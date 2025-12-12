Nhôm Nam Sung: “Ba không” kiến tạo tương lai xanh

Lê Hà In bài viết
(Ngày Nay) -  Thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, cùng với sự suy thoái nghiêm trọng của tài nguyên thiên nhiên đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, hướng tới mô hình sản xuất xanh, tăng trưởng xanh. Trong “guồng quay” đó, Nhôm Nam Sung – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nhôm Việt Nam đã đón đầu xu hướng, “xanh hóa” để tồn tại và phát triển.
Chuyển đổi số - cơ hội “vàng” cho những doanh nghiệp áp dụng sản xuất xanh

Xu hướng sản xuất xanh, xuất khẩu xanh đã và đang hình thành nên một “luật chơi” mới trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Sản xuất xanh dần trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong bối cảnh các doanh nghiệp phải đối mặt với bài toán chuyển đổi xanh nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Để không bị loại khỏi cuộc chơi bởi các tiêu chuẩn cao về môi trường và xã hội do các thị trường nhập khẩu đưa ra, các nước xuất khẩu, trong đó có Việt Nam phải thay đổi tư duy, quan tâm nhiều hơn tới “tính xanh” của chuỗi sản xuất và cung ứng thương mại quốc tế.

Giữa bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị cũng đã nhấn mạnh: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược, là động lực then chốt cho tăng trưởng xanh.

Theo ông Đoàn Văn Cường - Chủ tịch HĐTV, TGĐ Công ty TNHH Nhôm Nam Sung, quá trình chuyển đổi số chính là cơ hội “vàng” cho những doanh nghiệp hiểu và áp dụng sản xuất xanh hợp lý để nâng cao hiệu suất hoạt động, lợi thế cạnh tranh.

“Sản xuất xanh không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cơ hội chiến lược giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới” - doanh nhân Đoàn Văn Cường khẳng định. Một trong những bước đi chiến lược mà Nhôm Nam Sung lựa chọn, đó là phát triển theo hướng công nghiệp xanh - nền công nghiệp được biết đến là sản xuất, vận hành theo hướng giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên xung quanh; tạo ra các sản phẩm hoàn hảo bằng việc sử dụng các quy trình sản xuất và công nghệ thân thiện với môi trường, bắt đầu từ khai thác nguyên liệu, sản xuất đến sử dụng và tái chế… Nhôm Nam Sung đã nhanh chóng xây dựng, thiết lập hệ thống nhà máy xanh, tạo bước chuyển mình quan trọng đối với một doanh nghiệp sản xuất nhôm đã có tiếng trong nước cũng như xây dựng được uy tín trên thương trường quốc tế.

Nhôm Nam Sung: “Ba không” kiến tạo tương lai xanh ảnh 1

Ông Đoàn Văn Cường và vợ là Trần Thị Huấn luôn mong muốn tạo ra các sản phẩm hoàn hảo bằng việc sử dụng các quy trình sản xuất và công nghệ thân thiện với môi trường

Lựa chọn con đường bền vững nhất

Theo Ông Đoàn Văn Cường, việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh không chỉ là một yêu cầu cấp thiết, mà còn là cơ hội để những doanh nghiệp như Nhôm Nam Sung khẳng định vị thế, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

“Giữa những bước chuyển mạnh mẽ của ngành sản xuất nhôm, Nam Sung không chọn con đường ngắn nhất, mà chọn con đường bền vững nhất. Chúng tôi xây dựng “Nhà máy 3 không” (Không ô nhiễm môi trường, Không phụ thuộc vào năng lượng cũ, Không bỏ quên trách nhiệm cộng đồng) với cam kết rõ ràng và hành động cụ thể, hướng tới tương lai sản xuất xanh – bền vững – chuẩn quốc tế”, ông Đoàn Văn Cường chia sẻ.

Theo đó, Nam Sung cam kết sản xuất “Không ô nhiễm môi trường” bằng những biên pháp cụ thể: chuyển đổi hoàn toàn sang nhiên liệu sạch Gas CNG và LPG thay cho than, dầu DO truyền thống. Hệ số phát thải thấp giúp giảm khí nhà kính, bảo vệ bầu không khí quanh nhà máy. Nhà máy Nhôm Nam Sung tự hào đạt ISO 14001:2015, chứng nhận quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, được UKAS công nhận.

Nhôm Nam Sung: “Ba không” kiến tạo tương lai xanh ảnh 2

Quy tắc “Không phụ thuộc vào năng lượng cũ” cũng được hành động cụ thể bằng việc Nam Sung sắp đưa vào triển khai hệ thống điện năng lượng mặt trời, từng bước xây dựng mô hình nhà máy phát thải thấp – Low Carbon Factory, đáp ứng xu hướng sản xuất bền vững toàn cầu.

Và cuối cùng, quy tắc “Không bỏ quên trách nhiệm cộng đồng” đã được Nam Sung giữ vững, duy trì và thực hiện suốt hàng chục năm qua bằng các hoạt động ý nghĩa, với phương châm phát triển gắn liền với lợi ích xã hội. Nam Sung cam kết không đánh đổi tương lai vì lợi nhuận ngắn hạn. Mỗi hành động xanh hôm nay là cam kết cho tương lai bền vững của cộng đồng.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh ngành nhôm nội địa đang đối mặt với vô vàn khó khăn, nhất là khi nhu cầu thị trường giảm mạnh, công suất hoạt động thu hẹp, lợi nhuận giảm... thì việc chuyển đổi sang sản xuất xanh cũng khó khăn như một cuộc chạy đua đầy thử thách. Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những rào cản lớn như chi phí đầu tư ban đầu rất cao để nâng cấp công nghệ và cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực có chuyên môn trong áp dụng công nghệ vẫn còn hạn chế; chưa kể áp lực các quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt từ chính phủ cũng như các quốc gia khác trên thế giới… Thế nhưng, Nhôm Nam Sung đã không ngại khó, ngại khổ, tiên phong đi theo sản xuất xanh, xây dựng nhà máy xanh, mở ra nhiều cơ hội mới đầy triển vọng cho thị trường nhôm nội địa, mở ra tương lai nhôm Việt Nam sẽ tiếp cận nhiều hơn tới các thị trường quốc tế khó tính như EU và Mỹ…

Nhôm Nam Sung: “Ba không” kiến tạo tương lai xanh ảnh 3
Nhôm Nam Sung: “Ba không” kiến tạo tương lai xanh ảnh 4

Ngoài công việc, bà Trần Thị Huấn và ông Đoàn Văn Cường luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động công tác từ thiện, xã hội khắp ba miền

Chuyển đổi sang sản xuất xanh không chỉ giúp Nam Sung đáp ứng kỳ vọng của thị trường, mà còn là bước đi bền vững để doanh nghiệp viết tiếp câu chuyện thành công của mình trong “cơn bão” chuyển đổi số đang diễn ra sôi nổi khắp cả nước.

Công ty TNHH Nhôm Nam Sung hiện có 2 nhà máy tại Long An và Nam Định. Đó là:

Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam (KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa, tỉnh Long An), nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình thuộc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung ở thôn Thượng Đồng, Vụ Bản, Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Lê Hà
Nhôm Nam Sung Doanh nhân Đoàn Văn Cường Trần Thị Huấn

