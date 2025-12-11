Nga yêu cầu "văn kiện toàn diện" cho thỏa thuận hòa bình Ukraine

(Ngày Nay) - Nga nhấn mạnh Moskva kiên trì yêu cầu một loạt thỏa thuận cho hòa bình lâu dài và bền vững, với các bảo đảm an ninh cho tất cả các quốc gia có liên quan.
Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk

Theo Reuters, Nga khẳng định mong muốn thống nhất một gói văn kiện toàn diện nhằm bảo đảm một thỏa thuận hòa bình lâu dài và bền vững tại Ukraine, kèm theo các cam kết an ninh cho tất cả các bên liên quan.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Sergey Lavrov đưa ra ngày 11/12.

Ông Lavrov nhấn mạnh Moskva kiên trì yêu cầu một loạt thỏa thuận cho hòa bình lâu dài và bền vững, với các bảo đảm an ninh cho tất cả các quốc gia có liên quan.

Ngoại trưởng Nga cho biết các cuộc trao đổi giữa Moskva với Tổng thống Mỹ Donald Trump và ê-kíp của ông tập trung chính xác vào việc tìm ra một giải pháp lâu dài nhằm loại bỏ các căn nguyên của cuộc khủng hoảng này.

Ông Lavrov bày tỏ quan điểm cho rằng Tổng thống Trump chân thành trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, trong khi phía châu Âu đang tìm cách “gieo mầm” một cuộc xung đột mới.

Người đứng đầu Bộ ngoại giao Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết được "căn nguyên" của xung đột, chứ không chỉ dừng lại ở các biện pháp tình thế.

Ngoại trưởng Lavrov còn cho biết Nga đã chuyển thêm các đề xuất về vấn đề Ukraine cho phía Mỹ, liên quan đến các đảm bảo an ninh tập thể. Phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn về việc giải quyết vấn đề Ukraine, ông Lavrov nhấn mạnh Nga hiện ghi nhận “nhiều suy đoán” và “thông tin sai lệch” từ phương Tây nhằm kéo dài xung đột và làm phức tạp việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Lavrov hoan nghênh chuyến thăm Moskva trong tháng này của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã giúp loại bỏ những hiểu lầm giữa Nga và Mỹ.

Trước đó, Điện Kremlin cho hay Nga và Mỹ đã không đạt được thỏa hiệp về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine sau cuộc gặp kéo dài 5 giờ tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Vladimir Putin với ông Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump.

Trước đó, theo Sputnik, ngày 3/12 Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov cho biết, Nga đang tiến hành tất cả các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột Ukraine chỉ với Mỹ.

Ông Ushakov cũng lưu ý rằng mọi khía cạnh của một thỏa thuận dàn xếp trong tương lai cũng như sự công nhận quốc tế đối với thỏa thuận đó hiện đều nằm trong khuôn khổ đối thoại giữa Moscow và Washington.

Ông cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 2/12 diễn ra “mang tính thực chất” và “tích cực” mặc dù 2 bên không đạt được thỏa hiệp.

Quan chức này nói thêm, Nga đã công khai trình bày quan điểm của mình về các đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Ông khẳng định bước tiến của quân đội Nga trên chiến trường đã tác động đến tính chất và giọng điệu của cuộc trao đổi.

Tại cuộc họp, phái đoàn Mỹ nhấn mạnh, Mỹ sẽ nỗ lực ở mức cao nhất để đạt được một thỏa thuận dàn xếp lâu dài ở Ukraine. Washington xác nhận sự sẵn sàng tính đến các quan ngại của Nga trong quá trình dàn xếp.

Cuộc thảo luận hôm 2/12 giữa Tổng thống Putin và các đại diện của Mỹ tại Điện Kremlin kéo dài hơn 5 giờ. Cuộc tham vấn này diễn ra không lâu sau cuộc tham vấn giữa Mỹ và Ukraine về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết: "Tổng thống Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, nhưng cũng bác bỏ một số đề xuất. Ông ấy sẵn sàng gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ nhiều lần cho tới khi đạt được một thỏa thuận thích hợp."

Ông Peskov nhấn mạnh, đây mới là lần trao đổi quan điểm trực tiếp đầu tiên giữa Nga-Mỹ, do đó việc chưa thể đi tới sự thống nhất là “hoàn toàn bình thường khi tìm kiếm sự thỏa hiệp." Ông Peskov cũng hy vọng phía Mỹ sẽ tuân thủ nguyên tắc giữ im lặng trong các cuộc đàm phán giải quyết xung đột.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc thảo luận của phái đoàn Mỹ tại Điện Kremlin thành công. Ông nói rằng, Nga mong muốn chấm dứt cuộc chiến.

Ông lưu ý thêm, Ukraine nên đồng ý với một thỏa thuận dàn xếp nhằm chấm dứt xung đột sớm hơn, bởi tình hình hiện nay phần lớn đang xoay chiều bất lợi cho họ.

