TP.HCM: Xe buýt Phương Trang miễn phí 100% giá vé dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2026

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines vừa cho biết sẽ miễn phí 100% giá vé xe buýt cho người dân nhân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Xe buýt Phương Trang miễn phí 100% giá vé cho người dân nhân dịp Tết 2026.
Theo kế hoạch, hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt Phương Trang đang hoạt động trên địa bàn thành phố sẽ được miễn phí giá vé trong Tết Dương lịch (ngày 1/1/2026) và Tết Nguyên Đán (từ ngày 16/2/2026 đến hết ngày 18/2/2026, tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Âm lịch).

Chương trình được áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt do chi nhánh Buýt Phương Trang TP.HCM vận hành, bao gồm: 69 tuyến xe buýt có trợ giá và 9 tuyến xe buýt không trợ giá, giúp người dân tiếp cận dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng dễ dàng và thuận tiện hơn trong dịp Tết.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: “Chương trình được triển khai với mong muốn góp phần giảm chi phí đi lại; lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn và thiết thực đến mọi đối tượng hành khách; qua đó khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng, hạn chế ùn tắc và bảo vệ môi trường đô thị”.

Chương trình miễn phí vé xe buýt dịp Tết 2026 không chỉ dừng lại ở hoạt động ưu đãi mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững của Công ty Phương Trang với phương châm: “Chất lượng là danh dự”.

Phương Trang nhiều lần thực hiện chương trình miễn phí giá vé cho hành khách sử dụng xe buýt của hãng.

Trong suốt thời gian triển khai, Phương Trang cam kết duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao tinh thần phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ lái xe và nhân viên.

“Mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình di chuyển mà còn là hành trình sẻ chia, kết nối và đồng hành cùng người dân thành phố trong thời khắc sum vầy đầu năm mới”, theo doanh nghiệp.

Trong năm qua, Phương Trang nhiều lần thực hiện chương trình miễn phí giá vé cho hành khách sử dụng xe buýt trên địa bàn TP.HCM, lần gần nhất là dịp chào mừng Quốc khánh 2/9 và trước đó là kỷ niệm 30/4 – 1/5, với thời gian áp dụng kéo dài liên tục trong hai ngày.

