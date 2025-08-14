Nga khẳng định lập trường về Ukraine trước thềm thượng đỉnh với Mỹ

(Ngày Nay) - Nga giữ nguyên lập trường được Tổng thống Vladimir Putin công bố cách đây hơn một năm về việc Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực và chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Nga và Mỹ dự kiến vào ngày 15/8 để bàn về cuộc xung đột tại Ukraine, ngày 13/5, phía Nga tái khẳng định lập trường không đổi về vấn đề này, trong đó có việc Kiev phải rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực trọng điểm và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trả lời phóng viên tại Moskva, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Fadeev nhấn mạnh nước này giữ nguyên lập trường được Tổng thống Vladimir Putin công bố cách đây hơn một năm về việc Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực và chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Ngoài ra, Kiev cũng phải cam kết giữ thái độ trung lập và không liên kết.

Ông Fadeev đưa ra tuyên bố trên sau khi một số phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Putin đã sẵn sàng thỏa hiệp trong cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Mỹ.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố mới nhất của ông Fadeev nhưng cho đến nay, chính quyền Kiev vẫn muốn Nga ngừng bắn trước khi thảo luận về các vấn đề khác, đồng thời kiên quyết bác bỏ bất cứ đề xuất nào về việc Ukraine phải rút quân khỏi các tuyến phòng thủ.

Trong khi đó, giới chức Mỹ vẫn đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska sắp tới. Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về lập trường chung.

Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social trước cuộc điện đàm, ông Trump nhắc đến kỳ vọng của châu Âu về một thỏa thuận nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của châu lục cũng như của Ukraine.