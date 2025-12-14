Người cao tuổi Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do lừa đảo tài chính

(Ngày Nay) - Các vụ lừa đảo nhắm vào người trên 60 tuổi ở Mỹ trong năm 2024 đã gây thiệt hại 2,4 tỷ USD, tăng 26,3% so với năm 2023 và cao gấp 4 lần so với năm 2020. Đây là kết quả báo cáo thường niên của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) công bố mới đây.
Người cao tuổi Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do lừa đảo tài chính

Báo cáo cho biết mức gia tăng thiệt hại chủ yếu liên quan đến các vụ lừa đảo có giá trị lớn, trong đó mỗi nạn nhân mất ít nhất 100.000 USD, với tổng số tiền lên tới 1,6 tỷ USD, tương đương 68% tổng thiệt hại. Tuy nhiên, do phần lớn các vụ lừa đảo không được báo cáo đầy đủ, FTC ước tính thiệt hại thực tế mà người cao tuổi tại Mỹ phải gánh chịu trong năm 2024 có thể lên tới 81,5 tỷ USD. Phần lớn số tiền bị mất liên quan tới các vụ lừa đảo đầu tư. Những khoản thiệt hại lớn này có nguy cơ làm gia tăng tình trạng bất ổn tài chính đối với người cao tuổi, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người đang chật vật trang trải chi phí sinh hoạt leo thang và lo ngại vấn đề tài chính khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu.

Mặc dù thiệt hại đối với người cao tuổi do lừa đảo tài chính lớn hơn, song FTC cho biết tình trạng lừa đảo tài chính đang gia tăng ở mọi nhóm tuổi. Trong năm 2024, tổng thiệt hại do lừa đảo được báo cáo với FTC lên tới 12,8 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 3,4 tỷ USD ghi nhận vào năm 2020. Tuy nhiên, con số thiệt hại thực tế trong năm 2024 có thể cao hơn nhiều, ước tính lên tới 195,9 tỷ USD.

Các nhà lập pháp và tổ chức tài chính ở Mỹ đang nỗ lực giải quyết tình trạng này. Quốc hội Mỹ đang xem xét dự luật nhằm tăng cường bảo vệ người cao tuổi trước các hành vi lừa đảo. Dự luật mang tên Đạo luật Phòng ngừa Bóc lột Tài chính sẽ cho phép một số tổ chức tài chính tạm hoãn thực hiện các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến hành vi bóc lột tài chính, cùng với các biện pháp bảo vệ khác. Dự luật do Hạ viện đề xuất đã được thông qua ở cấp ủy ban vào tháng 9 vừa qua, trong khi dự luật do Thượng viện đề xuất đang chờ Ủy ban Ngân hàng xem xét.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính đã yêu cầu chủ tài khoản chỉ định một “người liên hệ đáng tin cậy” — có thể được liên hệ khi nghi ngờ có hành vi bóc lột tài chính. Tổ chức Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) cũng yêu cầu các công ty môi giới bổ sung thông tin về người liên hệ đáng tin cậy cho tài khoản.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, các đối tượng lừa đảo đã tận dụng nhiều kênh như email, tin nhắn, mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến để tiếp cận nạn nhân. Một tin nhắn tưởng chừng vô hại từ người lạ có thể dần hình thành mối quan hệ tin cậy. Khi kẻ lừa đảo gợi ý đầu tư vào một cơ hội “rất hấp dẫn”, nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản mà họ tin rằng sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Theo Phó Giám đốc bộ phận Bảo vệ người tiêu dùng thuộc FTC, bà Kathleen Daffan, việc thu hồi số tiền bị chiếm đoạt thường cực kỳ khó khăn, vì các đối tượng lừa đảo hành động rất nhanh để chiếm đoạt tiền và thường chuyển đi nơi khác, thậm chí ra nước ngoài.

