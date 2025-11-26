Nghị viện châu Âu thông qua chương trình đầu tư quốc phòng 1,7 tỷ USD

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25/11 đã thông qua chương trình trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine.
Nghị viện châu Âu thông qua chương trình đầu tư quốc phòng 1,7 tỷ USD

Chương trình mang tên "Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu" (EDIP) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu và chuẩn hóa sản xuất trong khối. Đây là một phần trong nỗ lực tái vũ trang “Lục địa già” sau những lo ngại về an ninh của châu lục kể từ xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2022.

Theo quy định, để được nhận tài trợ theo chương trình kéo dài tới năm 2027, các nước phải đảm bảo tối thiểu 65% chi phí linh kiện sản phẩm quốc phòng có xuất xứ từ Liên minh châu Âu (EU) hoặc các quốc gia đối tác.

Trên trang mạng xã hội X, Chủ tịch EP Roberta Metsola cho hay EDIP sẽ góp phần củng cố ngành công nghiệp quốc phòng EU, thúc đẩy mua sắm và sản xuất chung, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Việc EP thông qua là bước cuối cùng trong tiến trình lập pháp trước khi 27 quốc gia thành viên EU chính thức phê chuẩn.

PV
EP đầu tư quốc phòng EDIP

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm. (Ảnh: TTXVN phát)
Việt Nam–Sri Lanka mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng và ưu tiên
(Ngày Nay) - Ngày 25/11, tại Colombo, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã gặp Tiến sĩ Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka–Việt Nam, nhằm trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân.
Khu vực phía Nam đang là "điểm nóng" của dịch HIV
Khu vực phía Nam đang là "điểm nóng" của dịch HIV
(Ngày Nay) - Dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; hơn 68% ca nhiễm HIV mới được phát hiện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh; lây nhiễm tăng cao ở nhóm nam chuyển giới, nhóm MSM.
Những trí tuệ hàng đầu chung tay tìm lời giải cho tương lai bền vững của hành tinh
Những trí tuệ hàng đầu chung tay tìm lời giải cho tương lai bền vững của hành tinh
(Ngày Nay) - Biến đổi khí hậu với những hiện tượng khí tượng cực đoan, suy giảm tài nguyên và áp lực lên hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu tái định hình các mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ. Những chủ đề trọng yếu này sẽ là nội dung thảo luận tại tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”, diễn ra ngày 4/12 tới tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 .