền Kiev không che giấu ý đồ chuẩn bị các hành động khủng bố mới chống lại đất nước chúng tôi hòng leo thang xung đột. (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky đã công bố thông tin này trong bài phát biểu ngày 8/10, nói rằng ông ta đã phê chuẩn kế hoạch cho một số chiến dịch của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhằm vào Nga. Rõ ràng, những kế hoạch này được xây dựng trong bối cảnh khả năng quân đội Ukraine có thể nhận được tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk của Mỹ.”

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố mọi nỗ lực đe dọa hoặc đối thoại với Moskva “dựa trên sức mạnh” đều không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định việc Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine chứng tỏ phương Tây “thiếu thiện chí hướng tới hòa bình.”

Trong khi đó, phái đoàn cấp cao của Ukraine đang ở thăm Mỹ ngày 15/10 thông báo đã gặp đại diện các tập đoàn quốc phòng Mỹ, trong đó có Raytheon - nhà sản xuất tên lửa Tomahawk mà Washington có thể cung cấp cho Kiev.

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của phái đoàn Ukraine còn bao gồm những cuộc trao đổi với các quan chức cấp cao Mỹ, diễn ra trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Zelensky vào ngày 17/10.

PV
Nga Ukraine Khủng bố

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu
Bảo đảm lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra thành công
(Ngày Nay) - Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng rà soát sự phối hợp giữa các bộ ngành, thành phố Hà Nội, bảo đảm chặt chẽ từ kịch bản, nội dung, tiến độ triển khai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Intel trở lại đường đua AI: Hé lộ chip "siêu trí tuệ" sắp ra mắt
Intel trở lại đường đua AI: Hé lộ chip "siêu trí tuệ" sắp ra mắt
(Ngày Nay) - Từng bị xem là “ông vua ngủ quên” của ngành bán dẫn, Intel nay trở lại với tham vọng lật ngược bàn cờ AI. Từ chip Crescent Island cho trung tâm dữ liệu đến Panther Lake cho PC, ông lớn công nghệ Mỹ đang tung đòn phản công quyết liệt trong cuộc chiến chip trị giá hàng trăm tỷ USD, mở đầu cho một kỷ nguyên cạnh tranh mới.
Cục Dự trữ Nhà nước hỗ trợ các tỉnh phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai
(Ngày Nay) - Thời gian vừa qua, liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 đổ bộ vào nước ta, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa, đồng thời lũ trên các hệ thống sông tại một số tỉnh đã vượt mức đỉnh lịch sử năm 2024; gây nên thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Ảnh minh hoạ.
WHO báo động tình trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc gia tăng mạnh
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.
Nữ ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: New York Times.
"Cơn sốt" Taylor Swift vẫn chưa hạ nhiệt
(Ngày Nay) - Nữ hoàng nhạc pop lại một lần nữa viết lại lịch sử âm nhạc khi album mới “The Life of a Showgirl” đạt doanh số 4 triệu bản chỉ trong tuần đầu phát hành, trong đó hơn 1,3 triệu bản là đĩa than – một con số hiếm thấy trong kỷ nguyên số.