Nền tảng MICE của WTC Binh Duong New City: Tăng cường sức bền thương mại Việt Nam

(Ngày Nay) -Bằng cách biến các triển lãm thành nền tảng thương mại hiệu quả cao tập trung vào kết quả kinh doanh thực tế, Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC) đang định vị các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam như một trụ cột quan trọng cho sản xuất toàn cầu.

Trong thời điểm các chuỗi cung ứng toàn cầu trải qua quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, WTC BDNC đang định nghĩa lại vai trò của ngành dịch vụ du lịch kết hợp sự kiện.

Sự phát triển chiến lược này phù hợp với bối cảnh đang thay đổi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo Global Growth Insights, khu vực này dự kiến sẽ chiếm 44% trong ngành công nghiệp MICE toàn cầu có giá trị 590,67 tỷ USD vào năm 2033. Tuy nhiên, giá trị không chỉ ở quy mô tham dự, mà còn ở khả năng các địa điểm này đóng vai trò là nền tảng hạ tầng hỗ trợ ngành công nghiệp giữa bối cảnh thương mại toàn cầu gặp nhiều thách thức.

Tọa lạc tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, WTC BDNC không chỉ đơn thuần là một địa điểm tổ chức sự kiện, mà còn là một mô hình gắn liền với hệ sinh thái khu công nghiệp, qua đó mang đến cơ hội kết nối cần thiết cho doanh nghiệp tại đây để duy trì đà tăng trưởng trước biến động thị trường.

Vừa qua, Triển lãm – Diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ và Hội nghị kết nối cung cầu chuỗi cung ứng 2025 tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC EXPO rộng 22.000 mét vuông, đã thể hiện phương pháp tiếp cận “ưu tiên kết quả”. Sự kiện đã tạo điều kiện kết nối B2B cho hơn 200 doanh nghiệp và 60 khu công nghiệp. “Ngành công nghiệp hỗ trợ là xương sống của sản xuất hiện đại,” ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nhấn mạnh tại lễ khai mạc sự kiện. Ông cũng lưu ý rằng mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể, nhưng ngành vẫn đối mặt với những thách thức từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. WTC BDNC được thiết kế nhằm cung cấp dịch vụ làm cầu nối thu hẹp khoảng cách này.

“Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nên đặt trọng tâm vào kết quả,” bà Huỳnh Đình Thái Linh, CEO của WTC BDNC cho biết. “Các sự kiện MICE của chúng tôi được thiết kế để giúp các nhà cung cấp và người mua nhanh chóng chuyển từ giai đoạn giới thiệu sang ký kết thỏa thuận, từ đó hỗ trợ tăng trưởng công nghiệp dài hạn”.

Vị thế ngày càng nổi bật của khu vực này còn được củng cố khi thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh là “Điểm đến MICE tốt nhất châu Á” trong 5 năm liên tiếp. Danh tiếng này càng được khẳng định hơn vào ngày 30 tháng 1 năm 2026, khi WTC BDNC được vinh danh tại Diễn đàn Du lịch ASEAN tại Thành phố Cebu, Philippines, nhận Giải thưởng Du lịch ASEAN cho “Tiêu chuẩn Địa điểm MICE ASEAN (Địa điểm Triển lãm) giai đoạn 2026–2028”. Đà tiến này hiện nay càng được củng cố nhờ Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND mới ban hành. Đây là một chính sách công trọng điểm cung cấp hỗ trợ ngân sách chuyên biệt và tiêu chuẩn dịch vụ cho các đoàn MICE quốc tế quy mô lớn đến năm 2030.

Trong những năm gần đây, WTC BDNC đã tổ chức hơn 400 sự kiện, bao gồm triển lãm, hội nghị, đào tạo và các chương trình kết nối kinh doanh có cấu trúc, kết nối hơn 125.000 doanh nghiệp trong các ngành sản xuất công nghệ cao, bán dẫn và công nghiệp. Thông qua các quan hệ đối tác với các tập đoàn đa quốc gia từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, WTC BDNC cũng đã hỗ trợ các doanh nghiệp FDI thông qua các chuyến công tác thương mại vào Việt Nam và đi ra nước ngoài, thúc đẩy tiếp cận thị trường và hợp tác xuyên biên giới.

“Mạng lưới WTCA toàn cầu cung cấp một nền tảng chiến lược cho WTC BDNC để quảng bá ngành MICE của khu vực tới các đối tượng ở thị trường quốc tế,” ông Scott Wang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA) khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết. “Việc kết nối các doanh nghiệp địa phương với thị trường toàn cầu theo cách này đảm bảo rằng các hoạt động MICE mang lại giá trị kinh tế bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh”.

WTC BDNC tiếp tục mở rộng các dịch vụ MICE phù hợp với các ưu tiên phát triển khu vực và mạng lưới WTCA toàn cầu. Nhìn về giai đoạn 2026–2027, WTC BDNC sẽ tiếp tục củng cố vai trò là trung tâm MICE công nghiệp bằng cách nâng cao kết nối logistics, tăng cường khả năng lãnh đạo MICE công nghệ cao và mở rộng hệ sinh thái IFC nhằm thúc đẩy các liên kết khu vực và quốc tế trong mạng lưới đổi mới Khoa học và Công nghệ. Các ưu tiên chính bao gồm nâng cấp các địa điểm thông minh, kết nối kinh doanh dựa trên dữ liệu và các tiêu chuẩn MICE xanh, đưa WTC BDNC trở thành nền tảng thương mại vững mạnh, phù hợp với các mục tiêu phát triển khu vực và mạng lưới Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới toàn cầu.

Một cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển này là việc WTC BDNC đăng cai tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Toàn cầu WTCA (WTCA Global Business Forum - GBF) năm 2027 tại Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ MICE toàn cầu.

Năm nay, Diễn đàn Doanh nghiệp Toàn cầu của Hiệp hội Trung tâm Thương mại thế giới (WTCA GBF) thường niên lần thứ 56 dự kiến sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ từ ngày 19-22 tháng 4 năm 2026, do WTC Greater Philadelphia tổ chức. Sự kiện thường niên này quy tụ các thành viên WTCA và mạng lưới toàn cầu bao gồm các nhà lãnh đạo từ doanh nghiệp, chính phủ, giới học thuật và các tổ chức quốc tế, nhằm giúp người tham gia điều hướng thương mại toàn cầu và kết nối với các cơ hội kinh doanh quốc tế.