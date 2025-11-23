Nga tìm giải pháp mới để vượt lệnh trừng phạt của Mỹ

(Ngày Nay) - Trước các lệnh trừng phạt của Mỹ, Nga đang tích cực tìm tuyến đường thay thế, như vận chuyển qua các nước thứ ba và sử dụng phương thức hậu cần sáng tạo.

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil đang tạo ra sự xáo trộn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Mặc dù các thông tin về tác động với xuất khẩu dầu Nga xuất hiện dày đặc, nhưng thực tế, các chuyên gia nhận định đây không phải là một thảm họa, mà là một động thái điều chỉnh lớn về hậu cần và mô hình chiết khấu. Thông tin này được trích dẫn từ tờ báo Nga Rossiyskaya Gazeta ngày 22/11.

Áp lực giá cả và chiết khấu cao hơn

Theo các chuyên gia, Mỹ đang gia tăng áp lực lên dầu mỏ của Nga, nhưng họ đang sử dụng giá cả như một công cụ, chứ không phải bằng cách làm sụp đổ nguồn cung.

Ông Daniil Tyun, Giám đốc quan hệ khách hàng tại công ty AMCH, chỉ ra rằng: "Đây không phải là một thảm họa mà là một động thái điều chỉnh lớn về hậu cần và mô hình chiết khấu. Dầu mỏ của Nga sẽ tiếp tục được xuất khẩu sang châu Á, nhưng mức chiết khấu sẽ cao hơn và chi phí hậu cần cũng sẽ tăng".

Các lệnh trừng phạt mới nhất đã khiến xuất khẩu dầu của Nga giảm sút và giá dầu Nga giảm mạnh. Dữ liệu không chính thức cho thấy một đợt giảm nhất định nguồn cung vào giữa tháng 11 này. Tình trạng sụt giảm nguồn cung đó chủ yếu là do điều chỉnh chuỗi cung ứng sau lệnh trừng phạt của Mỹ, thay vì do người mua từ chối mua dầu của Nga.

Ông Tyun cho biết thêm, nguồn cung đang giảm nhưng ở mức chậm: mức giảm đã đạt khoảng 6-9% so với mức trung bình được ghi nhận vào mùa hè.

Tìm kiếm giải pháp hậu cần thay thế

Mặc dù có những thông tin về tình trạng giảm sút, nhưng nhà phân tích hàng đầu Natalya Milchakova của Freedom Finance nhấn mạnh rằng chính phủ Nga vẫn giữ nguyên dự báo sản lượng dầu năm 2025 ở mức 510 triệu tấn. Theo bà Milchakova, nếu chính quyền Nga dự kiến xuất khẩu sẽ giảm mạnh, họ đã phải điều chỉnh dự báo. Bà dự đoán xuất khẩu dầu của Nga nhiều khả năng sẽ chỉ giảm 2-3% trong năm 2025.

Trong khi đó, các công ty Nga sẽ phải thích nghi mạnh mẽ với các lệnh trừng phạt mới. Ông Oleg Abelev, Giám đốc phân tích tại công ty đầu tư Ricom Trust, cho biết: "Họ sẽ tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế để bán dầu, sử dụng đội tàu bí mật và các tuyến đường qua các nước thứ ba".

Lệnh trừng phạt đối với Rosneft có hiệu lực vào ngày 21/11, trong khi lệnh trừng phạt đối với Lukoil được gia hạn đến ngày 13/12 tới. Tờ Rossiyskaya Gazeta lưu ý, mặc dù các lệnh trừng phạt mới chỉ được công bố một tháng, nhưng giới truyền thông đã tạo ra một kiểu hoảng loạn trên thị trường. Điều này càng phức tạp hơn khi Nga không công bố số liệu thống kê chính thức về xuất khẩu dầu mỏ, khiến những ai quan tâm phải dựa vào các nguồn tin nước ngoài. Tuy nhiên, các nguồn tin này không chỉ ra sự sụp đổ trong xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong tháng qua mà thay vào đó là sự sụt giảm nguồn cung trong năm qua và một đợt giảm vào giữa tháng 11.

Có thể thấy, các lệnh trừng phạt của Mỹ đang định hình lại cách thức dầu mỏ Nga được giao dịch và vận chuyển trên thị trường toàn cầu, buộc Moskva phải chi thêm chi phí và chấp nhận chiết khấu sâu hơn.