Nhiều "ông lớn" Hoa Kỳ muốn hợp tác với T&T Group để phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Tọa đàm hợp tác Hàng không Việt Nam – Hoa Kỳ. Tại sự kiện, các bên đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển hàng không.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, lãnh đạo Cục Hàng không, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và 15 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, công nghệ và dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ. Có thể kể tới các tên tuổi lớn như Amazon Web Services (AWS), Cisco Systems, Collins Aerospace, GE Aerospace, Gensler, BNP Associates, Hill International, KBR, United Airlines, Cisco, Oshkosh AeroTech…

Diễn đàn xúc tiến đầu tư quy mô lớn về hàng không

Tọa đàm được xem như diễn đàn quan trọng để các bên liên quan, bao gồm cơ quan quản lý, các hãng hàng không và doanh nghiệp tư nhân hai bên cùng trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây cũng là dịp để phía Hoa Kỳ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm và các giải pháp hàng không tiên tiến trong thiết kế, vận hành, an toàn và số hóa; qua đó hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm hàng không hàng đầu khu vực và củng cố quan hệ thương mại song phương.

Theo ông Stephen Green, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, việc tăng cường kết nối trong vận tải hàng không không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với thương mại và đầu tư mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, an toàn, an ninh cũng như gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Hiện nay, thị trường hàng không Việt Nam đang là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Lưu lượng hành khách dự kiến tăng trưởng 8% mỗi năm đến năm 2030. Các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng sân bay và mở rộng đội bay cũng đang được triển khai, từ đó mở ra cơ hội hợp tác chưa từng có. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia của Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 30 cảng hàng không và đến năm 2050 đạt 33 cảng hàng không, với sự hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến và các chính sách khuyến khích hợp tác công – tư.

Trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều hãng hàng không Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận lớn với các đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, từ mở đường bay thẳng, chia sẻ chặng băng, vận chuyển hàng hóa đến dịch vụ kỹ thuật tàu bay, hợp tác công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương, hai bên đều nhận định dư địa hợp tác hàng không vẫn còn rất lớn; tạo ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa, mang lại lợi ích song hành cho cả hai phía. Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm và chuẩn mực quản trị tiên tiến nhất thế giới; trong khi đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có cơ hội tham gia vào một thị trường hàng không tăng trưởng nhanh, đầy tiềm năng và sôi động bậc nhất khu vực. Quan trọng hơn, hợp tác này sẽ góp phần tích cực vào việc nâng tầm quan hệ kinh tế – thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale khẳng định:“Việc tăng cường các quan hệ đối tác hàng không không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế mà còn dẫn dắt đổi mới, nâng cao các tiêu chuẩn an toàn và an ninh, đồng thời làm sâu sắc hơn các kết nối giữa con người với con người vốn định hình Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam–Hoa Kỳ”.

Phó Đại sứ đặc biệt đánh giá cao Tập đoàn T&T Group, khẳng định T&T Group “là ví dụ tiêu biểu cho thấy vai trò dẫn dắt mang tính chuyển đổi của khu vực kinh tế tư nhân”. Đáng chú ý, hiện Tập đoàn đang tích cực xây dựng một hệ sinh thái hàng không toàn diện, hoàn chỉnh với hãng bay, cảng hàng không, khu phức hợp sân bay – đô thị tích hợp hạ tầng hàng không hiện đại trong tương lai.

“Quy hoạch tổng thể phát triển hàng không Việt Nam khuyến khích áp dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến, trong đó, sự tham gia của khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt. Điều này mở ra những cơ hội to lớn cho hợp tác, đổi mới và liên kết đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, bà Courtney Beale cho biết.

Về phía doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines nhấn mạnh:“Với T&T Group, hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ luôn được xác định là một trong các chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn. Riêng trong lĩnh vực hàng không, chúng tôi cùng Vietravel Airlines đang theo đuổi mô hình tập đoàn hàng không tích hợp, lấy công nghệ, quản trị quốc tế và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của những đối tác hàng đầu từ Hoa Kỳ, Vietravel Airlines sẽ không chỉ phát triển bền vững tại Việt Nam, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối mạnh mẽ với khu vực và thế giới”, ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Tại Tọa đàm, các “ông lớn” của Hoa Kỳ như Amazon Web Services, Corgan, , GE Aerospace … đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Trong khi đó, phía T&T Group cũng đề xuất, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ kinh nghiệm vận hành sân bay, phát triển mô hình sân bay thông minh, triển khai các tiện ích dịch vụ bay, đến thiết kế và quản lý nhà ga. Đây đều là những lĩnh vực mà các đối tác Hoa Kỳ có thế mạnh và cũng là những hạng mục T&T Group quan tâm, hướng tới hợp tác sâu rộng trong tương lai.

