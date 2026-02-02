Doanh thu Quý 4/2025 của Vinamilk vượt mốc 17 nghìn tỷ đồng

(Ngày Nay) - Tổng doanh thu hợp nhất Quý 4/2025 của Vinamilk đạt 17.045 tỷ đồng, tiếp tục lập đỉnh mới, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của “ông lớn” ngành sữa Việt Nam đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao nhất lịch sử công ty.

Xuất khẩu tăng trưởng dương 10 quý liên tiếp, nội địa lấy lại đà phát triển

Hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng vai trò là nhân tố chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng, trong khi kinh doanh nội địa đã dần phục hồi và lấy lại đà phát triển.

Doanh thu thuần hợp nhất trong nước của Vinamilk tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt 13.846 tỷ đồng. Lũy kế cả năm đạt 50.964 tỷ đồng. Thị trường trong nước đóng góp 81,3% doanh thu thuần hợp nhất Quý 4, trở lại đà tăng trưởng.

Trong khi đó, ở mảng kinh doanh quốc tế, doanh thu thuần hợp nhất nước ngoài tăng 21% so với cùng kỳ và đạt 3.188 tỷ đồng. Lũy kế cả năm đạt 12.682 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm trước. Xuất khẩu vẫn là động lực tăng trưởng chính, với doanh thu thuần Quý 4 đạt 1.579 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, xác lập chuỗi tăng trưởng dương 10 quý liên tiếp. Trong năm 2025, xuất khẩu đạt 7.105 tỷ đồng, tăng 25,4% so với 2024. Lũy kế qua các năm, Vinamilk đã xuất khẩu đến 65 thị trường trên thế giới và đạt được 3,7 tỷ đô.

Tăng trưởng của Vinamilk tại các thị trường xuất khẩu nhờ đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, công nghệ và mô hình tiếp cận người tiêu dùng. Danh mục sản phẩm xuất khẩu được phát triển theo hướng linh hoạt, tinh chỉnh phù hợp với đặc thù từng thị trường, đồng thời gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị cao. Song song đó là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao hình ảnh và vị thế thương hiệu của Vinamilk trên thị trường quốc tế.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất Quý 4/2025 tăng 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ, ở mức 40,4%, chủ yếu nhờ quy mô doanh thu mở rộng và giá nguyên liệu đầu vào duy trì ổn định. Lũy kế năm 2025, biên lợi nhuận gộp hợp nhất của Vinamilk đạt 41,2%, chỉ thấp hơn 20 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tác động của Quý 1.

Hiệu quả vận hành tiếp tục được nâng cao, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh của Quý 4/2025. Doanh thu hợp nhất ghi nhận mức tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí bán hàng giảm 4,9%.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất và lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất Quý 4 của Vinamilk lần lượt đạt 3.477 tỷ đồng và 2.827 tỷ đồng, tăng 31,5% và 31,7% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2025, LNTT hợp nhất đạt 11.650 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ. LNST hợp nhất năm 2025 đạt 9.414 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2024 do tác động từ Quý 1, tuy nhiên mức giảm này đã được thu hẹp đáng kể nhờ kết quả tích cực của các quý tiếp theo. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) năm 2025 đạt 4.028 đồng.

“Trong Quý 4/2025, Vinamilk đã khẳng định vị thế dẫn đầu thông qua những bước đi chiến lược mạnh mẽ trong hành trình đổi mới toàn diện, tạo đà tăng trưởng ấn tượng ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Với nền tảng nội lực vững chắc cùng nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao giá trị danh mục sản phẩm và tối ưu hóa hệ thống vận hành, Công ty sẵn sàng vươn tới những cột mốc mới và đạt được những thành tựu rực rỡ trong tương lai”, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, chia sẻ.

Đổi mới sản phẩm, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng

Trong năm 2025, Vinamilk đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, với 100 sản phẩm được tung mới và tái tung. Công ty cũng hoàn tất thay đổi nhận diện thương hiệu cho toàn bộ ngành hàng, góp phần nâng cao tính nhất quán và hiện đại hóa hình ảnh doanh nghiệp. Qua đó giúp củng cố nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và vị ngon ưu việt của các sản phẩm Vinamilk. Điểm nhấn là danh mục sản phẩm mới và cao cấp hóa.

Đặc biệt, Vinamilk tiên phong phát triển nhiều sản phẩm tạo xu hướng tiêu dùng như sữa tươi Green Farm cao đạm và Green Farm đạm quý A2. Đạm A2 là loại đạm dễ tiêu hóa, có cấu trúc tương tự sữa mẹ, hiện được định vị ở phân khúc cao cấp với các dòng như ADM A2 và mới nhất là sữa công thức pha sẵn Optimum A2 Pro.

Trong năm 2025, các dòng sản phẩm của Vinamilk tiếp tục được đa dạng hóa về khẩu vị như dâu, chuối, dưa lưới,… đồng thời điều chỉnh theo hướng giảm ngọt. Qua đó, doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức linh hoạt của người tiêu dùng, song song với xu hướng kiểm soát lượng đường và bảo vệ sức khỏe.

Tiếp nối thành công của sữa hạt cao đạm, sữa tươi tiệt trùng Green Farm cao đạm ít béo, công ty cũng phát triển và liên tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới đáp ứng xu hướng tiêu dùng của giới trẻ như trà kombucha Hayđấy, kem gelato 8 vị hay bộ sản phẩm sữa tươi tiệt trùng 100% mùa lễ hội có hương vị độc lạ: hương cà phê Ailen, hương Pina Colada và hương Bourbon chuối bơ đậu phộng. Tỷ trọng các sản phẩm mới năm 2025 đã tăng gấp 2 lần so với năm 2024.

Sức bật từ danh mục sản phẩm mới và chiến lược cao cấp hóa đã ghi nhận kết quả tích cực khi tỷ trọng đóng góp của phân khúc cao cấp tiến đến hai chữ số trong tổng doanh thu nội địa năm 2025 và được kỳ vọng tạo nền tảng tăng trưởng trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, trên thị trường, các sản phẩm lành mạnh cho sức khỏe vẫn có xu hướng gia tăng như sữa thực vật, xu hướng cao đạm. Trong đó, Vinamilk là doanh nghiệp đang dẫn dắt thị trường cao đạm tại Việt Nam. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt không chỉ cho người tập gym, chơi thể thao. Ngoài ra, nhiều lứa tuổi khác như thanh thiếu niên, thai phụ và người lớn tuổi cũng có thể sử dụng.

“Tết có sức khỏe, cầu được ước thấy”, khẳng định có sức khỏe là điều ước quan trọng nhất, là thông điệp Vinamilk trao gửi qua các sản phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.