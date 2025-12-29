Hàn Quốc đóng cửa hàng nghìn trường học do thiếu học sinh

(Ngày Nay) - Hơn 4.000 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc đã phải đóng cửa do số lượng học sinh trong nước giảm sút. Đây là số liệu mới được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 28/12.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Nghị sĩ Jin Sun Mee thuộc đảng Dân chủ cầm quyền cho biết cho đến nay, đã có 4.008 trường học thuộc 17 sở giáo dục khu vực trên toàn quốc phải đóng cửa do số lượng học sinh tiếp tục giảm. Trong đó, các trường tiểu học chiếm phần lớn, với 3.674 trường đóng cửa vĩnh viễn, so với 264 trường trung học cơ sở và 70 trường trung học phổ thông. Chỉ trong 5 năm qua, 158 trường đã đóng cửa, và dự kiến sẽ có thêm 107 trường nữa đóng cửa trong 5 năm tới.

Tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất thế giới của Hàn Quốc, luôn dưới 0,8 - là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này. Tốc độ đóng cửa các trường học cũng cho thấy sự suy giảm số lượng học sinh dự kiến sẽ tăng nhanh ở các tỉnh thành hơn là ở thủ đô. Tình hình nhân khẩu học tổng thể của đất nước cho thấy sự suy giảm này sẽ chỉ càng trầm trọng hơn trong những năm tới, thậm chí là nhiều thập kỷ nữa.

Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KED) ước tính rằng số lượng học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm nay vào khoảng 5,07 triệu và dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 4,25 triệu vào năm 2029 — giảm hơn 800.000 học sinh chỉ trong 6 năm. Con số này sẽ thấp hơn một nửa so với con số hơn 10 triệu học sinh được ghi nhận vào những năm 1980.

Dữ liệu của Bộ Giáo dục cũng cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong việc quản lý các trường học đã đóng cửa. Trong số 4.008 trường học đã đóng cửa, 376 trường vẫn không được sử dụng. Trong số đó, 266 trường đã bị bỏ hoang hơn một thập kỷ và 82 trường bị bỏ hoang hơn 30 năm. Các số liệu cho thấy công tác quản lý và tái sử dụng các cơ sở trường học cũ đang chậm hơn so với tốc độ đóng cửa, điều này làm dấy lên lo ngại về việc lãng phí tài sản công, đòi hỏi một kế hoạch dài hạn để chuyển đổi những cơ sở này thành những nguồn lực phục vụ cộng đồng địa phương.

