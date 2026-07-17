Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Tuyệt tác ẩn mình nơi vịnh biển kỳ quan: đẳng cấp an dưỡng tinh chọn tại Mey Retreat Bãi Lữ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tựa lưng vào núi, hướng tầm nhìn ra biển và được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên bản, Bãi Lữ từ lâu được ví như một “vịnh trăng” kỳ sắc của xứ Nghệ. Trên nền cảnh quan hiếm có ấy, 98 biệt thự biển Mey Retreat Bãi Lữ hướng tới kiến tạo chốn trở về dành cho những người con xứ Nghệ thành đạt, trong một hệ sinh thái tiện ích đa tầng và dịch vụ được vận hành theo chuẩn mực quốc tế.
Mey Retreat Bãi Lữ được kiến tạo hài hòa giữa địa hình núi, rừng và biển nguyên bản. (Ảnh: Meygroup)
Mey Retreat Bãi Lữ được kiến tạo hài hòa giữa địa hình núi, rừng và biển nguyên bản. (Ảnh: Meygroup)

Khơi mở vịnh trăng kỳ quan - lời hồi đáp cho niềm tự hào xứ Nghệ

Dọc theo đường bờ biển Nghệ An, Bãi Lữ hiện lên với dáng hình riêng biệt: bờ vịnh uốn cong như vành trăng, một phía mở ra biển rộng, phía còn lại được chở che bởi triền núi và những cánh rừng xanh. Thế đất “núi ôm biển, rừng kề vịnh” tạo nên vẻ đẹp vừa khoáng đạt, vừa kín đáo, từ lâu trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ người Nghệ. Tuy nhiên, miền cảnh sắc nguyên sơ ấy vẫn chưa được khai mở tương xứng để vượt khỏi hình ảnh một danh thắng và tạo dấu ấn rõ nét trên bản đồ bất động sản cao cấp.

Để tiềm năng ấy chuyển hóa thành sức hút bền vững, miền vịnh cần một mô hình phát triển đồng bộ, trong đó kiến trúc, dịch vụ, vận hành và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cùng được tổ chức trên nguyên tắc tôn trọng địa hình, địa thế và nền sinh thái tự nhiên. Đây cũng là cơ sở để hình thành những không gian sống chất lượng, đề cao sự riêng tư và chuẩn mực tinh tuyển trong từng trải nghiệm.

Mey Retreat Bãi Lữ được kiến tạo như lời hồi đáp cho kỳ vọng ấy, mở ra nền tảng để vùng vịnh chuyển mình từ một danh thắng giàu tiềm năng thành biểu tượng an dưỡng mang bản sắc riêng của xứ Nghệ.

Từ dự án, chủ nhân chỉ mất khoảng 2 phút để tới Cửa Hiền, 12 phút tới Cửa Lò, 20 phút tới sân bay quốc tế Vinh và 23 phút tới trung tâm thành phố Vinh. Khoảng cách vừa đủ giúp dự án duy trì sự riêng tư của một retreat ven vịnh, đồng thời kết nối thuận tiện với các trung tâm đô thị, du lịch và giao thương của Nghệ An.

Tuyệt tác ẩn mình nơi vịnh biển kỳ quan: đẳng cấp an dưỡng tinh chọn tại Mey Retreat Bãi Lữ ảnh 1

Mey Retreat Bãi Lữ gồm 3 dòng biệt thự tương ứng với ba sắc thái cảnh quan biển, vịnh và rừng (Ảnh: Meygroup)

Từ định hướng tạo lập một hệ sinh thái sống tôn trọng thiên nhiên và neo giữ chiều sâu văn hóa bản địa, Mey Retreat Bãi Lữ được quy hoạch trên cơ sở khai thác có chọn lọc những đặc quyền sẵn có về địa hình, địa thế và cảnh quan. Các lớp kiến trúc được đặt hài hòa giữa thế núi, hướng biển và những khoảng xanh nguyên bản, để công trình trở thành một phần của miền vịnh thay vì lấn át thiên nhiên.

Trên nền tảng ấy, những chuẩn mực quốc tế được đưa vào xuyên suốt từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành. Sự kết hợp giữa bản sắc địa phương và tư duy phát triển hiện đại góp phần định hình một biểu tượng an dưỡng mới, nơi giá trị sống, giá trị tinh thần và niềm tự hào quê hương được bồi đắp theo thời gian.

Hệ sinh thái tiện ích đa tầng - trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt

Nếu kiến trúc và cảnh quan tạo nên dấu ấn ban đầu, hệ tiện ích chính là lớp giá trị hoàn thiện chiều sâu an dưỡng tại Mey Retreat Bãi Lữ. Các không gian được tổ chức theo hai trạng thái “tĩnh” và “động”, mở ra nhịp sống kết nối và tận hưởng dành cho cộng đồng chủ nhân.

