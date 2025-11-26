Nghị viện châu Âu thông qua chương trình đầu tư quốc phòng 1,7 tỷ USD

(Ngày Nay) - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25/11 đã thông qua chương trình trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine.
Chương trình mang tên "Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu" (EDIP) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu và chuẩn hóa sản xuất trong khối. Đây là một phần trong nỗ lực tái vũ trang “Lục địa già” sau những lo ngại về an ninh của châu lục kể từ xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2022.
Theo quy định, để được nhận tài trợ theo chương trình kéo dài tới năm 2027, các nước phải đảm bảo tối thiểu 65% chi phí linh kiện sản phẩm quốc phòng có xuất xứ từ Liên minh châu Âu (EU) hoặc các quốc gia đối tác.
Trên trang mạng xã hội X, Chủ tịch EP Roberta Metsola cho hay EDIP sẽ góp phần củng cố ngành công nghiệp quốc phòng EU, thúc đẩy mua sắm và sản xuất chung, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.
Việc EP thông qua là bước cuối cùng trong tiến trình lập pháp trước khi 27 quốc gia thành viên EU chính thức phê chuẩn.
(Ngày Nay) - Ngày 25/11, tại Colombo, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã gặp Tiến sĩ Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka–Việt Nam, nhằm trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân.
(Ngày Nay) - Ngày 25/11, theo thông tin từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, Việt Nam lọt Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất toàn cầu và Top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(Ngày Nay) - Tối 25/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 đã bế mạc và trao giải tại Nhà hát Quân đội (phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh). Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự sự kiện.
(Ngày Nay) - Trong một bước đột phá về công nghệ và y học, các bác sĩ Israel tại Trung tâm Y khoa Rabin đã thực hiện thành công liệu pháp tế bào được biến đổi gene, để điều trị cho ba bệnh nhân mắc đa u tủy – một dạng ung thư máu.
(Ngày Nay) - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25/11 đã thông qua chương trình trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine.
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thiên tai diễn biến khốc liệt, các địa phương cần nghiên cứu xây dựng mô phỏng rủi ro ngập lụt và sạt lở theo từng vùng, từng cấp độ hoàn thiện để phục vụ cảnh báo chủ động.
(Ngày Nay) - Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt đã khiến 409 người chết, mất tích; thiệt hại kinh tế ước tính trên 85.099 tỷ đồng. Dự báo thời gian tới, thiên tai vẫn còn phức tạp.
(Ngày Nay) - Dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; hơn 68% ca nhiễm HIV mới được phát hiện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh; lây nhiễm tăng cao ở nhóm nam chuyển giới, nhóm MSM.
(Ngày Nay) - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mới đây cho biết Mỹ không thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực mới của Washington nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao chấm dứt chiến tranh của Nga.
(Ngày Nay) - Biến đổi khí hậu với những hiện tượng khí tượng cực đoan, suy giảm tài nguyên và áp lực lên hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu tái định hình các mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ. Những chủ đề trọng yếu này sẽ là nội dung thảo luận tại tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”, diễn ra ngày 4/12 tới tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 .