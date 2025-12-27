Trao tặng 10.000 con gà giống cho các hộ dân khó khăn tại Đắk Lắk

(Ngày Nay) -Ngày 26/12/2025, tại tỉnh Đắk Lắk, được sự kết nối từ Tổ đại biểu số 18 HĐND tỉnh Đắk Lắk và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, Nhóm thiện nguyện gồm Công ty TNHH TM KTXD BigCons, Công ty TNHH Hoàng Long Farms, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia cầm Vietswan đã trao tặng gà giống hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Văn Nhân, Chủ tịch Công ty TNHH TM KTXD BigCons, cho biết: “Là một người con quê hương Phú Yên cũ nay là Đắk Lắk, nhà tôi cũng bị ngập, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chúng tôi mong muốn thông qua chương trình này sẽ góp phần hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống. Đây cũng là trách nhiệm xã hội mà các doanh nghiệp luôn hướng tới trong quá trình hoạt động và phát triển.”

Các công ty này đã trao tặng 10.000 con gà ta giống cho người dân tại 3 xã Tuy An Bắc, Tuy An Tây và Tây Hòa. Theo đó, mỗi hộ dân được hỗ trợ 50 con gà giống và 25 kg cám thức ăn cho gà, nhằm giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình sau lũ lụt.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: “Sự hỗ trợ kịp thời của Đoàn tài trợ không chỉ mang ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với bà con nhân dân. Đây là mô hình hỗ trợ thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần giúp người dân từng bước vươn lên và ổn định sinh kế bền vững.”