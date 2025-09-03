Liên minh châu Âu "lập đỉnh” chi tiêu quốc phòng trong năm 2025

(Ngày Nay) - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU tuyên bố: “Châu Âu đang chi số tiền kỷ lục cho quốc phòng để bảo vệ người dân của chúng ta, và chúng ta sẽ không dừng lại ở đó.”
Theo AFP, Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) ngày 2/9 cho biết chi tiêu quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến đạt mức kỷ lục mới 381 tỷ euro trong năm 2025.

Mức tăng 10% này diễn ra trong bối cảnh các thành viên châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết nâng mạnh chi tiêu quốc phòng dưới sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Kaja Kallas tuyên bố: “Châu Âu đang chi số tiền kỷ lục cho quốc phòng để bảo vệ người dân của chúng ta, và chúng ta sẽ không dừng lại ở đó.”

Theo EDA, trong tổng chi tiêu năm nay, gần 130 tỷ euro được dành cho đầu tư vào các hạng mục như vũ khí mới. Các nước châu Âu đã đẩy mạnh chi tiêu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

Giám đốc EDA Andre Denk lưu ý: “Để đáp ứng mục tiêu mới của NATO là 3,5% GDP, sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, với tổng chi tiêu trên 630 tỷ euro mỗi năm.”

Theo Ủy ban châu Âu, gói cho vay 150 tỷ euro của EU nhằm hỗ trợ các nước tăng ngân sách quốc phòng đã được đăng ký hết, với 19/27 quốc gia thành viên nộp đơn xin vốn.

Cơ chế SAFE (Chương trình Hành động An ninh cho Châu Âu) cho phép các nước vay với lãi suất thấp hơn nhờ được bảo lãnh bởi ngân sách trung ương EU.

Nhiều cơ quan tình báo và quân đội phương Tây cảnh báo Moskva "có thể sẵn sàng" tấn công một nước NATO trong vòng 3-5 năm nếu xung đột Ukraine kết thúc.

Việc ông Trump trở lại nắm quyền năm nay, sau nhiều lần chỉ trích châu Âu “chi tiêu chưa đủ,” đã tạo thêm sức ép mới.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng Bảy, nhà lãnh đạo Mỹ buộc các đồng minh cam kết dành 5% GDP cho các khoản chi liên quan an ninh, trong đó 3,5% cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực rộng hơn như hạ tầng và an ninh mạng.

