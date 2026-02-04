Diễn đàn tháo gỡ điểm nghẽn chính sách, tạo dư địa mới cho phát triển năng lượng Quốc gia giai đoạn 2026–2030

(Ngày Nay) - Trước yêu cầu bảo đảm đủ năng lượng cho nền kinh tế đang hướng tới tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, ngày 4/2, tại Hà Nội, Báo Công Thương đã tổ chức diễn đàn “Hiện thực hóa cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030” cùng sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN); Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia kinh tế – năng lượng, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Diễn đàn được tổ chức trong thời điểm mang tính bản lề, khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn triển khai các định hướng lớn về an ninh năng lượng, chuyển dịch cơ cấu năng lượng và hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới. Đây cũng là dịp để các bên liên quan cùng nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại, từ đó đề xuất giải pháp mang tính khả thi cao.

Năng lượng không chỉ là đầu vào, mà là nền tảng phát triển

Phát biểu tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng năng lượng ngày nay không còn được nhìn nhận đơn thuần là yếu tố đầu vào của sản xuất, mà đã trở thành một trong những trụ cột quyết định sức bật của nền kinh tế. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao được đặt ra cho giai đoạn 2026–2030, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, an toàn và bền vững là điều kiện tiên quyết. Các chuyên gia phân tích, nhu cầu điện năng và năng lượng của Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới, kéo theo áp lực lớn đối với hệ thống hạ tầng hiện có. Nếu không có giải pháp kịp thời về cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư, nguy cơ mất cân đối cung – cầu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống và môi trường đầu tư.

Một trong những nội dung được thảo luận sôi nổi tại diễn đàn là những rào cản trong triển khai các dự án năng lượng thời gian qua. Theo các đại biểu, bên cạnh khó khăn về vốn và hạ tầng, các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, cơ chế giá, quy hoạch và sự thiếu đồng bộ giữa các chính sách đang là nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ. Từ thực tiễn đó, diễn đàn đã ghi nhận nhiều kiến nghị tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng rõ ràng, ổn định và có tính dự báo cao hơn. Các ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò của việc huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân, thông qua cơ chế minh bạch và môi trường đầu tư thuận lợi, nhằm tạo thêm dư địa cho phát triển năng lượng trong trung và dài hạn.

Chuyển dịch năng lượng gắn với an ninh quốc gia

Bên cạnh bài toán tăng trưởng, vấn đề an ninh năng lượng tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm trong các thảo luận. Việc đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một số loại nhiên liệu truyền thống, đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới và công nghệ lưu trữ được xem là hướng đi tất yếu. Các đại biểu cho rằng, quá trình chuyển dịch năng lượng cần được thực hiện một cách có lộ trình, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia. Trong đó, việc ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành hệ thống năng lượng được đánh giá là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả và tính bền vững.

Không chỉ dừng lại ở việc trao đổi quan điểm, diễn đàn còn là nơi kết nối giữa nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn triển khai. Những đề xuất được đưa ra tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng quốc gia trong giai đoạn 2026–2030. Với cách tiếp cận thực chất và đa chiều, diễn đàn “Hiện thực hóa cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030” đã khẳng định vai trò là diễn đàn đối thoại chính sách chuyên sâu, góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước trong giai đoạn mới.