Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City

(Ngày Nay) -Tầng lớp khách hàng cao cấp đang dịch chuyển sang những không gian kinh doanh có phong cách riêng, nơi thiết kế, quy hoạch, cảnh quan, tiện ích đều tham gia vào chuỗi trải nghiệm. Đáp ứng nhu cầu đó, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) cung cấp dòng sản phẩm The Golden Regal - dòng biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn, mang tới mặt bằng kinh doanh quy mô lớn, giàu thẩm mỹ và nâng tầm nhiều loại hình kinh doanh.

Sự trỗi dậy của thương mại trải nghiệm

Nghiên cứu Chỉ số Trải nghiệm Khách hàng (CEI) cho thấy: 86% khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lấy trải nghiệm tốt, và 40% có xu hướng mua sắm nhiều hơn từ các thương hiệu mang đến dịch vụ xuất sắc. Điều này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt: người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm, mà đang “mua trải nghiệm” và phong cách mà thương hiệu thể hiện.

Tại Hải Phòng, một trong những đô thị tăng trưởng mạnh nhất cả nước với GRDP duy trì mức hai con số trong suốt 10 năm qua, mô hình shoppertainment - bán lẻ gắn với trải nghiệm - cũng đang trở thành xu hướng chủ đạo. Các thương hiệu ngày càng đòi hỏi không gian đủ rộng và đủ chiều sâu thẩm mỹ để thu hút khách hàng. Đây là điều mà mặt bằng nhà phố nhỏ lẻ tại nội đô đã không thể đáp ứng.

“Khách có gu thẩm mỹ cao không chỉ nhìn vào sản phẩm, họ chú ý đến trải nghiệm ngay tại cửa hàng. Một sản phẩm cao cấp cần không gian trưng bày xứng tầm”, chị Thanh Loan, chủ một boutique thời trang tại Hải Phòng, chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Golden City được xem là điểm đến chiến lược khi không chỉ mang đến một đô thị đáng sống bậc nhất tại cực tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng mà còn là điểm đến kinh doanh đầy triển vọng.

Tại đây, bộ sưu tập “di sản không gian” The Golden Signature với kiến trúc giàu tính thẩm mỹ, vị trí trung tâm và quy mô lớn, đặc biệt phù hợp để trở thành showroom, boutique hay các không gian trải nghiệm mang tính biểu tượng.

Nổi bật trong số đó là The Golden Regal - dòng sản phẩm cao cấp nhất, được phát triển theo triết lý khác biệt, hướng tới những chủ sở hữu muốn tạo dấu ấn riêng.

Chuẩn mực thương mại mới của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn The Golden Regal

The Golden Regal được định vị “Thương dinh hoàng gia”, gồm các căn biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn. Lợi thế vị trí ngay điểm đầu tuyến phố giao thương sầm uất giúp mỗi căn sở hữu tới ba mặt thoáng, từ đó gia tăng diện tích tiếp xúc, mở rộng tầm nhìn và tối ưu khả năng nhận diện thương hiệu.

Sự bề thế của mỗi căn biệt thự được nhấn mạnh qua ngôn ngữ thiết kế sang trọng nhưng tinh gọn, tạo điều kiện để bố trí các mảng trưng bày quy mô lớn. Chiều cao 4 tầng cùng diện tích sử dụng lên tới 868 m² mở ra khả năng vận hành đa lớp: hai tầng dưới phù hợp cho Flagship Showroom hay không gian trải nghiệm chuyên sâu; các tầng trên có thể là nơi ở của gia chủ hoặc chuyển đổi linh hoạt thành boutique office, khu VIP tiếp đón đối tác, thậm chí là không gian lưu trú ngắn hạn theo tiêu chuẩn cao cấp.

Điểm khác biệt lớn nhất và cũng là lý do khiến The Golden Regal được săn đón, nằm ở sân vườn riêng, diện tích lên tới 244,1 m2. Trong thương mại trải nghiệm, sân vườn không còn là hạng mục phụ mà trở thành “không gian lan tỏa cảm xúc” của thương hiệu. Từ một showroom nội thất dựng mô hình décor ngoài trời, đến phòng khám chuyên khoa bố trí khu chờ sang trọng hay spa wellness thiết kế không gian thư giãn mở… tất cả chỉ có thể được hiện thực hóa khi diện tích đủ rộng, đủ riêng tư và mang bản sắc riêng. Ba yếu tố đó được hội tụ trọn vẹn tại The Golden Regal, tạo nên lợi thế mà thị trường khó tìm thấy ở phân khúc tương tự.

The Golden Regal còn hưởng lợi trực tiếp từ cấu trúc đô thị được quy hoạch bài bản của Vinhomes Golden City. Các trục đường được thiết kế thông minh bảo đảm mọi sản phẩm đều dễ dàng tiếp cận dòng khách dồi dào. Vị trí gần trục chính cùng sự quản lý đồng bộ theo chuẩn Vinhomes giúp các mô hình vận hành ổn định, phù hợp với tầm nhìn đầu tư dài hạn của chủ sở hữu.

Xét về giá trị tài sản, ngoài dòng tiền thường xuyên từ khai thác thương mại, The Golden Regal còn sở hữu biên độ tăng giá hấp dẫn nhờ nguồn cung giới hạn. Đồng thời, giá trị sản phẩm được cộng hưởng mạnh từ hạ tầng khu Nam Hải Phòng - nơi đang trở thành cực tăng trưởng mới với hàng loạt dự án chiến lược, như Cầu Rào 3, Vành đai 2, Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu thương mại tự do, đường sắt quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, sân bay Tiên Lãng…

Trong bối cảnh đó, The Golden Regal không chỉ là một khoản đầu tư sáng giá mà còn là “di sản không gian” gắn liền với chu kỳ phát triển mới của thành phố cảng.