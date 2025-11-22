Nhà đầu tư hưởng lợi kép nhờ bộ 3 giá trị an cư, giao thương và bản sắc của Asia Vibe Móng Cái

(Ngày Nay) - Dòng tiền cuối năm đang đổ về Móng Cái - thị trường giàu dư địa tăng trưởng - và Asia Vibe trở thành tâm điểm săn đón khi hội tụ trọn bộ giá trị mà nhà đầu tư tìm kiếm nhất hiện nay: kinh doanh sầm uất, an cư đẳng cấp và bản sắc khác biệt trong lòng Vinhomes Golden Avenue.

Thị trường Móng Cái nóng lên, nhà đầu tư nâng cao “khẩu vị”

Bước vào những tháng cuối năm, thị trường bất động sản toàn quốc chuyển dịch theo hướng vừa sôi động, vừa thận trọng. Giá ở hầu hết phân khúc tiếp tục tăng, nhưng dòng tiền đầu tư lại tập trung vào những sản phẩm có pháp lý minh bạch, khả năng khai thác kinh doanh rõ ràng và tiềm năng tăng giá bền vững.

Xu hướng này đang hiện hữu rõ nét tại Móng Cái - thị trường giàu dư địa tăng trưởng, nơi bất động sản vẫn ở vùng giá hấp dẫn, trong khi động lực hạ tầng, giao thương, du lịch tăng mạnh tạo nên làn sóng thu hút dòng tiền cuối năm.

“Giá bất động sản tại Móng Cái hiện nay chỉ bằng một nửa so với các đô thị lớn trong tỉnh Quảng Ninh, tạo biên độ tăng trưởng rộng và hiệu quả kinh doanh dài hạn”, TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản toàn cầu, nhìn nhận.

Đáng chú ý, khẩu vị đầu tư cũng thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây đất nền được ưu tiên, thì nay dòng vốn chuyển sang các sản phẩm “3 trong 1” - vừa kinh doanh tốt, vừa ở chất lượng, lại mang bản sắc riêng.

Theo chuyên gia Trần Khánh Quang, nhóm sản phẩm nằm trong các khu đô thị đã hình thành cộng đồng là “hàng hóa an toàn”, có sức chống chịu tốt ngay cả khi thị trường phân hóa mạnh. Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Group Nguyễn Quốc Anh cũng nhận định, tâm lý thận trọng sẽ đưa dòng tiền về các sản phẩm cho thuê ổn định như shophouse pháp lý hoàn thiện.

Trong bối cảnh ấy, Vinhomes Golden Avenue - khu đô thị cửa khẩu hiện đại và đẳng cấp nhất Móng Cái - trở thành tâm điểm đón dòng tiền đổ về mạnh mẽ trong mùa cao điểm cuối năm.

Cơ hội “vào sớm, hưởng trọn” tại Asia Vibe

Toạ lạc tại vị trí trung tâm của Vinhomes Golden Avenue, Asia Vibe là nơi hội tụ đủ đầy 3 giá trị vàng: kinh doanh, an cư, bản sắc mà khách hàng và nhà đầu tư đang tìm kiếm.

Asia Vibe nằm ở giao điểm của các tuyến giao thông và hạ tầng huyết mạch như: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, vòng xuyến Vinhomes Golden Avenue dẫn ra các cửa khẩu Bắc Luân I-II-III. Nhờ đó, Asia Vibe đón trọn dòng hàng hoá và hành khách khổng lồ từ cả hai nước Việt - Trung, mang đến lợi thế giao thương vượt trội.

Asia Vibe được quy hoạch với 5 tuyến phố thương mại hiện đại, nơi mỗi căn shophouse đều mang tính linh hoạt cao, phù hợp hàng loạt mô hình kinh doanh từ F&B, dịch vụ lưu trú đến thời trang, spa, chăm sóc sức khỏe… Dưới sự vận hành chuyên nghiệp của Vincom Retail, toàn khu hình thành chuỗi trải nghiệm mua sắm, giải trí liên hoàn, giúp các hoạt động kinh doanh duy trì sức hút bền vững, đặc biệt với nhóm khách du lịch và thương mại xuyên biên giới.

Song song với hoạt động thương mại, Asia Vibe còn là không gian an cư lý tưởng, nơi cư dân tận hưởng hệ sinh thái xanh trải khắp khu đô thị với 5 công viên chủ đề. Nằm giữa chuỗi công viên đó là Cung điện Kỳ sắc Bốn mùa - tổ hợp khoáng nóng, vui chơi giải trí, ẩm thực trong nhà lớn hàng đầu miền Bắc, mang đến những trải nghiệm sống cao cấp chưa từng có tại đô thị vùng biên.

Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích theo chuẩn Vingroup, từ phòng khám Vinmec, trường học Vinschool, đến các khu thể thao, bể bơi, vườn cảnh quan… sẽ bảo đảm cho cư dân một cuộc sống tiện nghi “all-in-one”, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình trẻ và chuyên gia làm việc tại Móng Cái.

Không chỉ kinh doanh tốt và ở chất lượng, Asia Vibe còn nổi bật nhờ bản sắc đa văn hóa hiếm có. Mỗi tuyến phố mang một “linh hồn” riêng: Moscow Zone tái hiện Quảng trường Đỏ huyền thoại nước Nga; Little Shanghai khoác lên mình vẻ cổ kính mà rực rỡ của bến Thượng Hải; Góc Hà Nội đậm đà phong vị đất Tràng An; Phố Tây Thương Cảng và Phố Đồ ăn nhanh & Cafe lại sôi trào tinh thần hiện đại. Sự giao thoa văn hóa này tạo nên sức hút trải nghiệm mạnh, đồng thời giúp sản phẩm tại Asia Vibe luôn giữ được lợi thế cạnh tranh.

“Việc lựa chọn bất động sản hội tụ đầy đủ ba yếu tố kinh doanh tốt - an cư chất lượng - có bản sắc riêng không chỉ phản ánh sự nhạy bén của nhà đầu tư, mà còn là chiến lược thông minh tại thị trường cửa khẩu, nơi nhu cầu đa dạng và biên độ tăng giá rộng mở”, TS. Nguyễn Trí Hiếu bình luận.

Móng Cái đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhất từ trước đến nay. Mô hình cửa khẩu thông minh Việt - Trung đang được thí điểm, kéo theo sự xuất hiện của các “ông lớn” logistics như Viettel Post, Tân Đại Dương, An Đắc… Hạ tầng cũng thăng hạng với quy hoạch xây dựng bến cảng tổng hợp Vạn Ninh và sắp tới là siêu dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh cùng tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Trong bối cảnh giá bất động sản Móng Cái vẫn còn “dư địa vàng”, nhà đầu tư sớm đặt chỗ tại Asia Vibe sẽ hưởng lợi kép: vừa sở hữu không gian an cư, kinh doanh chuẩn quốc tế, vừa đón trọn chu kỳ tăng giá mới khi hệ sinh thái tiện ích trong lòng đô thị hoàn thiện.