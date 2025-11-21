Nhiều hoạt động hứa hẹn tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

(Ngày Nay) - Chiều 20/11, Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 cho biết sẽ dành tặng 1.500 giấy mời miễn phí cho khán giả TP Hồ Chí Minh tham dự Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Hội trường Thống Nhất. Giấy mời được phát từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 21/11 tại Nhà hát Thành phố.

Tại buổi họp báo giới thiệu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức, Ban tổ chức cho biết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo về điện ảnh” và đúng dịp kỷ niệm 55 năm Liên hoan phim Việt Nam ra đời. Đây được xem là cơ hội để Thành phố quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo; đồng thời khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ của cả nước.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 21/11 tại không gian ngoài trời của Hội trường Thống Nhất với thiết kế sân khấu mở, kết hợp các yếu tố âm thanh - ánh sáng - trình chiếu hiện đại, chương trình hướng đến tạo trải nghiệm thị giác mới mẻ, tăng tính kết nối với công chúng nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt gồm ba lớp nội dung: tri ân chặng đường 23 kỳ Liên hoan phim và các thế hệ nghệ sĩ đặt nền móng cho điện ảnh Việt Nam; tôn vinh những bước chuyển mình mạnh mẽ của điện ảnh Việt trong thời đại sáng tạo; khơi mở khát vọng phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan phim lần này không chỉ tôn vinh tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc mà còn nhấn mạnh bản lĩnh, tinh thần đổi mới của điện ảnh Việt Nam trước các xu hướng toàn cầu.

Năm nay, Liên hoan phim được tổ chức nhiều hoạt động phong phú như triển lãm, chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ - khán giả, hội thảo chuyên ngành và chuỗi sáng kiến ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quảng bá, phân phối phim. “Chúng tôi đặc biệt chú trọng tôn vinh bản sắc Việt trong điện ảnh và thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để các đoàn làm phim nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng cho biết, Liên hoan phim đã lựa chọn 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị tham dự. Chương trình phim dự thi gồm 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Ngoài ra còn có 57 phim ở Chương trình phim toàn cảnh. Các phim được chiếu tại ba cụm rạp: Galaxy Park Mall - TTTM Parc Mall - Tạ Quang Bửu; CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng, đem đến cho khán giả cái nhìn toàn diện về sự đổi mới và đa sắc của điện ảnh Việt trong hai năm qua.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, Liên hoan phim còn có các hội thảo chuyên đề, chương trình giao lưu đoàn phim, nghệ sĩ, cùng hoạt động nghệ thuật “Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim”. Điểm mới năm nay là chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương, nơi các tỉnh, thành trực tiếp giới thiệu tiềm năng bối cảnh, chính sách ưu đãi và môi trường sản xuất phim tới các đoàn làm phim trong và ngoài nước.

Lễ bế mạc và trao giải - sự kiện được chờ đợi nhất của mỗi kỳ Liên hoan phim, sẽ diễn ra lúc 20h ngày 25/11 tại Nhà hát Quân đội. Bên cạnh các hạng mục giải thưởng truyền thống, Liên hoan phim XXIV sẽ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giai đoạn 2023 - 2025” và tôn vinh cá nhân có đóng góp đặc biệt trong phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam.