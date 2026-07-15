Tiêu chuẩn Ruby “Signature” tại The Sentosa giao quyền định hình không gian sống đẳng cấp cho gia chủ

(Ngày Nay) - Tại The Sentosa (Vinhomes Star City), tiêu chuẩn bàn giao Ruby “Signature” trao quyền để gia chủ tự do kiến tạo tổ ấm theo phong cách sống riêng. Đây cũng là yếu tố mang lại sức hút khác biệt, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa không gian sống ngày càng rõ nét của nhóm khách hàng thành đạt tại xứ Thanh.

Giới thành đạt cần những tổ ấm được “may đo” riêng

Khi nhu cầu sống ngày càng cao, khách hàng có gu bắt đầu tìm kiếm sự đồng điệu giữa không gian tổ ấm với nếp sinh hoạt của gia đình.

Theo Life at Home Report của IKEA, khoảng 70% người được khảo sát trên toàn cầu cho rằng ngôi nhà cần phản ánh đúng cá tính của chủ nhân, trong khi hơn 60% mong muốn có thể điều chỉnh không gian để phù hợp với thay đổi của lối sống và nhu cầu.

Tuy nhiên, không ít căn hộ cao cấp hiện nay vẫn được bàn giao theo một công thức chung. Khi mọi công năng đều đóng khung trong một khuôn mẫu, dấu ấn cá nhân của gia chủ dần biến mất. Nó giống như “thời trang ăn liền”: đẹp, phù hợp với nhiều người nhưng không phản ánh được cá tính của người mặc.

Phá vỡ giới hạn cũ, Vinhomes mang đến tư duy tiếp cận môi trường sống hoàn toàn mới tại The Sentosa - tổ hợp căn hộ mang cảm hứng nhiệt đới Singapore giữa lòng Vinhomes Star City. Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là việc lần đầu tiên chủ đầu tư giới thiệu tiêu chuẩn bàn giao Ruby “Signature”.

Một căn hộ, vô vàn cách kể câu chuyện của gia chủ

Với tiêu chuẩn bàn giao Ruby “Signature”, căn hộ sẽ được hoàn thiện ở mức độ cao cấp với hệ thống trần thạch cao, sàn gỗ, kính cường lực chạm trần, thiết bị vệ sinh từ các thương hiệu uy tín. Tuy nhiên, chủ đầu tư chủ đích không hoàn thiện sẵn hệ thống tủ bếp và tủ quần áo tại phòng ngủ master, dành không gian để gia chủ tự do cá nhân hóa chốn an cư.

Với không gian “để ngỏ” khu vực bếp, gia chủ có thể toàn quyền quyết định việc thiết kế bố cục, từ hệ bàn đảo lớn hay tối ưu hóa công năng, thay vì giới hạn bởi mẫu bếp chữ I thông thường. Khoảng trống cho phép tùy biến tối đa, dễ dàng tinh chỉnh thiết kế, đồng bộ thiết bị âm tường và vật liệu bề mặt theo gu thẩm mỹ riêng.

Tương tự, tại phòng ngủ master, tùy thuộc vào nhu cầu đặc thù, gia chủ được tự quyết định cách chia tỷ lệ các ngăn kệ, thiết kế hệ thống ánh sáng, lựa chọn chất liệu hoàn thiện. Sự linh hoạt trong từng chi tiết không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng mà còn biến không gian thành một góc sinh hoạt trọn vẹn.

Dù theo đuổi phong cách tối giản thanh lịch, Japandi tinh tế, Modern Luxury sang trọng hay Scandinavian ấm áp, mọi ý tưởng của gia chủ đều có thể được hiện thực hóa. Thay vì thích nghi với một không gian được thiết kế sẵn, chủ nhân sẽ sở hữu một tổ ấm được "may đo” cho riêng mình.

Tiêu chuẩn bàn giao Ruby “Signature” càng được cộng hưởng mạnh mẽ khi được đặt trong hệ sinh thái hơn 20 tiện ích nội khu của The Sentosa. Tại đây, sự cân bằng trong nhịp sống được định hình rõ nét thông qua định hướng phát triển của 3 tòa tháp, tương ứng với 3 nhu cầu an cư khác biệt.

Chủ nhân có thể lựa chọn an cư tại tòa S1 (Đảo An Nhiên) nếu tìm kiếm sự tĩnh tại, gắn kết gia đình; tòa S2 (Đảo Cân Bằng) nếu cần không gian phục hồi năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần; hoặc tòa S3 (Đảo Năng Lượng) nếu yêu thích nhịp sống trẻ trung, sôi động.

Bất kể lựa chọn căn hộ nào, chỉ cần bước ra khỏi chốn riêng tư, cư dân ngay lập tức được hòa mình vào không gian xanh mát của Công viên vườn trên mây The Canopy Garden, tổ hợp hồ bơi Sentosa Oasis Pool rộng gần 700m2, nhịp sống thương mại sầm uất tại khu phố mua sắm Mini Orchard ngay khối đế.

Dự kiến cất nóc vào quý III/2026, The Sentosa mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp “mục sở thị” không gian sống, đánh giá thực tế tầm nhìn, hướng nắng và hướng gió nhằm chọn lựa tổ ấm ưng ý nhất. Với mốc bàn giao dự kiến vào quý I/2027, các chủ nhân tương lai sẽ có một quỹ thời gian lý tưởng để lên ý tưởng thiết kế nội thất, chuẩn bị chu đáo cho tổ ấm và sẵn sàng an cư ngay khi nhận chìa khóa.

Chạm The Sentosa - Chạm chất sống tinh hoa Ngày 19/9, Vinhomes sẽ tổ chức sự kiện "Chạm The Sentosa - Chạm chất sống tinh hoa" tại Văn phòng bán hàng dự án Vinhomes Star City. Đây cũng là dịp diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng giao dịch thành công căn hộ tại The Sentosa. Theo đó, khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc hoặc Hợp đồng mua bán căn hộ thuộc các tòa S1, S2, S3 The Sentosa theo đúng quy định của Chủ đầu tư trong thời gian từ ngày 25/6 đến hết ngày 18/9 sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình. Giải thưởng cao nhất là 01 xe ô tô VinFast VF 5, được trao cho khách hàng may mắn tại sự kiện.