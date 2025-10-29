Nga nêu quan điểm về tầm nhìn cấu trúc an ninh Á-Âu

(Ngày Nay) - Nga đề xuất phát triển quan hệ đối tác Á-Âu lớn hơn, hợp tác bình đẳng cùng có lợi trên toàn lục địa, thông qua việc mở rộng quan hệ thương mại, kinh tế và hài hòa hóa các tiến trình hội nhập.

Ngày 28/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Nga mong muốn xây dựng một cấu trúc an ninh chung cho toàn bộ khu vực Á-Âu và không loại trừ bất kỳ quốc gia nào nằm trên lục địa này.

Phát biểu sau phiên họp toàn thể Hội nghị Quốc tế về An ninh Á-Âu ở thủ đô Minsk của Belarus, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định nước này luôn mở rộng cánh cửa hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế là sự hợp tác dựa trên tinh thần công bằng, trung thực, không được xuất phát từ những toan tính hay lợi ích đơn phương của bất kỳ bên nào.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng trong bối cảnh tất cả các quốc gia, nền kinh tế và sự ổn định chung của họ đều phụ thuộc lẫn nhau, thế giới cần có một triết lý mới về hợp tác liên quốc gia và cần hướng tới xây dựng một không gian Á-Âu mới theo tinh thần đa cực - điều mà Nga từ lâu đã thực hiện những bước đi đầu tiên.

Để minh chứng cho định hướng hợp tác của Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại tại Hội nghị cấp cao Nga-ASEAN năm 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất phát triển quan hệ đối tác Á-Âu lớn hơn, hướng tới việc tạo ra một khuôn khổ hợp tác bình đẳng và cùng có lợi trên toàn lục địa, thông qua việc mở rộng quan hệ thương mại và kinh tế, cũng như hài hòa hóa các tiến trình hội nhập.

Chỉ 1 một năm trước, nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra sáng kiến xây dựng một kiến trúc an ninh Á-Âu dựa trên nguyên tắc không thể chia cắt, mà Moskva coi là “một giải pháp thay thế mang tính xây dựng cho các thể chế cũ phục vụ cho mô hình châu Âu -Đại Tây Dương.”

Liên quan đến quan hệ Nga-Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moskva cũng cần những đảm bảo rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 năm nay tại Anchorage, Alaska (Mỹ), sẽ mang lại những kết quả cụ thể.

Theo ông Lavrov, tại cuộc gặp này, phía Nga đã xác nhận lại cách hiểu đúng và ủng hộ các đề xuất mà Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steven Witkoff đưa ra ở Moskva 1 tuần trước đó. Tuy nhiên, đến nay, Nga vẫn đang chờ sự xác nhận từ phía Mỹ về các đề xuất này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho hay một hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ có thể diễn ra nếu ông nhận được “đảm bảo” rằng thỏa thuận về vấn đề Ukraine có thể đạt được.