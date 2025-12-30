Điều gì sẽ xảy ra với Ukraine vào năm 2026?

(Ngày Nay) - Sau gần 4 năm xung đột, Ukraine bước vào năm 2026 với ba mặt trận quyết định: chiến trường khốc liệt, vấn đề nội bộ và những nỗ lực ngoại giao mong manh.

Theo báo Kyiv Independent (Ukraine), khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ quan trọng. Sau gần 4 năm xung đột toàn diện, áp lực đang đè nặng lên Kiev từ mọi phía: từ áp lực không ngừng của quân đội Nga ở các mặt trận, vụ bê bối tham nhũng rúng động trong nước, cho đến những nỗ lực ngoại giao mới từ Mỹ nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Dựa trên phân tích từ các phóng viên chiến trường, kinh tế và chính trị của tờ Kyiv Independent, năm 2026 được dự báo sẽ là một "phép thử sinh tử" trên ba mặt trận then chốt: ngoại giao, chính trị nội bộ và chiến trường.

Thứ nhất, bầu cử thời chiến: Canh bạc đầy rủi ro. Sau một thời gian dài ưu tiên cho quốc phòng, chính trường Ukraine đang chứng kiến sự trở lại của các cuộc tranh luận nội bộ. Nhiều chuyên gia dự đoán một cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội có thể diễn ra vào cuối năm 2026, nhưng kịch bản này hoàn toàn phụ thuộc vào việc Ukraine có đạt được một lệnh ngừng bắn với Nga hay không.

Việc tổ chức bầu cử trong bối cảnh chiến sự vẫn là một thách thức chưa từng có tiền lệ. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ bị chi phối mạnh mẽ bởi các nền tảng mạng xã hội như Telegram và TikTok, đồng thời dễ bị can thiệp bởi các chiến dịch thông tin giả. Bối cảnh chính trị mới sẽ xuất hiện thêm các cựu chiến binh và những chính trị gia "yêu nước mới", trong khi sự rạn nứt trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Quốc hội có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ chính thức của đa số nghị viện.

Thứ hai, cuộc chiến chống tham nhũng. Năm 2026 được dự báo là thời điểm bùng nổ của những tiết lộ mới liên quan đến vụ bê bối tham nhũng lớn nhất lịch sử Ukraine, tập trung vào công ty hạt nhân nhà nước Energoatom. Vụ việc có mật danh "Midas" với các cáo buộc hối lộ lên tới 100 triệu USD đã làm rung chuyển bộ máy chính quyền vào cuối năm 2025.

Các cơ quan chống tham nhũng Ukraine dự kiến sẽ đưa ra những cáo buộc chống lại các quan chức cấp cao. Nếu quá trình điều tra bị can thiệp, Ukraine có thể đối mặt với những làn sóng biểu tình mới, lớn hơn cả các cuộc xuống đường vào tháng 7/2025, đe dọa sự đoàn kết nội bộ cần thiết cho nỗ lực quân sự trong cuộc đối đầu với Nga.

Thứ ba, chiến trường năm 2026: Sức ép gia tăng. Về mặt quân sự, năm 2026 sẽ là năm mà cả hai bên đẩy nhau đến giới hạn chịu đựng tối đa.

Với Nga: Moskva đang duy trì cường độ tấn công cao, nhưng khả năng huy động đủ quân tình nguyện có thể gặp khó khăn vào năm tới. Điều này có thể buộc Tổng thống Vladimir Putin phải lựa chọn giữa một cuộc huy động quân sự bắt buộc (vốn tiềm ẩn rủi ro chính trị) hoặc phải giảm bớt các hoạt động tấn công.

Với Ukraine: Cuộc khủng hoảng nhân lực kinh niên vẫn là bài toán đau đầu nhất. Với một chiến trường tràn ngập thiết bị bay không người lái (UAV), Ukraine cần những cải cách quân đội mang tính đột phá từ trên xuống để bảo vệ sinh mạng binh lính trước sức ép từ lực lượng dự bị dồi dào của đối phương.

Thứ tư, ngoại giao và năng lượng: Những tia hy vọng mong manh. Trên mặt trận đối ngoại, hy vọng về một thỏa thuận hòa bình vào nửa đầu năm 2026 là rất thấp do lập trường của Kiev và Moskva vẫn còn quá xa nhau, đặc biệt là vấn đề chủ quyền tại Donbass. Tuy nhiên, có hai điểm sáng cần lưu ý:

Về vai trò của châu Âu: Cuộc bầu cử tại Hungary vào tháng 4/2026 và sự hình thành dự án phòng thủ Eastern Sentry của NATO (nhằm chống lại các cuộc xâm nhập không phận và tấn công hỗn hợp) sẽ là những nhân tố thay đổi cục diện khi sự chú ý của Mỹ có thể dịch chuyển.

Về kinh tế và tái thiết: Quỹ Đầu tư Tái thiết trị giá 150 triệu USD tập trung vào khoáng sản chiến lược và năng lượng giữa Mỹ và Ukraine dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2026. Ukraine sẽ bắt đầu các đợt khoan thăm dò mới vào tháng 1/2026 để thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Tóm lại, 2026 sẽ không phải là một năm dễ dàng cho Ukraine. Từ việc cải tổ quản trị doanh nghiệp nhà nước để loại bỏ rủi ro tham nhũng đến việc đối phó với chiến dịch tấn công năng lượng của Nga, mọi bước đi của Kiev đều mang tính quyết định cho tương lai của quốc gia này.