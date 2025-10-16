Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công khủng bố

(Ngày Nay) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị các hành động khủng bố mới nhằm vào Nga, trong bối cảnh Kiev kỳ vọng được Mỹ viện trợ tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo RIA Novosti và AFP, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/10 cáo buộc Ukraine không che giấu ý đồ chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga, đồng thời kỳ vọng được Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk.

Trả lời báo giới, bà Zakharova nhấn mạnh: “Chính quyền Kiev không che giấu ý đồ chuẩn bị các hành động khủng bố mới chống lại đất nước chúng tôi hòng leo thang xung đột. (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky đã công bố thông tin này trong bài phát biểu ngày 8/10, nói rằng ông ta đã phê chuẩn kế hoạch cho một số chiến dịch của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhằm vào Nga. Rõ ràng, những kế hoạch này được xây dựng trong bối cảnh khả năng quân đội Ukraine có thể nhận được tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk của Mỹ.”

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố mọi nỗ lực đe dọa hoặc đối thoại với Moskva “dựa trên sức mạnh” đều không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định việc Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine chứng tỏ phương Tây “thiếu thiện chí hướng tới hòa bình.”

Trong khi đó, phái đoàn cấp cao của Ukraine đang ở thăm Mỹ ngày 15/10 thông báo đã gặp đại diện các tập đoàn quốc phòng Mỹ, trong đó có Raytheon - nhà sản xuất tên lửa Tomahawk mà Washington có thể cung cấp cho Kiev.

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của phái đoàn Ukraine còn bao gồm những cuộc trao đổi với các quan chức cấp cao Mỹ, diễn ra trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Zelensky vào ngày 17/10.