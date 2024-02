Người dân đã đón Tết đảm bảo an toàn, lành mạnh, bình yên

(Ngày Nay) - Ngày 15/2, theo thông tin từ Bộ Công an, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Công an đã ban hành các điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an về bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động thăm, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa quan trọng trong dịp Tết, nhất là trong đêm Giao thừa.

Trong những ngày nghỉ Tết, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến; lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ nhiều đơn vị tổ chức điều tra, phá án, làm việc thông Tết để đảm bảo tiến độ công tác của Bộ, nhất là các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm được điều tra, khám phá nhanh chóng.

Trong dịp Tết, lực lượng Công an đã khởi tố 507 vụ, 820 bị can, bắt 358 vụ, 1.252 đối tượng đánh bạc... Tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo nổ, đốt pháo nổ trong dịp Tết giảm rõ rệt. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo thói quen, ý thức tự giác không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia.

Lực lượng Công an cơ sở, Công an cấp xã đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần tạo chuyển biến rất tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sỹ Công an tiếp tục tỏa sáng, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ làm nhiều việc tốt hết sức ý nghĩa và nhân văn, giúp đỡ nhân dân, cứu người bị nạn, hiến máu cứu người bệnh, mở đường giao thông thuận lợi để người bệnh trong cơn nguy kịch được đến bệnh viện kịp thời, hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn...được lãnh đạo các cấp và nhân dân biểu dương, khen ngợi.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo Bộ trưởng, dịp Tết vừa qua chúng ta đạt nhiều dấu ấn rất quan trọng, khác hẳn những năm trước. Nhân dân đánh giá rất an toàn; lực lượng Công an quyết tâm, quyết liệt. Lực lượng Cảnh sát giao thông trực 100% quân số, xử lý vi phạm nồng độ cồn, được nhân dân đồng tình. Công an xã, phường, thị trấn ở cơ sở đã bám sát vào nhân dân, có nhiều hình ảnh đẹp...

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá tổng quát, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất, mục tiêu bao trùm, đó là: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân được đón một cái Tết thật sự an ninh, an toàn, lành mạnh, bình yên, hạnh phúc.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, sau Tết Nguyên đán, lưu lượng người tham gia giao thông sẽ tăng đột biến do diễn ra nhiều lễ hội đầu Xuân; cán bộ, viên chức trở lại công sở làm việc, công nhân đổ về khu công nghiệp, các thành phố lớn... Đây cũng là thời điểm tội phạm hình sự lợi dụng để gia tăng các hoạt động phạm tội. Vì vậy, Công an các đơn vị, địa phương cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ và các nhiệm vụ công tác Công an để tạo được những bước đột phá, tạo đà cho năm 2024, trọng tâm là Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt tinh thần quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Bộ Công an đã đặt ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới.