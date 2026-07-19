Người Argentina cõng con trẻ cổ vũ chung kết World Cup

(Ngày Nay) -Trước trận chung kết World Cup 2026 ở sân vận động New York New Jersey (tức MetLife) vào sáng 20/7 (giờ VN), hàng chục ngàn CĐV Argentina kéo đến các khu trung tâm New York để cổ vũ đội nhà. Khắp nơi tràn ngập những tiếng hò reo "Muchachos" vang dội. Đặc biệt chúng tôi thấy rất nhiều bậc cha mẹ cùng con trẻ đi cổ vũ bóng đá.

Ấm áp tình cảm gia đình

Ở World Cup 2026, giữa những biển người phủ kín sắc xanh - trắng của Argentina từ Dallas, Atlanta… đến New York/New Jersey, điều để lại ấn tượng sâu sắc với chúng tôi là hình ảnh những gia đình dắt theo con nhỏ đi cổ vũ đội tuyển quốc gia.

Không ít em bé mới vài tháng tuổi đã được cha mẹ mặc chiếc áo sọc xanh trắng lầu đầu trong đời cùng hòa vào lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Có em ngủ ngon trên vai bố, có em được mẹ bế cao đi giữa biển người. Rất nhiều gia đình đến Mỹ cổ vũ cho Messi và đồng đội với nhiều thành viên gồm ông bà, anh chị, con cái, người thân cùng bên nhau.

Với người Argentina, gia đình đi xem và cổ vũ bóng đá là một nét văn hóa trao truyền một phần bản sắc dân tộc. Bóng đá ở Argentina từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của một môn thể thao. Nó là ký ức gia đình, là đề tài trong mỗi bữa ăn, là câu chuyện nối liền nhiều thế hệ. Vì thế, World Cup trở thành dịp để cha mẹ tạo nên những ký ức đầu tiên cho con về tình yêu quê hương.

Những đứa trẻ có thể chưa hiểu chiến thuật hay thậm chí tỷ số, nhưng sẽ nhớ cảm giác được ôm trong vòng tay cha mẹ giữa hàng chục nghìn người cùng hát một bài ca, cùng khóc, cùng cười vì màu cờ sắc áo. Ở các khu FIFA Fan Festival hay bên ngoài sân vận động, hình ảnh những gia đình Argentina trải bạt ngồi ăn cùng nhau, trẻ em đá bóng với nhau trước giờ bóng lăn, cha mẹ kiên nhẫn giải thích từng cầu thủ cho con tạo nên một bức tranh rất đẹp về văn hóa cổ vũ mùa world Cup 2026.

Nuôi dưỡng tình yêu bóng đá

Ngày đội tuyển Argentina thi đấu không chỉ kéo dài 90 phút mà là cả một ngày hội của gia đình, nơi bóng đá trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Chúng tôi thấy nhiều CĐV quốc tế đến Bắc Mỹ xem World Cup 2026 theo nhóm gia đình và coi ngày thi đấu là một lễ hội văn hóa hơn là chỉ xem một trận bóng, đặc biệt là CĐV Argentina.

Có lẽ chính vì được nuôi dưỡng trong bầu không khí ấy từ khi còn rất nhỏ, nhiều cầu thủ Argentina lớn lên với tình yêu bóng đá như một phần tự nhiên của cuộc sống. Họ mang theo ký ức tuổi thơ, tình yêu gia đình và niềm tự hào dân tộc vào từng trận đấu. “Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cống hiến hết mình” – siêu sao Lionel Messi chia sẻ trong cuộc giao lưu tại TP.New York trước trận chung kết.

Nhìn các ông bố, bà mẹ cõng con trẻ trên vai để hòa vào không khí sôi động trước trận chung kết World Cup 2026, chúng tôi cảm nhận sức mạnh đặc biệt của bóng đá Argentina với hai lần vô địch thế giới cũng như hai lần liên tiếp lọt vào trận chung kết World Cup 2022 và 2026. Đất nước Nam Mỹ này không chỉ sản sinh những ngôi sao trên sân cỏ, mà còn gìn giữ một nền văn hóa nơi tình yêu dành cho đội tuyển được truyền từ cha sang con, từ mẹ sang con, như một “di sản sống” về tình yêu bóng đá.