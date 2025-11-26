Nghị viện châu Âu thông qua chương trình đầu tư quốc phòng 1,7 tỷ USD

(Ngày Nay) - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25/11 đã thông qua chương trình trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Chương trình mang tên "Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu" (EDIP) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu và chuẩn hóa sản xuất trong khối. Đây là một phần trong nỗ lực tái vũ trang “Lục địa già” sau những lo ngại về an ninh của châu lục kể từ xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2022.

Theo quy định, để được nhận tài trợ theo chương trình kéo dài tới năm 2027, các nước phải đảm bảo tối thiểu 65% chi phí linh kiện sản phẩm quốc phòng có xuất xứ từ Liên minh châu Âu (EU) hoặc các quốc gia đối tác.

Trên trang mạng xã hội X, Chủ tịch EP Roberta Metsola cho hay EDIP sẽ góp phần củng cố ngành công nghiệp quốc phòng EU, thúc đẩy mua sắm và sản xuất chung, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Việc EP thông qua là bước cuối cùng trong tiến trình lập pháp trước khi 27 quốc gia thành viên EU chính thức phê chuẩn.