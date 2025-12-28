Trung Quốc thông qua Luật Hàng không dân dụng sửa đổi

(Ngày Nay) - Ngày 27/12, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại - Quốc hội) Trung Quốc cho biết nước này đã thông qua Luật Hàng không dân dụng sửa đổi nhằm cập nhật khung pháp lý đối với ngành hàng không đang phát triển nhanh chóng, trong đó có việc sử dụng thiết bị bay không người lái ngày càng tăng. Luật mới dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/7/2026.
Trung Quốc thông qua Luật Hàng không dân dụng sửa đổi

Luật Hàng không dân dụng là đạo luật chính của Trung Quốc điều chỉnh các hoạt động hàng không dân dụng. Luật quy định các quy tắc để bảo vệ chủ quyền không phận quốc gia, đảm bảo hoạt động an toàn và trật tự của hàng không dân dụng và bảo vệ các quyền hợp pháp của các hãng hàng không, sân bay, nhà sản xuất và hành khách.

Luật sửa đổi bao gồm 16 chương và 262 điều, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua vào ngày 27/12.

Các nhà lập pháp cho biết bản cập nhật này được thiết kế để điều chỉnh các quy định phù hợp với những thay đổi trong ngành hàng không, công nghệ mới và các mô hình kinh doanh mới nổi. Luật sửa đổi cũng nhằm hỗ trợ sự phát triển của sản xuất hàng không, dịch vụ vận tải hàng không và nền kinh tế tầm thấp.

Một đặc điểm chính của Luật sửa đổi là tăng cường giám sát thiết bị bay không người lái dân dụng. Theo luật mới, các tổ chức tham gia thiết kế, sản xuất, nhập khẩu, bảo trì và vận hành thiết bị bay không người lái dân dụng nói chung sẽ phải xin chứng nhận đủ điều kiện bay từ cơ quan hàng không dân dụng quốc gia, trừ khi được miễn theo các quy định cụ thể. Các nhà sản xuất thiết bị bay không người lái cũng phải gắn mã nhận dạng duy nhất cho mỗi sản phẩm, một biện pháp nhằm cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và giám sát việc thực hiện quy định.

Luật sửa đổi cũng tăng cường các quy định an toàn hàng không. Theo đó, cấm việc sử dụng tia laser có thể gây nhiễu hệ thống dẫn đường trực quan của sân bay và nêu chi tiết các hoạt động bị cấm có thể làm gián đoạn môi trường điện từ xung quanh sân bay. Ngoài ra, các hãng hàng không và các nhà khai thác sân bay được phép thực hiện các biện pháp cần thiết nếu năng lực hỗ trợ an toàn của họ được coi là không đủ. Các điều khoản liên quan đến trách nhiệm pháp lý và thực thi cũng được cập nhật.

Luật sửa đổi phản ánh những nỗ lực của Trung Quốc nhằm hiện đại hóa quy định hàng không khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng lên và các công nghệ mới định hình lại ngành này.