Tầm nhìn lớn về hàng không của T&T Group

Không phải đến khi đứng ra tổ chức Tọa đàm hợp tác Hàng không Việt Nam – Hoa Kỳ, T&T Group mới được nhắc đến trên “bản đồ” hàng không trong nước. Trong lĩnh vực đặc thù này, kế hoạch của T&T không chỉ dừng lại ở việc phát triển một hãng bay hay sân bay. Tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển hướng tới mô hình tập đoàn hàng không tích hợp – mô hình đã rất thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Singapore Airlines Group, Lufthansa Group (Đức), Qatar Airways và Emirates Group (UAE)…

Để thực hiện chiến lược này, T&T Group đã và đang xây dựng những nền móng vững chắc, sẵn sàng cho sự ra đời của một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh trong tương lai. Trong hệ sinh thái này, T&T Airlines là doanh nghiệp chuyên về dịch vụ hàng không, bao gồm vận tải hàng không, đại lý du lịch, dịch vụ điều hành bay, các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ trực tiếp khác.

Về hạ tầng cứng, nổi bật nhất phải kể đến Cảng hàng không Quảng Trị - dự án trọng điểm khu vực miền Trung do T&T Group đầu tư. Dự án được khởi công tháng 7/2024 với quy mô 265 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Khi được hoàn thành, Cảng đạt tiêu chuẩn cấp 4C; có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E; đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách cũng 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị cho phép Cảng nâng cấp lên cấp 4E nhằm mở rộng năng lực tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 777, Airbus A350, phục vụ mục tiêu kết nối quốc tế và phát triển vùng trung tâm Bắc Trung Bộ. Theo kế hoạch, dự kiến Cảng sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2026.

Không dừng ở đó, T&T cũng đang có kế hoạch phát triển một tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay với quy mô khoảng 10.800ha đặt tại tỉnh Quảng Trị; gồm đầy đủ các khu chức năng cho một tổ hợp công nghiệp hàng không như: bảo trì bảo dưỡng máy bay, sản xuất lắp ráp linh kiện phụ tùng máy bay, thiết bị bay, sản xuất và thử nghiệm máy bay…, khu dịch vụ kho vận và trung chuyển hàng hóa (logistics hub), khu hàng không sáng tạo, khu trung tâm dịch vụ hiện đại và đô thị sân bay. Nếu triển khai thành công ý tưởng này, đây sẽ là mô hình tổ hợp công nghiệp hàng không - đô thị sân bay đầu tiên tại Việt Nam.

Vững vàng mặt đất, trên bầu trời, T&T Group tiếp tục thể hiện “tầm nhìn lớn” khi trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines. Chỉ trong một thời gian ngắn sau dấu mốc quan trọng này, Vietravel Airlines đã liên tiếp đón đội tàu bay thuộc sở hữu của hãng. Hãng cũng tích cực xúc tiến đàm phán với các nhà sản xuất máy bay, các hãng hàng không quốc tế nhằm hiện thực hóa cam kết mở rộng đội tàu bay, mạng lưới bay. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu bay sẽ đạt từ 30-50 chiếc, mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông. Có thể nói, Vietravel Airlines chính là mảnh ghép quan trọng để T&T hoàn thiện hệ sinh thái hàng không, hướng tới xây dựng một tập đoàn hàng không theo các mô hình quốc tế.

Đặc biệt, việc T&T Group đầu tư vào lĩnh vực hàng không luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ Chính phủ, các địa phương cũng như cơ quan quản lý ngành. Đây là minh chứng rõ nét cho vị thế một doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong lĩnh vực hàng không. Không chỉ tích cực tham gia các dự án PPP và đầu tư công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, T&T Group còn chủ động phát triển hệ sinh thái logistics – hàng không – công nghiệp phụ trợ – đô thị thông minh, từng bước xây dựng chuỗi giá trị liên kết đồng bộ. Những bước đi này không chỉ đòi hỏi tiềm lực tài chính vững mạnh, mà quan trọng hơn, còn thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn và tư duy quốc gia của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và T&T Group cùng cam kết phát triển bền vững – đúng với tinh thần Đảng, Chính phủ đang kỳ vọng ở khu vực tư nhân.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, T&T Group và các công ty thành viên trong hệ sinh thái đã không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược hàng đầu của Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực hàng không, tháng 2/2025 vừa qua, T&T Group đã có buổi tiếp xúc và làm việc với hãng sản xuất máy bay Boeing. Tại sự kiện, Boeing bày tỏ quan tâm và đồng ý về mặt nguyên tắc để T&T trở thành đối tác chiến lược của hãng tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Trước đó, tháng 9/2021, T&T Group đã ký một loạt hợp đồng và biên bản ghi nhớ với các đối tác Mỹ trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thu mua nông sản, phân phối độc quyền thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng.

Không chỉ dừng lại ở thương mại, T&T Group còn trực tiếp hiện diện tại Hoa Kỳ thông qua T&T Mỹ. Tính tới nay, T&T Mỹ đã triển khai nhiều hoạt động đầu tư giá trị, điển hình là các dự án bất động sản tại Huntington Beach và Brookhurst, California. Doanh nghiệp này cũng đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư tại Huntington Beach, với kế hoạch bổ sung các khoản đầu tư lớn trong thời gian tới.

Những khoản đầu tư chiến lược này không chỉ góp phần mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu mà còn thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) từ Hoa Kỳ vào Việt Nam và gia tăng tiêu thụ các sản phẩm – dịch vụ liên quan, từ đó góp phần cải thiện cán cân thương mại song phương.