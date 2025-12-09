Nghệ sĩ Việt thắp lửa tại Paris trong Tuần lễ ĐIện ảnh "Hành trình Ánh sáng"

(Ngày Nay) - Tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (Quận 13, Paris), Buổi Gặp gỡ và Giao lưu đoàn làm phim Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm cúng, sôi nổi và đầy cảm xúc, thu hút đông đảo khán giả Pháp, cộng đồng người Việt tại châu Âu cùng bạn bè quốc tế. Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt điện ảnh nổi bật từ Việt Nam và cộng đồng nghệ sĩ Việt tại châu Âu, gồm diễn viên Linh Đan Phạm của phim Đông Dương, từng đạt giải César; đoàn phim Tử chiến trên không với sự tham gia của các diễn viên Kaity Nguyễn, Bảo Định và Hiếu Nguyễn; NSƯT Nguyễn Hữu Mười – diễn viên phim Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười; diễn viên Lê Tú Oanh của phim Mưa trên cánh bướm; đạo diễn Đặng Thái Huyền phim Mưa đỏ, đạo diễn trẻ Đàm Quang Trung với phim Những con voi bên vệ đường; đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm – tác giả phim Những đứa trẻ trong sương; biên kịch Nghiêm Quỳnh Trang của phim Culi không bao giờ khóc; nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc; cùng nhiều đạo diễn, diễn viên và giám đốc sản xuất của các bộ phim khác trong chương trình.

Buổi giao lưu trở thành cầu nối giúp khán giả quốc tế, kiều bào Việt Nam tại Pháp tiếp cận chân thực hơn với nghệ sĩ và điện ảnh Việt Nam: những câu chuyện làm nghề chưa từng kể, những thách thức phía sau mỗi bộ phim và khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam đến với điện ảnh toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Đinh Toàn Thắng chia sẻ: “Thay mặt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, chúng tôi xin hoan nghênh những nỗ lực đó và hy vọng cộng đồng chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho quê hương, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh. Chúng tôi mong rằng thông qua buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ hiểu thêm về những bước phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời để các đại diện của cộng đồng chia sẻ tâm tư, kỳ vọng và sáng kiến của mình.”

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tâm sự đầy xúc động khi nhắc lại cột mốc diễn viên Phạm Linh Đan trở về Việt Nam đóng phim Đông Dương – cũng là thời điểm cô bắt đầu bước vào con đường điện ảnh. Bà nhấn mạnh vai trò của những dự án Pháp quay tại Việt Nam đầu thập niên 1990 – những tác phẩm đã đặt viên gạch đầu tiên, đưa hình ảnh điện ảnh Việt đến gần hơn với khán giả Pháp và châu Âu. “Các nhà làm phim Việt Nam đã mang những tác phẩm của mình đến Paris; họ đã mở được một cánh cửa. Con đường này cần được tiếp bước một cách đều đặn, liên tục, và quan trọng nhất là phải mang theo “tiếng nói Việt Nam”, tiếng nói có sức lan tỏa, có câu chuyện để chinh phục công chúng quốc tế”.

Nghệ sĩ tiêu biểu cùng lan tỏa sức mạnh của câu chuyện Việt Được gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, diễn viên Kaity Nguyễn chia sẻ cảm xúc ấm áp mà cô nhận được từ khán giả kiều bào: “Kaity cảm nhận rất rõ tình yêu mà mọi người dành cho điện ảnh Việt. Kaity hy vọng Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam sẽ mang đến những bộ phim thật sự ấn tượng, đồng thời trở thành một kỷ niệm nhỏ, gợi nhớ về quê hương cho khán giả Việt Nam đang sinh sống tại Pháp.”

Lần đầu đến Pháp, diễn viên Hiếu Nguyễn bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ: “Tôi chắc chắn mong sẽ quay lại. Vì cảnh đẹp, vì tình cảm giữa hai nước, và vì tôi muốn tiếp tục giao lưu, mang văn hóa Việt đến đây. Tôi cũng muốn học hỏi những tinh hoa của điện ảnh Pháp để áp dụng tại Việt Nam.”

Chia sẻ về bộ phim Mưa Đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết tác phẩm có quy mô đặc biệt trong dòng phim quân đội: “Có thể nói Mưa Đỏ là bộ phim lớn nhất của điện ảnh quân đội trong 20 năm trở lại đây. Điều đặc biệt là bộ phim được thực hiện bởi một ê-kíp rất nhiều phụ nữ.”

Ông Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND bày tỏ: “Sau thành công ban đầu của Tử chiến trên không, áp lực dành cho những tác phẩm tiếp theo là rất lớn. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và những góp ý chân thành từ khán giả cũng như các nhà chuyên môn, để có thể hoàn thiện hơn trên chặng đường phía trước.”

Khán giả quốc tế: Ấn tượng với sự đổi mới và chiều sâu của phim Việt

Buổi giao lưu thu hút rất nhiều câu hỏi từ cộng đồng người Việt tại Pháp, tập trung vào các chủ đề như: sự đổi mới trong ngôn ngữ điện ảnh Việt, kỹ thuật sản xuất và phối hợp kỹ xảo, hành trình đưa phim độc lập Việt Nam ra thị trường quốc tế, hay cách nghệ sĩ gìn giữ bản sắc trong sáng tạo.

Chị Cẩm Linh, hiện sinh sống tại Paris, chia sẻ: “Những buổi giao lưu như thế này giúp bọn mình hiểu thêm rất nhiều về hậu trường – những câu chuyện mà báo chí thường không có dịp nhắc tới. Các nghệ sĩ chia sẻ rất thoải mái, gần gũi, và điều đó thực sự quý giá. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được nghe trực tiếp như vậy, nên mình cảm thấy rất vinh dự và vui.”

Không chỉ dừng lại ở một buổi trò chuyện, sự kiện còn là minh chứng cho sự kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ, công chúng và các tổ chức đang nỗ lực thúc đẩy điện ảnh Việt Nam. Thành công của chương trình góp phần nâng tầm Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng tại Paris - Pháp”, đồng thời khẳng định quyết tâm của ban tổ chức và nghệ sĩ trong việc mở rộng không gian sáng tạo và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.