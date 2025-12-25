Thực hiện tổng thể các giải pháp để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững và đột phá

(Ngày Nay) -Phát biểu tại Diễn đàn Thị trường bất động sản giai đoạn mới và trao chứng nhận dự án đáng sống do Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức sáng 25/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết các Bộ, ngành sẽ triển khai loạt giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở, bất động sản để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững và đột phá.

Thị trường 2025 nhiều điểm sáng

Dữ liệu từ Diễn đàn cho thấy thị trường bất động sản 2025 có nhiều điểm sáng tích cực, nguồn cung tăng mạnh, các sản phẩm này có quy mô ngày càng lớn cả về mặt diện tích và giá trị.

Trên địa bàn cả nước hiện có 3.297 dự án nhà ở thương mại, đất nền quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại, khu đô thị: 2.358 dự án có quy mô 5,2 triệu căn và tổng mức đầu tư là 6,74 triệu tỷ đồng (564 dự án đã hoàn thành, 1.429 dự án đang triển khai và 365 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Phân khúc đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở: có 242 dự án với và tổng mức đầu tư là 90,5 nghìn tỷ đồng, quy mô gồm 78,2 nghìn lô nền (41 dự án đã hoàn thành, 178 dự án đang triển khai và 23 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Phân khúc nhà ở xã hội cũng được thúc đẩy mạnh. Trong đó, Bộ Xây dựng đã triển khai tốt và quyết liệt cho hoạt động này, đem lại nguồn cung nhà ở xã hội được cải thiện rõ ràng. Có những dự án góp phần thay đổi khu vực, thậm chí thay đổi cả kinh tế - xã hội khu vực.

Hiện cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn, trong đó: 193 dự án hoàn thành, quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn. Số lượng căn nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 62% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án (đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn).

Chỉ riêng năm 2025, cả nước đang đầu tư xây dựng 134.111 căn; trong đó khởi công mới 90 dự án với quy mô 95.630 căn, hoàn thành 102.633/100.275 căn (đạt 102%).

Phân khúc BĐS du lịch, nghỉ dưỡng cũng có những tín hiệu mới với 218 dự án với tổng mức đầu tư là 1,86 triệu tỷ đồng, quy mô gồm 10,8 nghìn căn (112 dự án đã hoàn thành, 74 dự án đang triển khai và 32 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Lượng giao dịch bất động sản từng bước phục hồi và phát triển trở lại với lượng giao dịch tăng tương ứng ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản khác nhau, với lượng giao dịch đạt từ khoảng 537.000 đến 785.000 giao dịch trên năm. Giá nhà ở, đất nền và nhiều loại hình bất động sản đều có xu hướng tăng qua từng năm; mức biến động tăng giá các loại hình bất động sản có sự khác nhau.

“Các chính sách pháp luật ban hành trong thời gian vừa qua đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở nói riêng. Nhiều chính sách đổi mới được đánh giá và kỳ vọng sẽ tạo không gian cho sự phát triển của thị trường bất động sản, đồng thời giải quyết các vấn đề khó khăn cho thị trường bất động sản hiện nay. Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thị trường bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án đã được tháo gỡ về khó khăn, vướng mắc về pháp lý, được tiếp tục triển khai tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, tạo nguồn cung mới cho thị trường”, ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhận định.

Thị trường bất động sản cơ bản ổn định, nguồn cung bất động sản được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư trở lại, tính thanh khoản tăng, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép, khởi công và hoàn thành góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, mặc dù thị trường bất động sản vẫn duy trì đà phát triển ổn định, tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả trong tương lai. Một số dự án gặp vướng mắc về mặt pháp lý, chậm triển khai, bị đình trệ, trong khi nguồn lực đã đầu tư là rất lớn, gây lãng phí về đất đai và nguồn vốn, làm gia tăng khó khăn và chi phí, từ đó, tăng giá bán sản phẩm.

Trong khi đó, nhiều địa phương chưa bám sát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt, thiếu chủ động trong quản lý cơ cấu sản phẩm và quỹ đất phát triển nhà ở, chưa quan tâm thỏa đáng đến việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá bình dân phù hợp với khả năng chi trả của số đông người có mức thu nhập trung bình, thu nhập thấp.

Nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, đặc biệt thiếu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Giá bất động sản còn cao so với thu nhập của số đông người dân và vượt quá khả năng chi trả của người dân. Ngoài ra, một số yếu tố cấu thành giá như tiền sử dụng đất, giá vật liệu xây dựng, các chi phí hợp lý tăng dẫn đến tăng giá bất động sản…

Thực hiện loạt giải pháp phát triển bền vững, lành mạnh thị trường BĐS

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, để khắc phục những bất cập đang tồn tại, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ loạt giải pháp.

Cụ thể: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi và hiệu quả, theo hướng thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, ứng dụng chuyển đổi số để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn.

Nghiên cứu cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp và các loại hình nhà ở để cho thuê, cho thuê mua bảo đảm phù hợp với khả năng chỉ trả của người dân. Tập trung thúc đẩy phát triển nhà ở theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch phù hợp nhu cầu của thực tế trong giai đoạn mới, tránh việc đầu tư tràn lan gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ về chỉ tiêu đột phá phát triển nhà ở xã hội giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, để hoàn thành mục tiêu Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030". Khẩn trương thành lập Quỹ nhà ở quốc gia để tiếp nhận nguồn vốn, đầu tư, tạo lập, quản lý vận hành, cho thuê nhà ở.

Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án bất động sản, nhà ở trên cả nước để khơi thông nguồn lực đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng, góp phần cho ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nghiên cứu, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập…“Thực hiện kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản; giám sát, kiểm soát hoạt động cấp tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Đối với các địa phương, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị, công điện và chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đã được Chính phủ giao đúng tiến độ, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thị trường bất động sản, kịp thời có các biện pháp đồng bộ để kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản, đảm bảo thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Thực hiện công bố kịp thời thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, công khai các văn bản thông báo bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn… bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường…

“Triển vọng của thị trường bất động sản trong giai đoạn mới phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay, đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Với quyết tâm chính trị cao, sự hoàn thiện dần của thể chế và nỗ lực đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bứt phá và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm này, PGS. TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng khẳng định : Một thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững sẽ là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của đất nước, là nền móng an toàn toàn cho trụ cột an sinh xã hội và là niềm hy vọng cho hàng triệu giấc mơ an cư trở thành sự thực.

TS Hồ Sĩ Hùng cho biết thêm, những ý kiến và giải pháp nêu ra tại diễn đàn này sẽ tiếp tục được VCCI tổng hợp để gửi đến các cơ quan chức năng như một sự tham vấn cho các chính sách của Nhà nước liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản.

Tại diễn đàn, Ban tổ chức đã trao chứng nhận dự án đáng sống cho các doanh nghiệp. Bước sang năm thứ 8, các dự án nhận được chứng nhận “Dự án đáng sống” không chỉ thỏa mãn các điều kiện cần về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất mà còn đáp ứng các điều kiện đủ về những giá trị mà dự án mang lại cho xã hội. Đối với các doanh nghiệp, việc được bình chọn, trao chứng nhận trong chương trình “Dự án đáng sống” sẽ là một sự tôn vinh lớn để các doanh nghiệp, nhà phát triển dự án phấn đấu tốt hơn trong việc triển khai đầu tư các dự án trong tương lai, qua đó đóng góp chung vào cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị. Chứng nhận cũng là động lực để các chủ đầu tư giao lưu học hỏi cải thiện và hoàn thiện mình để tạo ra những dự án ngày càng tốt hơn.“Tôi tin tưởng Chứng nhận “Dự án đáng sống” đã tạo nên những nét vẽ chấm phá tươi sáng cho các không gian sống đô thị. Đối với các doanh nghiệp có sản phẩm bất động sản được trao chứng nhận, việc được bình chọn, tôn vinh trong Chương trình Dự án đáng sống sẽ là một sự khuyến khích rất lớn để các doanh nghiệp phấn đấu tốt hơn trong các dự án sẽ được phát triển trong tương lai, qua đó đóng góp chung vào cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị”, PGS. TS Hồ Sỹ Hùng chia sẻ.