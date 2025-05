Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông

Tình trạng mưa dông không chỉ xảy ra trên đất liền mà còn xuất hiện trên biển. Trong ngày và đêm 2/5, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan cũng ghi nhận có mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh ở cấp 6 - 7, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân, nhất là tại khu vực miền núi Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết để ứng phó kịp thời với các hiện tượng cực đoan.

Mưa lớn trong thời gian ngắn dễ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, đặc biệt là những nơi vừa trải qua mưa kéo dài những ngày qua.

Tại các đô thị và vùng trũng thấp ở khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ.

Các tàu thuyền đánh bắt xa bờ cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tuyệt đối không hoạt động tại vùng biển có cảnh báo dông, gió mạnh để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31 - 34 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31 - 34 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.