VitaDairy được vinh danh “Nơi làm việc xuất sắc 2025”

(Ngày Nay) - Sau 3 năm liên tiếp đạt giải thường “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”, VitaDairy vừa chính thức được tổ chức toàn cầu Great Place To Work® công nhận là “Nơi làm việc xuất sắc 2025”. Cột mốc này một lần nữa khẳng định: VitaDairy không chỉ là nơi để cống hiến, mà còn là điểm tựa để mỗi nhân viên phát triển và tỏa sáng.

Thông điệp từ những con số

Với 96% nhân viên hoàn toàn đồng ý VitaDairy là nơi làm việc xuất sắc, vượt xa chỉ số trung bình của một doanh nghiệp toàn cầu (59%), đã giúp VitaDairy trở thành đơn vị có điểm số cao nhất trong nhóm các doanh nghiệp có quy mô lớn trên 1.000 nhân sự, bao gồm cả ngành FMCG/Sữa (xét các công ty đạt chứng nhận có hiệu lực tính tới tháng 11/2025).

Trong đó, có đến 99% nhân viên xác nhận “được đối xử công bằng bất kể giới tính”, và 98% nhân viên cảm thấy “hoàn toàn được chào đón khi gia nhập công ty”.

Những đánh giá tích cực từ Viters chính là thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ để VitaDairy trở thành "nơi mà mỗi CBNV có thể yên tâm làm việc cho đến lúc nghỉ hưu" (trích lời của anh Nguyễn Văn Ký - Nhà sáng lập VitaDairy).

Giá trị cốt lõi kiến tạo bản sắc văn hóa VitaDairy

Từ những ngày đầu thành lập, VitaDairy đã lựa chọn và kiên định với bộ giá trị cốt lõi Tử tế, Khoa học, Sáng tạo - kim chỉ nam cho mọi chiến lược và hành động hơn 20 năm qua.

Trong hành trình trở thành một trong 3 nhà sản xuất sữa bột lớn nhất Việt Nam như hiện tại, VitaDairy hiểu rõ sức mạnh của sự đồng hành vững vàng từ đối tác, niềm yêu thương chọn lựa của hàng triệu người tiêu dùng, và tinh thần tin tưởng gắn bó của mỗi nhân viên. Tất cả đều là kết quả ngọt ngào từ việc suy nghĩ và hành động một cách nhất quán tinh thần Tử tế - Khoa học - Sáng tạo của cả tập thể VitaDairy, từ Ban điều hành cho đến từng CBNV.

Chứng nhận toàn cầu Great Place To Work® - trái ngọt từ những hạt mầm đã gieo

Great Place to Work® là tổ chức nghiên cứu và tư vấn quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoạt động tại hơn 140 quốc gia. Tiêu chuẩn "Nơi làm việc xuất sắc" được đánh giá dựa trên 5 khía cạnh lớn, lần lượt là: Tin cậy (Credibility), Tôn trọng (Respect), Công bằng (Fairness), Tự hào (Pride) và Mối quan hệ (Camaraderie), được triển khai cho toàn bộ nhân viên công ty với độ bảo mật tuyệt đối (hoàn toàn ẩn danh). Sau quá trình gắn bó, đồng hành và trải nghiệm môi trường làm việc tại VitaDairy, với 96% điểm bình chọn, các Viters đã đánh giá VitaDairy đạt tiêu chuẩn Great Place to Work - khẳng định dấu ấn toàn cầu cho môi trường làm việc hạnh phúc.

Kết quả này cũng là một trong những động lực lớn để VitaDairy phấn đấu hoàn thiện hơn nữa trong tương lai, đồng thời tiếp tục kiên định với nghĩa vụ “Vun bồi sức sống”, mang đến hàng triệu sản phẩm dinh dưỡng cho mọi gia đình Việt Nam và thế giới.