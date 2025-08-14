Nga khẳng định lập trường về Ukraine trước thềm thượng đỉnh với Mỹ

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Nga giữ nguyên lập trường được Tổng thống Vladimir Putin công bố cách đây hơn một năm về việc Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực và chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Nga và Mỹ dự kiến vào ngày 15/8 để bàn về cuộc xung đột tại Ukraine, ngày 13/5, phía Nga tái khẳng định lập trường không đổi về vấn đề này, trong đó có việc Kiev phải rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực trọng điểm và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trả lời phóng viên tại Moskva, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Fadeev nhấn mạnh nước này giữ nguyên lập trường được Tổng thống Vladimir Putin công bố cách đây hơn một năm về việc Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực và chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Ngoài ra, Kiev cũng phải cam kết giữ thái độ trung lập và không liên kết.

Ông Fadeev đưa ra tuyên bố trên sau khi một số phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Putin đã sẵn sàng thỏa hiệp trong cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Mỹ.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố mới nhất của ông Fadeev nhưng cho đến nay, chính quyền Kiev vẫn muốn Nga ngừng bắn trước khi thảo luận về các vấn đề khác, đồng thời kiên quyết bác bỏ bất cứ đề xuất nào về việc Ukraine phải rút quân khỏi các tuyến phòng thủ.

Trong khi đó, giới chức Mỹ vẫn đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska sắp tới. Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về lập trường chung.

Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social trước cuộc điện đàm, ông Trump nhắc đến kỳ vọng của châu Âu về một thỏa thuận nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của châu lục cũng như của Ukraine.

PV
Nga Ukraine NATO Mỹ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh
Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh
(Ngày Nay) - Ngày 12/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn, kết hợp tuyên truyền rộng rãi nhằm giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, bước đầu góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng thành phố Busan
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng thành phố Busan
(Ngày Nay) - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm thành phố Busan và tiếp ông Park Hyeong Jun - Thị trưởng thành phố Busan.
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
(Ngày Nay) - Hơn 50.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Vương quốc Anh kể từ khi ông Keir Starmer trở thành Thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái. Đây là số liệu chính thức được công bố vào ngày 12/8, cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với chính phủ Công đảng.
Tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả
Tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả
(Ngày Nay) - Trưa 12/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.