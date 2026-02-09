Miza hiện thực hóa cam kết ESG: Giáo dục ý thức tái chế giấy và tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ

(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ chương trình “Sinh viên với tình yêu biển đảo” vừa diễn ra đầy cảm xúc tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Công ty Cổ phần Miza đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với vai trò nhà tài trợ, đồng thời mang đến một thông điệp độc đáo: “Tình yêu biển đảo bắt đầu từ những hành động xanh”. Sự kiện này không chỉ là một hoạt động giao lưu mà còn được xem là "phát súng mở màn" cho chiến lược phát triển bền vững (ESG) hướng tới năm 2026 của doanh nghiệp.

Biểu tượng chủ quyền từ nguyên liệu tái sinh: Mô hình “độc bản”

Điểm nhấn thu hút hàng ngàn sinh viên tại không gian triển lãm chính là hai mô hình biểu tượng đặc biệt: Cột mốc chủ quyền Trường Sa (cao 2,2m) và mô hình Tàu biển (dài 1,2m). Điều khiến các bạn trẻ thích thú và bất ngờ là cả hai tác phẩm này được chế tác hoàn toàn từ 100% bìa bồi tái chế - sản phẩm chủ lực của Miza.

Đại diện Miza cho biết, thay vì sử dụng các vật liệu thông thường, các kỹ sư và nghệ nhân đã ứng dụng kỹ thuật cắt CNC định hình và ghép mộng công phu. Đặc biệt, quá trình chế tác hoàn toàn không dùng keo dính hóa chất để đảm bảo tính thân thiện tuyệt đối với môi trường. Những vỏ hộp carton cũ tưởng chừng bỏ đi, qua bàn tay khéo léo, đã "tái sinh" thành những tác phẩm mang ý nghĩa thiêng liêng.

Đây là bài học trực quan sinh động nhất về tư duy “Tái sinh giấy”. Mô hình không chỉ là vật trưng bày mà là minh chứng sống động cho thấy rác thải giấy, nếu được xử lý đúng cách, có thể trở thành những biểu tượng của lòng yêu nước và sự bền vững.

Chiến lược ESG 2026: Từ nhận thức “Rác là tài nguyên” đến hành động

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển bền vững (ESG) của Miza, với trọng tâm là Kinh tế tuần hoàn và Giáo dục môi trường. Trong bối cảnh mỗi ngày Việt Nam thải ra khoảng 15.000 tấn giấy phế liệu nhưng tỷ lệ thu gom tái chế chỉ đạt 55%, Miza xác định sứ mệnh của mình không chỉ dừng lại ở sản xuất, mà còn là thay đổi tư duy cộng đồng.

Việc đồng hành cùng sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên không phải là một hoạt động tài trợ thương hiệu đơn thuần, mà là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ. Khía cạnh Xã hội (Social) trong mô hình ESG của Miza được thể hiện rõ nét qua việc đào tạo cộng đồng bằng các hoạt động tương tác thay vì những bài giảng khô khan. Thông qua việc hướng dẫn sinh viên tham gia Workshop lắp ghép mô hình, Miza đã trao cho các bạn trẻ một góc nhìn mới mẻ về giá trị của phế liệu.

Sôi nổi hoạt động “Hiểu biển đảo - Chọn sống xanh”

Tại gian hàng trưng bày, không khí trở nên "nóng" hơn bao giờ hết với phần giao lưu bốc thăm trúng thưởng. Bộ câu hỏi “Hiểu biển đảo – Chọn sống xanh cùng Miza” đã thách thức kiến thức của các bạn sinh viên không chỉ về địa lý, lịch sử biển đảo (như chiều dài bờ biển 3.260km, các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...) mà còn về kiến thức môi trường.

Rất nhiều phần quà là các túi giấy tái chế cao cấp, thân thiện môi trường đã được trao tận tay các bạn trẻ có câu trả lời xuất sắc. Qua đó, Miza lồng ghép khéo léo các dữ liệu môi trường quan trọng:

Mỗi tấn giấy được tái chế sẽ giúp cứu sống 17 cây gỗ lớn, tiết kiệm hàng nghìn lít nước và giảm 30-50% năng lượng so với sản xuất giấy mới.

Cảnh báo về thời gian phân hủy của túi nilon (500-1000 năm) để làm nổi bật sự thân thiện, cần thiết của việc sử dụng túi giấy.

Chương trình trở thành cầu nối để Miza tìm kiếm và lan tỏa tinh thần sống xanh đến thế hệ trí thức trẻ. Khi sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước – hiểu được mối liên hệ mật thiết giữa “Bảo vệ môi trường” và “Bảo vệ chủ quyền”, họ sẽ trở thành những "đại sứ môi trường" lan tỏa lối sống trách nhiệm.

Khẳng định vị thế doanh nghiệp trách nhiệm: Kết sức mạnh - Nối tương lai

Phát biểu tại chương trình, Ông Phan Lộc Minh - Giám đốc Kinh doanh của Miza chia sẻ đầy tâm huyết: “Tại Miza, chúng tôi tin rằng yêu biển đảo không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc trân trọng những gì chúng ta bỏ đi. Khi các bạn chọn phân loại rác, chọn sử dụng sản phẩm tái chế, chính là các bạn đang góp phần giữ cho màu xanh của biển đảo Tổ quốc được vẹn nguyên.”

Bằng việc kết hợp tinh thần dân tộc với trách nhiệm sinh thái, Miza đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành giấy tái chế tại Việt Nam. Không chỉ cung cấp các giải pháp bao bì xanh, doanh nghiệp còn cung cấp các giá trị tinh thần, kiến tạo một hệ sinh thái nơi doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay vì một Việt Nam xanh và vẹn toàn lãnh thổ.

Thông điệp “Kết sức mạnh - Nối tương lai” của Miza tại sự kiện chính là lời cam kết đường dài cho chiến lược phát triển bền vững, nơi lợi ích kinh tế luôn song hành cùng trách nhiệm với thiên nhiên và Tổ quốc. Sự đồng hành này, từ tài trợ kinh phí đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, đã góp phần giúp chương trình không chỉ là một buổi giao lưu nghệ thuật, mà còn là một ngày hội của ý thức trách nhiệm xã hội đối với thế hệ Gen Z.