Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông khu vực Đất Mũi

(Ngày Nay) - Sáng 28/12, trong chương trình làm việc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã bay khảo sát tình hình phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh biển đảo khu vực Cà Mau và kiểm tra, động viên, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai một số dự án hạ tầng tại tỉnh Cà Mau.

Thủ tướng Chính phủ đã bay khảo sát khu vực biển đảo xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau- xã có 5 đảo gồm Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Go, Hòn Đồi Mồi và Hòn Đá Lẻ, trong đó, đảo Hòn Khoai là đảo lớn nhất. Việc phát triển xã Đất Mũi, nhất là đảo Hòn Khoai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của không chỉ tỉnh Cà Mau, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phía Nam mà của cả nước.

Tại tỉnh Cà Mau, cụ thể là tại khu vực Đất Mũi, đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng như: tuyến giao thông ra Đảo Hòn Khoai; dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước – Đất Mũi; cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Trong đó, Dự án tuyến giao thông ra Đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km, tổng mức đầu tư 25.774 tỷ đồng; Dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước – Đất Mũi dài 81 km, tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng; Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã cơ bản hoàn thành, với 1.646 hộ dân đã nhường đất cho các dự án, tổng diện tích hơn 700 ha. Các đơn vị thi công gồm Bình đoàn 12, Binh đoàn 11, Tổng Công ty 319, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô… huy động hơn 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân và gần 1.000 thiết bị, máy móc trên các công trường để thúc đẩy thi công các dự án. Nhờ đó, tiến độ triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Giải ngân đạt hơn 14.000 tỷ đồng, dự kiến hết năm giải ngân đạt 15.000 tỷ, đạt 100% kế hoạch giao.

Thăm tặng quà lực lượng thi công và người dân tại điểm đầu xây dựng tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao, cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án; các lực lượng thi công đã nỗ lực bám công trường, khắc phục khó khăn về địa hình, địa chất, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa để đẩy nhanh tiến độ dự án, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân.

Đánh giá các dự án có địa hình, địa chất, điều kiện thi công khó khăn, phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động lực lượng, thiết bị; áp dụng các biện pháp thi công và công nghệ tiên tiến; triển khai đồng loạt các dự án cả trên biển và đất liền. Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án, phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động; không chia nhỏ dự án; không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Làm việc với các bộ, ngành, cơ quan và tỉnh Cà Mau ngay tại Bộ Chỉ huy tiền phương các dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, việc phát triển Đất Mũi được Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm và chỉ đạo đầu tư.

Hoan nghênh Bộ Quốc phòng, ngay sau khi Chính phủ có Nghị quyết về triển khai 4 dự án nêu trên đã Quyết định triển khai theo quy trình, hình thức xây dựng công trình khẩn cấp và tổ chức triển khai ngày; chỉ sau 6 tháng, từ trên cao quan sát thấy các công trình đã định hình trên thực địa.

Đánh giá cao tỉnh Cà Mau triển khai giải phóng mặt bằng với thời gian kỷ lục, đặc biệt là cảm ơn người dân tỉnh Cà Mau đã nhường đất cho các dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo sinh kế, tai định cư… để cuộc sống của người dân đã nhường đất cho các dự án tốt hơn, ít nhất là bằng với trước, năm sau tốt hơn năm trước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị thiết kế thêm các nút giao, điểm dừng nghỉ tại các dựu án giao thông, nhất là tuyến giao thông ra Đảo Hòn Khoai để khai thác phát triển du lịch, để các công trình này không chỉ là công trình giao thông mà còn là sản phẩm du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vì đây là những công trình xây dựng trong tình trạng khẩn cấp, đề nghị Bộ Quốc phòng huy động thêm lực lượng của Quân khu 9 hỗ trợ các lực lượng thi công để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang cấp các mỏ cát, mỏ đá cho đơn vị thi công phục vụ đủ vật liệu xây dựng cho các dự án.

Các đơn vị thi công tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp; vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió; làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công đường bộ cao tốc đoạn Hậu Giang – Cà Mau hoàn thành trước 31/1/2026 để hoàn thành toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và tới đây thông tuyến tới Đất Mũi ra Hòn Khoai.

Đối với các kiến nghị của tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ nhất trí triển khai chống sạt lở, xâm thực bờ biển Cà Mau; yêu cầu tỉnh nghiên cứu triển khai kết hợp giữa kè đê, làm đường, lấn biển theo phương thức hợp tác công tư, những đoạn xung yếu thì làm dự án đề xuất đầu tư công. Đồng thời, nhất trí và hoan nghênh tỉnh Cà Mau xây dựng tuyến giao thông kết nối 2 trung tâm tỉnh sau hợp nhất (trung tâm Cà Mau và Bạc Liêu cũ).

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm, động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Nêu rõ vai trò, vị trí đặc khu Thổ Châu và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đối với biển đảo của Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương các lực lượng vũ trang trên đảo luôn luôn chủ động, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời thực hiện tốt vai trò là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, hỗ trợ người dân trên đảo phát triển sản xuất, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Phân tích bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ hiện nay và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng vũ trang trên đảo Thổ Chu tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực cảnh sinh, chủ động khắc phục khó khăn; nắm chắc tình hình, thường xuyên huấn luyện, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý lãnh thổ, vùng trời, vùng biển Tổ quốc; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân, tham gia có hiệu quả vào các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn đóng quân; quan hệ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các nước có chung biên giới, xây dựng biên giới, vùng biển, vùng trời hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh An Giang triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ trong giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, gắn với phát triển kinh tế biển đảo bền vững. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, gia đình bộ đội, gia đình chính sách, những gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ xa nhà. Nhân dịp năm mới 2026 và Xuân Bính Ngọ sắp đến, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc quân và dân đảo Thổ Chu năm mới thắng lợi mới, an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc; tình quân dân "như cá với nước" ngày càng được thắt chặt, củng cố.