Hạ tầng cho xe đạp ở Hà Nội: Bài toán hiệu quả còn bỏ ngỏ giữa định hướng giao thông xanh

Anh Thư
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh Hà Nội hướng tới phát triển giao thông xanh, làn đường ưu tiên cho xe đạp ven sông Tô Lịch từng được xem là một bước thử nghiệm đáng chú ý. Tuy nhiên, sau thời gian đưa vào sử dụng kể từ đầu năm 2024, tuyến đường này vẫn chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia. Thực trạng này phản ánh những hạn chế mang tính hệ thống trong cách tổ chức hạ tầng xe đạp tại Hà Nội hiện nay.
Dọc tuyến đường có bố trí xe đạp cho thuê, song dịch vụ này chưa thu hút được sự quan tâm của người dân. (Ảnh: Anh Thư)

Người dân khó mặn mà khi hạ tầng chưa thân thiện

Tuyến đường xe đạp ven sông Tô Lịch dài khoảng 2,3 km, nối từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, là làn đường ưu tiên cho xe đạp đầu tiên được triển khai tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, lượng người sử dụng tuyến đường này khá thưa thớt.

Hạ tầng cho xe đạp ở Hà Nội: Bài toán hiệu quả còn bỏ ngỏ giữa định hướng giao thông xanh ảnh 1

Dù được đưa vào sử dụng gần 2 năm, tuyến đường xe đạp ven sông Tô Lịch vẫn vắng bóng người. (Ảnh: Anh Thư)

Một số người dân sống gần khu vực này cho biết, họ chỉ đạp xe ở đây vào những thời điểm nhất định, chủ yếu để vận động nhẹ. “Đường này không đi được liền mạch, có đoạn phải xuống dắt xe nên khá bất tiện. Đi cho vui thì được, chứ đi thường xuyên thì khó”, anh Trung, một người dân sống gần đường Láng chia sẻ.

Tương tự, chị Minh Anh, nhân viên văn phòng tại quận Cầu Giấy cũng bày tỏ: “Nếu đường xe đạp nối được dài hơn, đi một mạch từ nhà đến chỗ làm thì tôi sẵn sàng thử. Nhưng hiện tại, đi được một đoạn lại phải quay ra đường lớn, rất bất tiện”. Những ý kiến này cho thấy, với nhiều người dân, xe đạp vẫn chưa phải là lựa chọn di chuyển thực tế trong bối cảnh hạ tầng chưa đủ thuận tiện và an toàn.

Hạ tầng chưa đủ để hình thành thói quen

Theo các chuyên gia, việc tuyến đường xe đạp ven sông Tô Lịch chưa phát huy hiệu quả không chỉ xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của người dân, mà bắt nguồn từ vấn đề quy hoạch tổng thể. Hà Nội hiện vẫn chưa có quy hoạch rõ ràng và riêng biệt cho hệ thống đường xe đạp.

Chính sự thiếu vắng nền tảng quy hoạch này khiến các tuyến đường xe đạp được triển khai rời rạc, thiếu tính kết nối. Khi người đi xe đạp không thể di chuyển liên tục trên một mạng lưới an toàn, việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện thường xuyên là rất khó.

Theo chuyên gia giao thông PGS.TS Doãn Minh Tâm, nếu hệ thống giao thông không được tổ chức lại theo hướng phân cấp rõ ràng, tách biệt không gian cho ô tô, xe máy và xe đạp, thì các tuyến đường ưu tiên cho xe đạp khó có thể vận hành hiệu quả. “Cứ nói nhiều về văn hóa đạp xe nhưng không có đường dành riêng cho xe đạp đi thì sẽ không thể hình thành được văn hóa đó”, ông Tâm nhấn mạnh.

Cần cách tiếp cận đồng bộ từ quy hoạch

Từ góc độ quy hoạch đô thị, chuyên gia cũng cho rằng việc phát triển giao thông xanh, trong đó có xe đạp, không thể dựa vào các dự án đơn lẻ. Nếu muốn xe đạp trở thành một phần của đời sống đô thị, Hà Nội cần tổ chức lại hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, có mạng lưới đường xe đạp rõ ràng và tách biệt.

Tinh thần đạp xe chỉ có thể phát triển khi có cơ sở hạ tầng tương xứng. Khi đó, việc người dân lựa chọn xe đạp sẽ không còn là phong trào hay lời kêu gọi, mà là hệ quả tự nhiên của một hệ thống giao thông được quy hoạch hợp lý.

Anh Thư
