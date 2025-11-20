Liên hoan phim Việt Nam 2025: hướng về đồng bào miền Trung

(Ngày Nay) -Chiều 20/11, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Họp báo về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra tại “Thành phố Điện ảnh”. Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ khai mạc lúc 20g ngày 21/11 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất.

Trong đêm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, sẽ diễn ra Lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh” đã được UNESCO công bố hôm 31/10 vừa qua.

Tại buổi họp báo, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các hoạt động tại Liên hoan phim lần này sẽ có mã QR của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để các nghệ sĩ, khán giả đến tham dự thể hiện tấm lòng hướng đến đồng bào.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 có sự tham gia của hơn 800 khách mời gồm đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành, phổ biến phim, các tổ chức điện ảnh, công ty điện ảnh và truyền thông có phim dự thi và phim được trình chiếu trong liên hoan cùng nhiều đại biểu quốc tế và đại diện ngoại giao đoàn.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Lần này có 87 phim dự thi, trong đó gồm 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Ngoài ra, Liên hoan phim còn có 57 bộ phim các thể loại được đưa vào chương trình phim toàn cảnh.

87 phim dự thi sẽ tranh các giải thưởng Bông Sen vàng, Bông Sen bạc, Giải thưởng Ban Giám khảo, kỹ xảo điện ảnh và các giải đạo diễn xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc, quay phim xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc, họa sĩ xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, âm thanh xuất sắc… Ban tổ chức còn trao giải “Phim Việt Nam được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện điện ảnh tham dự chương trình phim toàn cảnh; Giải thưởng/Bằng khen của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội.

144 phim được chiếu tại 3 điểm: Galaxy Park Mall-Trung tâm thương mại Parc Mall-Tạ Quang Bửu; CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng.

NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, ngoài chương trình khai mạc, bế mạc, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn có các hoạt động như: Tuần phim chào mừng liên hoan phim; triển lãm ảnh “TPHCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh”; hội thảo; tìm hiểu mô hình quản lý và vận hành cụm rạp Beta Cinemas; gặp gỡ các đoàn địa phương do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; chương trình nghệ thuật “Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim”; các chương trình giao lưu…

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tại TPHCM sẽ bế mạc vào ngày 25/11.