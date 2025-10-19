Nhà mạng Australia bị tấn công, ảnh hưởng hơn 1.600 khách hàng

(Ngày Nay) - Nhà cung cấp dịch vụ Internet và di động Dodo và iPrimus của Australia mới đây tiếp tục trở thành mục tiêu của tấn công an ninh mạng, khiến dữ liệu của hơn 1.600 khách hàng bị rò rỉ.

Nhà cung cấp dịch vụ Internet và di động Dodo và iPrimus của Australia mới đây tiếp tục trở thành mục tiêu của tấn công an ninh mạng, khiến dữ liệu của hơn 1.600 khách hàng bị rò rỉ.

Sự cố xảy ra vào ngày 17/10 nhưng được Vocus - công ty mẹ của Dodo và iPrimus - công bố vào ngày hôm sau.

Theo điều tra ban đầu, các tin tặc đã truy cập trái phép khoảng 1.600 tài khoản email, đồng thời thực hiện “hoán đổi SIM trái phép” trên 34 tài khoản Dodo Mobile – hình thức chuyển số điện thoại của nạn nhân sang SIM do đối tượng kiểm soát mà không có sự đồng ý.

Vocus đã hỗ trợ khách hàng đảo ngược thao tác, tạm đình chỉ và khôi phục dịch vụ email, đồng thời phối hợp với tổ chức IDCare và cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn dữ liệu. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt sự cố an ninh mạng liên quan tới các công ty Australia, bao gồm Qantas, iiNet và Optus, gây lo ngại cho hàng triệu khách hàng.

Trước đó, Qantas xác nhận dữ liệu của khoảng 5,7 triệu khách hàng đã bị lộ trên “dark web” vào tuần trước.

Hồi tháng 8, công ty viễn thông iiNet cũng thừa nhận dữ liệu của khoảng 280.000 khách hàng có thể đã bị đánh cắp sau một vụ vi phạm hệ thống quản lý đơn hàng.

Ngoài ra, vụ việc nhà mạng Optus không vận hành được dịch vụ khẩn cấp trong thời gian bị “rớt mạng” vào ngày 18/9/2025, dẫn tới 3 người thiệt mạng, và khiến hàng triệu khách hàng đang cân nhắc rời bỏ nhà mạng này.

Theo báo cáo tháng 6 của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC), Dodo và iPrimus là nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới băng thông rộng tốc độ cao (NBN) lớn thứ 4 tại Australia, chiếm 9,2% thị phần với ước tính khoảng 804.000 khách hàng.