Tại đây, thiên nhiên được thiết kế để trở thành nền tảng vận hành một hệ sinh thái tiện ích chuẩn wellness độc bản. Thung lũng Onsen mang đến trải nghiệm khoáng nóng giữa không gian xanh, giúp cơ thể thả lỏng và tái tạo năng lượng. Con đường trị liệu dẫn qua rừng cây, mặt nước cùng cảnh quan bản địa, để mỗi bước chân trở thành nhịp chuyển cân bằng tinh thần. Tiếp nối hành trình ấy, rừng Retreat, suối cảnh quan, không gian thiền định, spa và detox mở ra nhiều cấp độ chăm sóc thân - tâm - trí, từ những khoảng thư giãn nhẹ nhàng đến các liệu trình chuyên sâu, giúp chủ nhân tìm lại trạng thái cân bằng và tận hưởng nhịp sống riêng giữa thiên nhiên nguyên bản.

Bên cạnh chiều sâu tĩnh tại, hệ thống tiện ích tại Mey Retreat Bãi Lữ cũng được thiết kế để mang đến nhịp sống giàu sinh khí và đa màu sắc cho toàn khu. Từ Quảng trường biển Marina - nơi khởi đầu những hành trình thưởng ngoạn và gặp gỡ bên vịnh, trải nghiệm tiếp nối tới các tuyến phố thương mại, không gian ẩm thực, mua sắm và Quảng trường sự kiện quốc tế, mở ra những hoạt động văn hóa, hội nghị và kết nối dành cho cộng đồng chủ nhân.

Tuyệt tác ẩn mình nơi vịnh biển kỳ quan: đẳng cấp an dưỡng tinh chọn tại Mey Retreat Bãi Lữ ảnh 2

Dòng biệt thự Nghệ Sen tại Mey Retreat Bãi Lữ. (Ảnh: Meygroup)

Đáng chú ý, 98 căn biệt thự vịnh biển Mey Retreat Bãi Lữ được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của Best Western (Mỹ), mang đến chuẩn mực dịch vụ cao cấp, mở rộng sức hút với cộng đồng khách hàng tinh hoa, đồng thời đưa Bãi Lữ tiến gần hơn tới vị thế điểm đến an dưỡng hạng sang trên bản đồ khu vực.

Sự kết hợp giữa lớp tiện ích “tĩnh” và “động” giúp Mey Retreat Bãi Lữ tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm có chiều sâu. Tại đó, nhịp sống thương mại, giàu kết nối không làm phá vỡ chuẩn mực retreat tinh hoa, với không gian riêng tư cho hành trình tái tạo chất sống cân bằng. Hai trạng thái bổ trợ lẫn nhau, định hình trải nghiệm nghỉ dưỡng đa màu sắc cho cá nhân, gia đình đa thế hệ và cộng đồng khách hàng cao cấp.

Ẩn mình giữa vịnh trăng kỳ quan, 98 căn biệt thự vịnh biển Mey Retreat Bãi Lữ hưởng trọn lợi thế hệ sinh thái tiện ích đa tầng đó. Không tìm cách lấn át thiên nhiên, mà nâng đỡ vẻ đẹp sẵn có bằng những kiến tạo xứng tầm, 98 căn biệt thự vịnh biển sở hữu lâu dài được ví như món tài sản quý giá lưu giữ thiên nhiên và tinh thần bản địa, đưa Bãi Lữ vươn mình và trở thành chốn quay về đầy tự hào của thế hệ những người Nghệ thành danh muốn gắn bó với quê hương.

PV
Mey Retreat Bãi Lữ Meygroup

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Hợp tác Việt Nam và IAEA – Khẳng định tầm quan trọng khoa học công nghệ hạt nhân
Hợp tác Việt Nam và IAEA – Khẳng định tầm quan trọng khoa học công nghệ hạt nhân
(Ngày Nay) - Hiện Việt Nam đang triển khai 19 dự án hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, y tế, an toàn và an ninh hạt nhân, khoa học vật lý và hóa học... Các dự án và sự hợp tác giữa hai bên đã khẳng định tầm quan trọng cũng như những lợi ích của khoa học công nghệ hạt nhân trong đời sống từ bảo vệ nguồn nước, tăng cường an ninh lương thực đến xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ công nghiệp và y tế.
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
(Ngày Nay) - Đất nước Bắc Phi này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa Hè, khi nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
(Ngày Nay) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.