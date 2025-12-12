Người thầy thuốc giàu y đức, giỏi y thuật

(Ngày Nay) - Được nhiều người biết đến với uy tín từ Phòng chẩn trị y học cổ truyền Quang Hưng 58, số 106 Tân Trang, phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, TS danh dự, cử nhân Đông y, thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc Nguyễn Phúc Hưng – Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nguyễn Phúc Hưng là hình mẫu tiêu biểu cho một lương y có đầy đủ Tâm, Tài, Đức.
Đông y hòa quyện cùng tây y

Là đời thứ ba trong một gia đình có truyền thống làm nghề y học cổ truyền, lương y Nguyễn Phúc Hưng đã cùng ông, cha chữa khỏi bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân quanh vùng cũng như ở khắp mọi miền Tổ quốc. Phòng khám YHCT Quang Hưng 58 là phòng khám đa khoa, nhưng lương y Phúc Hưng tập trung chữa nhiều nhất, hiệu quả nhất là các bệnh tai biến mạch máu não, rối loạn tiền đình, trầm cảm, suy nhược thần kinh…

Một đồn mười, mười đồn trăm, mỗi ngày có hàng chục, hàng trăm bệnh nhân gõ cửa phòng khám. Mỗi ngày với lương y Nguyễn Phúc Hưng là một bận rộn. Vừa thăm khám, ông vừa hỏi han tình hình sức khỏe bệnh nhân, lại vừa linh hoạt sử dụng súng xung điện cho vào các điểm quan trọng trên cơ thể người bệnh. Bàn tay lương y nắn chỉnh đến đâu, súng xung điện đi đến đâu là bệnh nhân thấy thoải mái, thư giãn đến đó.

Dù được ông cha truyền nghề cho từ thuở ấu thơ, nhưng lương y Nguyễn Phúc Hưng vẫn cần mẫn đến trường, ông kiên trì theo các lớp học, lấy bằng lương y đa khoa, y sĩ y học cổ truyền, rồi cả cử nhân Đông y, tiến sĩ danh dự… Với ông, được bận rộn với nghề là hạnh phúc. Sự bận rộn ấy đến từ việc ông liên tục tham gia các lớp đào tạo, các buổi hội thảo, nghiên cứu khoa học, làm công tác chuyên môn...

Lương y Nguyễn Phúc Hưng chia sẻ: “Kiến thức y học mênh mông lắm, mình phải vận dụng kinh nghiệm dân gian, cổ truyền kết hợp với y học hiện đại mới có thể trụ vững với nghề. Người thầy thuốc ngoài y đức còn phải giỏi về y thuật mới giúp được người bệnh. Bởi nếu thầy thuốc chỉ thương người bệnh mà tay nghề không vững vàng thì lực bất tòng tâm”.

Ông nói chuyện với giọng rất trầm ấm: “Y học là lĩnh vực phát sinh rất nhiều cái mới, mình không học là có nguy cơ tụt hậu, phải thường xuyên cập nhật những nghiên cứu, phương pháp mới để trau dồi kinh nghiệm, từ đó mới giúp được người bệnh một cách hiệu quả nhất”.

20 năm qua, lương y Nguyễn Phúc Hưng đã kiên trì học hỏi cha chú đi trước, đồng thời mạnh dạn tiếp thu những thành tựu khoa học y tế mới, hiện đại, nâng cao tay nghề qua trường lớp, trở thành một lương y có kinh nghiệm dày dặn, tự tin đối mặt với những ca bệnh tưởng chừng phải đầu hàng.

Lương y Nguyễn Phúc Hưng hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Mới đây, lương y Nguyễn Phúc Hưng quyết tâm mở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng mang tên mình. Với ông, đó là một trong những tâm huyết mà ông dốc sức thực hiện với mong muốn vừa giúp bà con chữa bệnh, vừa truyền nghề cho thế hệ sau. “Không chỉ nâng cao trình độ cho bản thân, trong công việc, tôi luôn muốn tạo điều kiện cho đội ngũ lương y, bác sĩ trẻ được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sử dụng các máy móc kỹ thuật mới…”, lương y Hưng nói.

Mang yêu thương đến cộng đồng

Không chỉ miệt mài chữa bệnh cứu người, người dân quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (cũ) không ai là không biết đến vị Phó Chủ tịch quận kiêm Trưởng ban từ thiện quận làm việc mẫn cán và liêm khiết. Giờ, khi chính quyền chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, lương y Nguyễn Phúc Hưng lại về UBND phường làm việc. Những ngày đầu vận hành chính quyền mới, công việc bộn bề, cán bộ phải làm việc đến tối muộn, nhưng ông vẫn không nề hà vất vả. Ngày làm ở ủy ban, tối về ông vẫn miệt mài nghiên cứu y học, như một thói quen đã ăn sâu vào tâm trí.

Suốt nhiều năm công tác tại UBND quận, chuyện lớn nhỏ trên địa bàn quận đều thấy gương mặt hiền hậu của lương y Nguyễn Phúc Hưng xuất hiện, nhất là những sự kiện trao từ thiện, hỗ trợ các gia đình neo đơn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó… trên địa bàn.

Tuy công việc bận rộn cả ở chính quyền địa phương và ở phòng khám Quang Hưng 58, nhưng lương y Nguyễn Phúc Hưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho những chuyến từ thiện trong Nam ngoài Bắc.

Khi thì ông đi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo vùng cao, vùng sâu vùng xa, chữa bệnh miễn phí cho các sư cô chùa Vạn Phước… khi lại thấy ông theo đoàn công tác của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đi trao quà cho người dân vùng lũ miền Trung… Có rất nhiều ngày lễ, Tết, những ngày trọng đại của gia đình, ông không thể ở bên người thân mà lặng lẽ, âm thầm đi làm từ thiện. Nhưng với lương y Nguyễn Phúc Hưng, đó là hạnh phúc của một lương y nặng lòng trắc ẩn như ông, lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm đi giúp đỡ người khác, giúp những thân phận khó khăn hơn mình.

Mới đây, khi Thái Nguyên hứng chịu đợt mưa lớn lịch sử sau hoàn lưu bão số 10 (cuối tháng 9/2025), lương y Nguyễn Phúc Hưng đã không ngần ngại cùng đoàn công tác của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến Thái Nguyên trao 2.000 phần quà với mong muốn hỗ trợ người dân sớm trở lại nhịp sống bình thường.

