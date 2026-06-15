Nhà xây thô Vinhomes Sài Gòn Park trao quyền thiết kế công năng và chủ động tài chính cho nhà đầu tư

(Ngày Nay) - Không bị đóng khung công năng, nhà xây thô tại Vinhomes Sài Gòn Park chứng minh sức hút ngay trong sự kiện ráp căn ngày 13/6. Dòng sản phẩm cho phép chủ sở hữu “may đo” không gian theo nhu cầu khai thác thực tế, đồng thời giải tỏa áp lực vốn và chủ động tài chính dài hạn bằng chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng và khóa trần lãi suất 24 tháng tiếp theo.

“May đo” công năng, cá nhân hóa thiết kế, tối ưu từng mét vuông

Mang concept độc đáo “Phiên đấu giá tuyệt tác”, sự kiện ráp căn dự án Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn, TP.HCM) sáng ngày 13/6 đã thu hút hơn 1.600 khách hàng tham dự trực tiếp cùng hơn 100.000 lượt xem livestream. Chỉ sau 5 phút công bố giỏ hàng đặc biệt, nhiều sản phẩm đã nhanh chóng tìm được chủ nhân. Trong đó, quỹ căn bàn giao thô lọt tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư.

Lợi thế nổi bật của dòng sản phẩm xây thô là sự kết hợp đồng bộ khi mặt ngoài hoàn thiện sang trọng theo tiêu chuẩn đại đô thị, nhưng không gian bên trong được cá nhân hóa hoàn toàn theo gu thẩm mỹ của chủ nhân cũng như đặc thù của từng ngành nghề kinh doanh.

Dưới góc nhìn của một start-up trẻ trong ngành F&B, chị Minh Hạnh, chủ sở hữu chuỗi quán cà phê theo concept nghệ thuật, hào hứng chia sẻ: “Với lĩnh vực F&B hiện nay, không gian không chỉ để ngồi, mà là ngôn ngữ thương hiệu và là trải nghiệm thị giác. Việc bàn giao thô cho phép tôi tự do định hình cá tính của quán ngay từ viên gạch đầu tiên, tạo nên một điểm check-in độc bản không lẫn vào đâu được”.

Từ góc độ thị trường, ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc Tân Thời Đại, cho biết với sản phẩm xây thô, nhà đầu tư có lợi thế tuyệt đối trong việc chủ động thiết kế một điểm đến có gu, đủ sức giữ chân và kích thích ham muốn mua sắm của tệp khách hàng cao cấp này. Dù tự vận hành hay cho thuê, ngôi nhà thô cho phép chủ nhân tối ưu hóa từng mét vuông diện tích theo đúng bài toán nhân sự và luồng vận hành của thương hiệu.

Đối chiếu với bối cảnh khu vực Tây Bắc TP.HCM, nơi có hàng triệu cư dân thu nhập tốt nhưng đang “khát” các tổ hợp mua sắm, giải trí tầm cỡ, tọa độ này chính là mỏ vàng để các mô hình kinh doanh cá nhân hóa khai thác ngay lập tức.

Giải phóng nguồn lực, giữ vốn kinh doanh, chủ động tài chính

Có mặt từ sớm tại sự kiện ngày 13/6, anh Trương Minh Tâm (Quận 8 cũ) đặc biệt cân nhắc một căn nhà phố xây thô trị giá 7,5 tỷ đồng để mở showroom vật tư xây dựng.

Bên cạnh quy mô dự án cùng những lợi thế của dòng sản phẩm xây thô, nhà đầu tư này bị chinh phục bởi chính sách hỗ trợ lãi suất 30 tháng cho khoản vay 70%, tương đương gần 5,3 tỷ đồng.

“Tôi chỉ cần bỏ ra 30% vốn ban đầu, khoảng 2,2 tỷ đồng để sở hữu một mặt bằng thương mại rộng tới 177m2. Ở nội đô không thể tìm được cơ hội tốt như thế. Gần 5,3 tỷ đồng được ngân hàng giải ngân, cộng với 30 tháng ân hạn gốc lãi giúp tôi giữ được nguồn vốn lưu động dồi dào để nhập hàng, xoay vòng kinh doanh ở các cơ sở khác mà không lo đứt gãy dòng tiền”, anh Tâm nhấn mạnh.

Anh cũng đề cao chính sách khóa trần lãi suất tối đa 9%/năm cho 24 tháng tiếp theo, bởi dù lãi suất thị trường có đạt đỉnh, anh vẫn biết chính xác mỗi tháng mình phải trả tối đa bao nhiêu tiền.

“Sự minh bạch và cố định về mặt chi phí này giúp tôi triệt tiêu hoàn toàn rủi ro vĩ mô, an tâm dồn lực để phát triển doanh số thay vì phải căng não nhìn bảng điện tử hay lo sợ biên độ thả nổi của ngân hàng”, anKhông bị đóng khung công năng, nhà xây thô tại Vinhomes Sài Gòn Park chứng minh sức hút ngay trong sự kiện ráp căn ngày 13/6. Dòng sản phẩm cho phép chủ sở hữu “may đo” không gian theo nhu cầu khai thác thực tế, đồng thời giải tỏa áp lực vốn và chủ động tài chính dài hạn bằng chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng và khóa trần lãi suất 24 tháng tiếp theo.

Tiềm năng khai thác và dư địa tăng trưởng sẽ bứt phá mạnh mẽ khi hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, gồm tổ hợp giải trí VinWonders Ocean Park, không gian xanh Botanica Park và tuyến phố thương mại Global Village đồng loạt đưa vào vận hành vào tháng 12/2027, trùng khớp với thời điểm bàn giao nhà sau 18 tháng nữa.

Anh Tâm đánh giá lộ trình 18 tháng nhận bàn giao là khoảng lùi hoàn hảo để hoàn thiện thiết kế và chuẩn bị nguồn hàng. Việc thi công và đưa vào vận hành sau đó sẽ giúp anh đón đầu dòng tiền từ hàng ngàn cư dân nội khu và lượng khách khổng lồ khi chuỗi tiện ích đồng loạt kích hoạt. Nguồn thu ổn định mỗi tháng từ cửa hàng giúp anh có dư nguồn lực để chi trả khoản lãi vay ngân hàng, mang lại sự an tâm để phát triển kinh doanh dài hạn.

Trợ lực vĩ mô thúc đẩy “cỗ máy sinh dòng tiền” này chính là mạng lưới hạ tầng nghìn tỷ đang tăng tốc về đích như Vành đai 3, Quốc lộ 22 mở rộng, tuyến Metro số 2 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

“Sự cộng hưởng của hạ tầng, dòng vốn và một không gian kinh doanh được chủ nhân ‘may đo’ theo đúng nhu cầu thị trường sẽ là động lực thúc đẩy giá trị tài sản tại đây tăng trưởng đột phá”, ông Lê Xuân Cảnh, Phó Tổng Giám đốc Đất Việt Group, nhận định.

Theo nhiều đơn vị tư vấn, hiện diện tại Vinhomes Sài Gòn Park ngay từ thời điểm khởi động này là nghệ thuật đi trước một bước, nắm giữ vị trí chiến lược tại tâm điểm thương mại sầm uất 24/7 đang nhanh chóng thành hình tại cực phát triển mới phía Tây Bắc TP.HCM.